https://ria.ru/20220525/biblioteka-1790680884.html

В детской библиотеке Мелитополя обнаружили склад нацистской литературы

В детской библиотеке Мелитополя обнаружили склад нацистской литературы - РИА Новости, 25.05.2022

В детской библиотеке Мелитополя обнаружили склад нацистской литературы

В Мелитополе в детской библиотеке обнаружен склад нацистской литературы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:20

2022-05-25T17:20

2022-05-25T18:26

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МЕЛИТОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. В Мелитополе в детской библиотеке обнаружен склад нацистской литературы, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщил журналистам начальник управления культуры, спорта и молодежи города Мелитополя военно-гражданской администрации Андрей Бойко, в среду "открыли брошенную детскую библиотеку по улице Богдана Хмельницкого и при первом осмотре обнаружили книги явно псевдо-исторической направленности и националистического характера".По его словам, это то, что прежние украинские власти пытались "внедрить в головы наших детей". Например, найдена книга "Шлях украинского воина", в которой подробно рассказывается о войне на Донбассе и всех националистических движениях.Со своей стороны, заведующая детской библиотеки Ирина Михальчук сообщила, что в библиотеке есть художественная литература, изданная уже после 2014 года, в которой подробно рассказывается о Майдане, "героях" АТО.Также обнаружена литература о голодоморе, учебник по истории Великой Отечественной войны, полностью переписанная, где героями выставлены боевики Украинской повстанческой армии* (УПА*), воевавшие за нацистскую Германию на территории Украины. Кроме того, в библиотеке найдена книга о войне, которой не было в истории отношений России и Украины, с названием - "Российско-украинская война 2014-2016 гг".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220524/melitopol-1790357156.html

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донбасс, украинская повстанческая армия, в мире, украина, мелитополь