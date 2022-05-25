https://ria.ru/20220525/blagoustroystvo-1790594448.html

Работы по благоустройству стартовали на Ленинском проспекте в Москве

Работы по благоустройству стартовали на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 25.05.2022

Работы по благоустройству стартовали на Ленинском проспекте в Москве

Работы по благоустройству стартовали на Ленинском проспекте в Москве, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:36

2022-05-25T12:36

2022-05-25T12:36

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

садовое кольцо (москва)

общество

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Работы по благоустройству стартовали на Ленинском проспекте в Москве, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства столицы Петр Бирюков."В 2020-2021 годах были проведены мероприятия по благоустройству на участке Ленинского проспекта от улицы Кравченко до МКАД, в этом году сделаем участок от Садового кольца до Университетского проспекта. Отличительной особенностью проекта является дополнительное озеленение магистрали и прилегающих территорий: запланирована высадка большого количества деревьев и кустарников, создание зеленых изгородей", - рассказал Бирюков.Заммэра уточнил, что в настоящее время работы ведутся в сквере на улице Академика Петровского и у станции метро "Ленинский проспект". Для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, размещены информационные баннеры.В комплексе городского хозяйства добавили, что на данный момент специалисты приступили к устройству кабельной канализации – воздушные кабельные линии перенесут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства и защитить кабельные линии от повреждений. Одновременно организованы работы по демонтажу старого бортового камня и тротуарных покрытий.Также заммэра рассказал, что в зоне благоустройства заменят более 3 тысяч дорожных знаков, обновят 11 светофоров и сделают два новых. Пешеходные переходы оборудуют 130 опорами контрастного освещения, которые делают "зебру" и пешехода на ней хорошо заметными в темное время суток. Освещать благоустроенный участок Ленинского проспекта будут более 1,3 тысячи фонарей и уличных торшеров со светодиодными энергоэффективными светильниками и 450 светильников архитектурно-художественной и ландшафтной подсветки.В пресс-службе комплекса добавили, что в зонах отдыха и скверах установят более тысячи скамеек и урн, а сориентироваться в обновленном пространстве помогут свыше 30 навигационных стел.По словам заммэра, в рамках комплексного благоустройства приведут в порядок девять детских и пять спортивных площадок, планируется оборудовать две площадки для выгула собак.

https://ria.ru/20220523/moskva-1790114583.html

https://ria.ru/20220521/blagoustroystvo-1789884877.html

https://ria.ru/20220523/moskva-1790220476.html

https://realty.ria.ru/20220520/kuskovo-1789662096.html

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садовое кольцо (москва)

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Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, садовое кольцо (москва), общество