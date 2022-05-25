Рейтинг@Mail.ru
Мишустин заверил в сбалансированности бюджета - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220525/byudzhet-1790625096.html
Мишустин заверил в сбалансированности бюджета
Мишустин заверил в сбалансированности бюджета - РИА Новости, 25.05.2022
Мишустин заверил в сбалансированности бюджета
Сбалансированность бюджета обеспечена, все соцобязательства выполнены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:45
2022-05-25T14:54
михаил мишустин
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782321142_0:59:2270:1335_1920x0_80_0_0_5200eb29103e6fbdb3a2a93f08be8e00.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сбалансированность бюджета обеспечена, все соцобязательства выполнены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Несмотря на то, что решение масштабных задач потребовало существенных расходов, была обеспечена сбалансированность бюджета. Выполнены все социальные обязательства при большей адресности помощи, услуг и льгот. Оперативно реализованы и новые дополнительные меры поддержки. Профицит бюджета по итогам года составил около 525 миллиардов рублей", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что доходы почти на 35% превысили запланированный в законе о бюджете уровень, в абсолютных цифрах составили более 25 триллионов рублей. "Причем позитивная динамика отмечалась как по нефтегазовым поступлениям, так и по многим направлениям, не связанным с продажей углеводородного сырья", - сказал премьер.Задел, который удалось создать правительству в прошлом году, помогает сегодня преодолевать санкционные вызовы, добавил Мишустин.
https://ria.ru/20220225/sotsobyazatelstva-1775008070.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782321142_151:0:2043:1419_1920x0_80_0_0_0704e476fce07e3fe42fc9841b774bea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, экономика, россия
14:45 25.05.2022 (обновлено: 14:54 25.05.2022)
 
Мишустин заверил в сбалансированности бюджета

Премьер Мишустин: сбалансированность бюджета обеспечена, соцобязательства выполнены

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сбалансированность бюджета обеспечена, все соцобязательства выполнены, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Несмотря на то, что решение масштабных задач потребовало существенных расходов, была обеспечена сбалансированность бюджета. Выполнены все социальные обязательства при большей адресности помощи, услуг и льгот. Оперативно реализованы и новые дополнительные меры поддержки. Профицит бюджета по итогам года составил около 525 миллиардов рублей", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин отметил, что доходы почти на 35% превысили запланированный в законе о бюджете уровень, в абсолютных цифрах составили более 25 триллионов рублей. "Причем позитивная динамика отмечалась как по нефтегазовым поступлениям, так и по многим направлениям, не связанным с продажей углеводородного сырья", - сказал премьер.
Задел, который удалось создать правительству в прошлом году, помогает сегодня преодолевать санкционные вызовы, добавил Мишустин.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
25 февраля, 12:27
Все соцобязательства в России полностью выполнят, пообещала Матвиенко
 
Михаил МишустинЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала