https://ria.ru/20220525/bezopasnost-1790520863.html

В Японии проверят безопасность судов после ракетных пусков КНДР

В Японии проверят безопасность судов после ракетных пусков КНДР - РИА Новости, 25.05.2022

В Японии проверят безопасность судов после ракетных пусков КНДР

Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указания проверить безопасность судов после ракетных пусков Северной Кореи. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T02:10

2022-05-25T02:10

2022-05-25T02:23

япония

в мире

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 25 мая – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указания проверить безопасность судов после ракетных пусков Северной Кореи.Ранее сообщалось, что две из трех баллистических ракет, выпущенных в среду утром Северной Кореей, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.Северная Корея провела три пуска баллистических ракет утром в среду в сторону Японского моря из района Сунан в Пхеньяне примерно в 6.00, 6.37 и 6.42 по местному времени (0.00, 0.37 и 0.42 мск). Это уже 17-е ракетное испытание КНДР с начала года, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ), систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.

https://ria.ru/20220525/seysmosobytiya-1790520113.html

япония

кндр (северная корея)

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Максим Горбачев

япония, в мире, кндр (северная корея)