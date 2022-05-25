https://ria.ru/20220525/belorussiya-1790559206.html

Белоруссия планирует в 2022 году нарастить экспорт в Россию на 40 процентов

Белоруссия планирует в 2022 году нарастить экспорт в Россию на 40 процентов - РИА Новости, 25.05.2022

Белоруссия планирует в 2022 году нарастить экспорт в Россию на 40 процентов

Белоруссия на фоне западных санкций планирует нарастить экспорт в Россию на 40% по сравнению с прошлым годом, сообщил первый заместитель премьер-министра... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T10:48

2022-05-25T10:48

2022-05-25T12:49

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россия

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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Белоруссия на фоне западных санкций планирует нарастить экспорт в Россию на 40% по сравнению с прошлым годом, сообщил первый заместитель премьер-министра республики Николай Снопков."Приоритет – переориентация экспортных потоков. Наиболее емкими и перспективными рынками для переориентации являются Россия и Китай, в марте в эти страны было поставлено 60% товаров", - сказал Снопков, выступая в среду в белорусском парламенте.Он заявил, что "в Россию планируется нарастить экспорт на 6,4 миллиарда долларов, или с ростом около 40% к 2021 году".

https://ria.ru/20220525/zerno-1790526065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, белоруссия, россия