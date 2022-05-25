https://ria.ru/20220525/byudzhet-1790625096.html

Мишустин заверил в сбалансированности бюджета

Мишустин заверил в сбалансированности бюджета - РИА Новости, 25.05.2022

Мишустин заверил в сбалансированности бюджета

Сбалансированность бюджета обеспечена, все соцобязательства выполнены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:45

2022-05-25T14:45

2022-05-25T14:54

михаил мишустин

экономика

россия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сбалансированность бюджета обеспечена, все соцобязательства выполнены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Несмотря на то, что решение масштабных задач потребовало существенных расходов, была обеспечена сбалансированность бюджета. Выполнены все социальные обязательства при большей адресности помощи, услуг и льгот. Оперативно реализованы и новые дополнительные меры поддержки. Профицит бюджета по итогам года составил около 525 миллиардов рублей", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что доходы почти на 35% превысили запланированный в законе о бюджете уровень, в абсолютных цифрах составили более 25 триллионов рублей. "Причем позитивная динамика отмечалась как по нефтегазовым поступлениям, так и по многим направлениям, не связанным с продажей углеводородного сырья", - сказал премьер.Задел, который удалось создать правительству в прошлом году, помогает сегодня преодолевать санкционные вызовы, добавил Мишустин.

https://ria.ru/20220225/sotsobyazatelstva-1775008070.html

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Кирилл Волков

михаил мишустин, экономика, россия