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ВС России уничтожили более тысячи украинских БПЛА за время спецоперации
ВС России уничтожили более тысячи украинских БПЛА за время спецоперации - РИА Новости, 25.05.2022
ВС России уничтожили более тысячи украинских БПЛА за время спецоперации
Уже более одной тысячи украинских беспилотников уничтожено за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:27
2022-05-25T11:27
2022-05-25T11:27
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Уже более одной тысячи украинских беспилотников уничтожено за время российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 178 самолетов, 126 вертолетов, 1006 беспилотных летательных аппаратов, 322 зенитных ракетных комплекса, 3258 танков и других боевых бронированных машин, 430 установок реактивных систем залпового огня, 1671 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3155 единиц специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков на брифинге в среду.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
ВС России уничтожили более тысячи украинских БПЛА за время спецоперации
Минобороны: ВС России уничтожили более тысячи украинских БПЛА за время спецоперации