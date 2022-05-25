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Россия и Африка сообща смогут обеспечить безопасность в мире, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2022
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Россия и Африка сообща смогут обеспечить безопасность в мире, заявил Путин
Россия и Африка сообща смогут обеспечить безопасность в мире, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2022
Россия и Африка сообща смогут обеспечить безопасность в мире, заявил Путин
Президент России Владимир Путин поздравил глав африканских государств и правительств с Днём Африки и отметил, что они смогут обеспечить безопасность и... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:08
2022-05-25T10:08
африка
россия
сочи
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил глав африканских государств и правительств с Днём Африки и отметил, что они смогут обеспечить безопасность и стабильность во всем мире, действуя сообща, телеграмма опубликована в Telegram-канале Кремля."Наша страна всегда придавала особое значение развитию дружественных отношений с африканскими партнёрами. Состоявшийся в 2019 году в Сочи саммит Россия – Африка создал хорошие условия для расширения плодотворного сотрудничества как на двустороннем уровне, так и на многосторонней основе", - говорится в тексте телеграммы.Президент выразил уверенность, что, действуя сообща, Россия и Африка смогут вместе обеспечить разработку и реализацию многих перспективных проектов и инициатив в различных областях во благо стран и народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Африке и во всём мире.
https://ria.ru/20220523/afrika-1790166308.html
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африка, россия, сочи, владимир путин, в мире
10:08 25.05.2022
 
Россия и Африка сообща смогут обеспечить безопасность в мире, заявил Путин

Путин: Россия и Африка, действуя сообща, смогут обеспечить безопасность во всем мире

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил глав африканских государств и правительств с Днём Африки и отметил, что они смогут обеспечить безопасность и стабильность во всем мире, действуя сообща, телеграмма опубликована в Telegram-канале Кремля.
"Наша страна всегда придавала особое значение развитию дружественных отношений с африканскими партнёрами. Состоявшийся в 2019 году в Сочи саммит РоссияАфрика создал хорошие условия для расширения плодотворного сотрудничества как на двустороннем уровне, так и на многосторонней основе", - говорится в тексте телеграммы.
Президент выразил уверенность, что, действуя сообща, Россия и Африка смогут вместе обеспечить разработку и реализацию многих перспективных проектов и инициатив в различных областях во благо стран и народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Африке и во всём мире.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 14:25
В МИД назвали необходимые шаги для усиления экономической работы с Африкой
 
АфрикаРоссияСочиВладимир ПутинВ мире
 
 
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