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В Японии проверят безопасность судов после ракетных пусков КНДР - РИА Новости, 25.05.2022
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В Японии проверят безопасность судов после ракетных пусков КНДР
В Японии проверят безопасность судов после ракетных пусков КНДР - РИА Новости, 25.05.2022
В Японии проверят безопасность судов после ракетных пусков КНДР
Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указания проверить безопасность судов после ракетных пусков Северной Кореи. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T02:10
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япония
в мире
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 25 мая – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указания проверить безопасность судов после ракетных пусков Северной Кореи.Ранее сообщалось, что две из трех баллистических ракет, выпущенных в среду утром Северной Кореей, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.Северная Корея провела три пуска баллистических ракет утром в среду в сторону Японского моря из района Сунан в Пхеньяне примерно в 6.00, 6.37 и 6.42 по местному времени (0.00, 0.37 и 0.42 мск). Это уже 17-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ), систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
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япония, в мире, кндр (северная корея)
02:10 25.05.2022 (обновлено: 02:23 25.05.2022)
 
В Японии проверят безопасность судов после ракетных пусков КНДР

Премьер Японии Кисида дал указание проверить безопасность судов после ракетных пусков КНДР

© AP Photo / Ahn Young-joonЛюди смотрят новости о запуске ракет в КНДР
Люди смотрят новости о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Люди смотрят новости о запуске ракет в КНДР. Архивное фото
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ТОКИО, 25 мая – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указания проверить безопасность судов после ракетных пусков Северной Кореи.
"Я получил информацию о пусках ракет Северной Кореи и дал указание о сборе информации, о предоставлении населению актуальной информации, и прежде всего – указание проверить безопасность морских и воздушных судов. Что касается деталей, то они сейчас уточняются. Я сам сейчас поднимусь наверх (в кабинет) и буду уточнять информацию", - сказал Кисида журналистам на входе в канцелярию премьера.
Ранее сообщалось, что две из трех баллистических ракет, выпущенных в среду утром Северной Кореей, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Северная Корея провела три пуска баллистических ракет утром в среду в сторону Японского моря из района Сунан в Пхеньяне примерно в 6.00, 6.37 и 6.42 по местному времени (0.00, 0.37 и 0.42 мск). Это уже 17-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ), систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.
Японское море - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
01:52
В Японском море не зафиксировали сейсмособытий после пусков ракет КНДР
 
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