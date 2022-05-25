https://ria.ru/20220525/blagoustroystvo-1790594448.html
Работы по благоустройству стартовали на Ленинском проспекте в Москве
Работы по благоустройству стартовали на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 25.05.2022
Работы по благоустройству стартовали на Ленинском проспекте в Москве
Работы по благоустройству стартовали на Ленинском проспекте в Москве, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:36
2022-05-25T12:36
2022-05-25T12:36
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
садовое кольцо (москва)
общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Работы по благоустройству стартовали на Ленинском проспекте в Москве, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства столицы Петр Бирюков."В 2020-2021 годах были проведены мероприятия по благоустройству на участке Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД, в этом году сделаем участок от Садового кольца до Университетского проспекта. Отличительной особенностью проекта является дополнительное озеленение магистрали и прилегающих территорий: запланирована высадка большого количества деревьев и кустарников, создание зеленых изгородей", - рассказал Бирюков.Заммэра уточнил, что в настоящее время работы ведутся в сквере на улице Академика Петровского и у станции метро "Ленинский проспект". Для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, размещены информационные баннеры.В комплексе городского хозяйства добавили, что на данный момент специалисты приступили к устройству кабельной канализации – воздушные кабельные линии перенесут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства и защитить кабельные линии от повреждений. Одновременно организованы работы по демонтажу старого бортового камня и тротуарных покрытий.Также заммэра рассказал, что в зоне благоустройства заменят более 3 тысяч дорожных знаков, обновят 11 светофоров и сделают два новых. Пешеходные переходы оборудуют 130 опорами контрастного освещения, которые делают "зебру" и пешехода на ней хорошо заметными в темное время суток. Освещать благоустроенный участок Ленинского проспекта будут более 1,3 тысячи фонарей и уличных торшеров со светодиодными энергоэффективными светильниками и 450 светильников архитектурно-художественной и ландшафтной подсветки.В пресс-службе комплекса добавили, что в зонах отдыха и скверах установят более тысячи скамеек и урн, а сориентироваться в обновленном пространстве помогут свыше 30 навигационных стел.По словам заммэра, в рамках комплексного благоустройства приведут в порядок девять детских и пять спортивных площадок, планируется оборудовать две площадки для выгула собак.
https://ria.ru/20220523/moskva-1790114583.html
https://ria.ru/20220521/blagoustroystvo-1789884877.html
https://ria.ru/20220523/moskva-1790220476.html
https://realty.ria.ru/20220520/kuskovo-1789662096.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, садовое кольцо (москва), общество
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Работы по благоустройству стартовали на Ленинском проспекте в Москве, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства столицы Петр Бирюков.
"В 2020-2021 годах были проведены мероприятия по благоустройству на участке Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД, в этом году сделаем участок от Садового кольца
до Университетского проспекта. Отличительной особенностью проекта является дополнительное озеленение магистрали и прилегающих территорий: запланирована высадка большого количества деревьев и кустарников, создание зеленых изгородей", - рассказал Бирюков.
Заммэра уточнил, что в настоящее время работы ведутся в сквере на улице Академика Петровского и у станции метро "Ленинский проспект". Для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, размещены информационные баннеры.
В комплексе городского хозяйства добавили, что на данный момент специалисты приступили к устройству кабельной канализации – воздушные кабельные линии перенесут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства и защитить кабельные линии от повреждений. Одновременно организованы работы по демонтажу старого бортового камня и тротуарных покрытий.
"В рамках проекта проложим дополнительную ливневую сеть, обновим покрытие проезжей части и тротуаров, там, где это возможно, расширим пешеходные зоны. Для автомобилистов обустроим удобные парковочные карманы, для любителей двухколесного транспорта появятся около 130 велопарковок и 17 пунктов велопроката, а для пассажиров общественного транспорта установим 27 современных остановочных павильонов с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью", - сообщил Бирюков.
Также заммэра рассказал, что в зоне благоустройства заменят более 3 тысяч дорожных знаков, обновят 11 светофоров и сделают два новых. Пешеходные переходы оборудуют 130 опорами контрастного освещения, которые делают "зебру" и пешехода на ней хорошо заметными в темное время суток. Освещать благоустроенный участок Ленинского проспекта будут более 1,3 тысячи фонарей и уличных торшеров со светодиодными энергоэффективными светильниками и 450 светильников архитектурно-художественной и ландшафтной подсветки.
"Новый облик получат скверы у больницы №1 им. Н.И. Пирогова и на улице Академика Петровского, площадь Академика Тамма и пространство перед универмагом "Москва". Там обновим покрытие тротуаров, заменим системы освещения, создадим зоны отдыха с удобными лавочками и дополнительно озеленим территории. Уютные зоны отдыха появятся и вдоль улицы Орджоникидзе и около жилых домов 37 и 37А по Ленинскому проспекту, а у входа в Нескучный сад в районе дома №20 по Ленинскому проспекту обустроим пешеходную аллею", - сообщил Бирюков.
В пресс-службе комплекса добавили, что в зонах отдыха и скверах установят более тысячи скамеек и урн, а сориентироваться в обновленном пространстве помогут свыше 30 навигационных стел.
По словам заммэра, в рамках комплексного благоустройства приведут в порядок девять детских и пять спортивных площадок, планируется оборудовать две площадки для выгула собак.
"Озеленение - обязательный этап всех городских работ по благоустройству. На Ленинском проспекте планируется высадить порядка 1200 деревьев, более 56 тысяч кустарников, разбить более 290 тысяч квадратных метров газона и 2,6 тысячи квадратных метров цветников", - добавил Бирюков.