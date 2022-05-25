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Белоруссия планирует в 2022 году нарастить экспорт в Россию на 40 процентов - РИА Новости, 25.05.2022
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Белоруссия планирует в 2022 году нарастить экспорт в Россию на 40 процентов
Белоруссия планирует в 2022 году нарастить экспорт в Россию на 40 процентов - РИА Новости, 25.05.2022
Белоруссия планирует в 2022 году нарастить экспорт в Россию на 40 процентов
Белоруссия на фоне западных санкций планирует нарастить экспорт в Россию на 40% по сравнению с прошлым годом, сообщил первый заместитель премьер-министра... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:48
2022-05-25T12:49
в мире
белоруссия
россия
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Белоруссия на фоне западных санкций планирует нарастить экспорт в Россию на 40% по сравнению с прошлым годом, сообщил первый заместитель премьер-министра республики Николай Снопков."Приоритет – переориентация экспортных потоков. Наиболее емкими и перспективными рынками для переориентации являются Россия и Китай, в марте в эти страны было поставлено 60% товаров", - сказал Снопков, выступая в среду в белорусском парламенте.Он заявил, что "в Россию планируется нарастить экспорт на 6,4 миллиарда долларов, или с ростом около 40% к 2021 году".
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в мире, белоруссия, россия
10:48 25.05.2022 (обновлено: 12:49 25.05.2022)
 
Белоруссия планирует в 2022 году нарастить экспорт в Россию на 40 процентов

Белоруссия на фоне санкций планирует нарастить экспорт в Россию на 40 процентов

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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Белоруссия на фоне западных санкций планирует нарастить экспорт в Россию на 40% по сравнению с прошлым годом, сообщил первый заместитель премьер-министра республики Николай Снопков.
"Приоритет – переориентация экспортных потоков. Наиболее емкими и перспективными рынками для переориентации являются Россия и Китай, в марте в эти страны было поставлено 60% товаров", - сказал Снопков, выступая в среду в белорусском парламенте.
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Он заявил, что "в Россию планируется нарастить экспорт на 6,4 миллиарда долларов, или с ростом около 40% к 2021 году".
 
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