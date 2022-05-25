https://ria.ru/20220525/bespilotniki-1790522439.html

В России создали систему предупреждения столкновения беспилотников

В России создали систему предупреждения столкновения беспилотников - РИА Новости, 25.05.2022

В России создали систему предупреждения столкновения беспилотников

Уникальная система предупреждения столкновения беспилотников в воздухе (СО-2021) создана в России, сообщил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T03:25

2022-05-25T03:25

2022-05-25T03:25

безопасность

россия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости, Сергей Сафронов. Уникальная система предупреждения столкновения беспилотников в воздухе (СО-2021) создана в России, сообщил РИА Новости генеральный директор компании-разработчика "Навигатор" Сергей Бабуров.По его словам, сейчас создан первый опытный образец, который только проходит заводские испытания на земле, на стендах."СО-2021 представлена впервые вообще, вы держите ее в руках в первом десятке человек. Планируем завершить испытания в начале 2023 года", - сказала Бабуров корреспонденту РИА Новости.Он отметил, что данная система будет обладать искусственным интеллектом. "Она может сама себя развивать, предугадывать чрезвычайные ситуации, сама принимать решение: я кому-то мешаю, я должна улететь. Это будет мозг безопасности беспилотника. Она будет накапливать собственный опыт. Это нейронные технологии. Она будет предвидеть, что нужно раньше уклоняться, чем было до этого на заложенном памятном алгоритме", - сказал Бабуров.Он сообщил, что СО-2021 предлагается для испытаний таким компаниям как "Радар-МС", УЗГИ, "Кронштадт" и другим, которые производят малые беспилотники."Перспектива огромна, эту систему ждала вся отечественная авиация", - сказал гендиректор "Навигатора".

https://ria.ru/20220520/bespilotniki-1789685543.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

безопасность, россия