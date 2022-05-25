https://ria.ru/20220525/belorussiya-1790553589.html

Белоруссия недополучит 14 миллиардов долларов экспортной выручки

Белоруссия недополучит 14 миллиардов долларов экспортной выручки - РИА Новости, 25.05.2022

Белоруссия недополучит 14 миллиардов долларов экспортной выручки

Санкции и конфликт на Украине могут привести к снижению экспорта Белоруссии в 2022 году на 30%, потери в экспортной выручке оцениваются в 14 миллиардов долларов РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T10:34

2022-05-25T10:34

2022-05-25T11:02

экономика

белоруссия

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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Санкции и конфликт на Украине могут привести к снижению экспорта Белоруссии в 2022 году на 30%, потери в экспортной выручке оцениваются в 14 миллиардов долларов до конца года, сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков."Только из-за прямого санкционного воздействия за четыре месяца мы недополучили 2,3% ВВП. Негативное влияние недружественных действий нарастает… В целом санкционные ограничения и утрата украинского рынка оцениваются в 14 миллиардов долларов потери экспортной выручки до конца года и около 30% снижения экспорта", - сказал Снопков, выступая в среду в белорусском парламенте.По его словам, в настоящее время прямое влияние санкций затронуло порядка 20% экономики страны, косвенно распространилось на всю ее оставшуюся часть. Таким образом, констатировал Снопков, 100% белорусской экономики находится под воздействием санкционных ограничений.

https://radiosputnik.ria.ru/20220523/1790246851.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, белоруссия