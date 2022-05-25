https://ria.ru/20220525/bezopasnost-1790547669.html

Россия и Африка сообща смогут обеспечить безопасность в мире, заявил Путин

Россия и Африка сообща смогут обеспечить безопасность в мире, заявил Путин - РИА Новости, 25.05.2022

Россия и Африка сообща смогут обеспечить безопасность в мире, заявил Путин

Президент России Владимир Путин поздравил глав африканских государств и правительств с Днём Африки и отметил, что они смогут обеспечить безопасность и... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T10:08

2022-05-25T10:08

2022-05-25T10:08

африка

россия

сочи

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил глав африканских государств и правительств с Днём Африки и отметил, что они смогут обеспечить безопасность и стабильность во всем мире, действуя сообща, телеграмма опубликована в Telegram-канале Кремля."Наша страна всегда придавала особое значение развитию дружественных отношений с африканскими партнёрами. Состоявшийся в 2019 году в Сочи саммит Россия – Африка создал хорошие условия для расширения плодотворного сотрудничества как на двустороннем уровне, так и на многосторонней основе", - говорится в тексте телеграммы.Президент выразил уверенность, что, действуя сообща, Россия и Африка смогут вместе обеспечить разработку и реализацию многих перспективных проектов и инициатив в различных областях во благо стран и народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Африке и во всём мире.

https://ria.ru/20220523/afrika-1790166308.html

африка

россия

сочи

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

африка, россия, сочи, владимир путин, в мире