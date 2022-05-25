https://ria.ru/20220525/byudzhet-1790625096.html
Мишустин заверил в сбалансированности бюджета
Мишустин заверил в сбалансированности бюджета - РИА Новости, 25.05.2022
Мишустин заверил в сбалансированности бюджета
Сбалансированность бюджета обеспечена, все соцобязательства выполнены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:45
2022-05-25T14:45
2022-05-25T14:54
михаил мишустин
экономика
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сбалансированность бюджета обеспечена, все соцобязательства выполнены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Несмотря на то, что решение масштабных задач потребовало существенных расходов, была обеспечена сбалансированность бюджета. Выполнены все социальные обязательства при большей адресности помощи, услуг и льгот. Оперативно реализованы и новые дополнительные меры поддержки. Профицит бюджета по итогам года составил около 525 миллиардов рублей", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что доходы почти на 35% превысили запланированный в законе о бюджете уровень, в абсолютных цифрах составили более 25 триллионов рублей. "Причем позитивная динамика отмечалась как по нефтегазовым поступлениям, так и по многим направлениям, не связанным с продажей углеводородного сырья", - сказал премьер.Задел, который удалось создать правительству в прошлом году, помогает сегодня преодолевать санкционные вызовы, добавил Мишустин.
https://ria.ru/20220225/sotsobyazatelstva-1775008070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, экономика, россия
14:45 25.05.2022 (обновлено: 14:54 25.05.2022)
Мишустин заверил в сбалансированности бюджета
Премьер Мишустин: сбалансированность бюджета обеспечена, соцобязательства выполнены
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сбалансированность бюджета обеспечена, все соцобязательства выполнены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Несмотря на то, что решение масштабных задач потребовало существенных расходов, была обеспечена сбалансированность бюджета. Выполнены все социальные обязательства при большей адресности помощи, услуг и льгот. Оперативно реализованы и новые дополнительные меры поддержки. Профицит бюджета по итогам года составил около 525 миллиардов рублей", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин отметил, что доходы почти на 35% превысили запланированный в законе о бюджете уровень, в абсолютных цифрах составили более 25 триллионов рублей. "Причем позитивная динамика отмечалась как по нефтегазовым поступлениям, так и по многим направлениям, не связанным с продажей углеводородного сырья", - сказал премьер.
Задел, который удалось создать правительству в прошлом году, помогает сегодня преодолевать санкционные вызовы, добавил Мишустин.