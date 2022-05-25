https://ria.ru/20220525/belorussiya-1790553589.html
Белоруссия недополучит 14 миллиардов долларов экспортной выручки
Белоруссия недополучит 14 миллиардов долларов экспортной выручки - РИА Новости, 25.05.2022
Белоруссия недополучит 14 миллиардов долларов экспортной выручки
Санкции и конфликт на Украине могут привести к снижению экспорта Белоруссии в 2022 году на 30%, потери в экспортной выручке оцениваются в 14 миллиардов долларов РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:34
2022-05-25T10:34
2022-05-25T11:02
экономика
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596205284_0:819:2047:1970_1920x0_80_0_0_6b6488315213f2dec33abbda1674ac55.jpg
МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Санкции и конфликт на Украине могут привести к снижению экспорта Белоруссии в 2022 году на 30%, потери в экспортной выручке оцениваются в 14 миллиардов долларов до конца года, сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков."Только из-за прямого санкционного воздействия за четыре месяца мы недополучили 2,3% ВВП. Негативное влияние недружественных действий нарастает… В целом санкционные ограничения и утрата украинского рынка оцениваются в 14 миллиардов долларов потери экспортной выручки до конца года и около 30% снижения экспорта", - сказал Снопков, выступая в среду в белорусском парламенте.По его словам, в настоящее время прямое влияние санкций затронуло порядка 20% экономики страны, косвенно распространилось на всю ее оставшуюся часть. Таким образом, констатировал Снопков, 100% белорусской экономики находится под воздействием санкционных ограничений.
https://radiosputnik.ria.ru/20220523/1790246851.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596205284_0:627:2047:2162_1920x0_80_0_0_38fa2f4ade24a7848dee56cb6c9c5d83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия
10:34 25.05.2022 (обновлено: 11:02 25.05.2022)
Белоруссия недополучит 14 миллиардов долларов экспортной выручки
Белоруссия из-за санкций в 2022 году недополучит 14 миллиардов долларов экспортной выручки
МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Санкции и конфликт на Украине могут привести к снижению экспорта Белоруссии в 2022 году на 30%, потери в экспортной выручке оцениваются в 14 миллиардов долларов до конца года, сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков.
"Только из-за прямого санкционного воздействия за четыре месяца мы недополучили 2,3% ВВП. Негативное влияние недружественных действий нарастает… В целом санкционные ограничения и утрата украинского рынка оцениваются в 14 миллиардов долларов потери экспортной выручки до конца года и около 30% снижения экспорта", - сказал Снопков, выступая в среду в белорусском парламенте.
По его словам, в настоящее время прямое влияние санкций затронуло порядка 20% экономики страны, косвенно распространилось на всю ее оставшуюся часть. Таким образом, констатировал Снопков, 100% белорусской экономики находится под воздействием санкционных ограничений.