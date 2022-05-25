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Белоруссия недополучит 14 миллиардов долларов экспортной выручки - РИА Новости, 25.05.2022
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Белоруссия недополучит 14 миллиардов долларов экспортной выручки
Белоруссия недополучит 14 миллиардов долларов экспортной выручки - РИА Новости, 25.05.2022
Белоруссия недополучит 14 миллиардов долларов экспортной выручки
Санкции и конфликт на Украине могут привести к снижению экспорта Белоруссии в 2022 году на 30%, потери в экспортной выручке оцениваются в 14 миллиардов долларов РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:34
2022-05-25T11:02
экономика
белоруссия
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Санкции и конфликт на Украине могут привести к снижению экспорта Белоруссии в 2022 году на 30%, потери в экспортной выручке оцениваются в 14 миллиардов долларов до конца года, сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков."Только из-за прямого санкционного воздействия за четыре месяца мы недополучили 2,3% ВВП. Негативное влияние недружественных действий нарастает… В целом санкционные ограничения и утрата украинского рынка оцениваются в 14 миллиардов долларов потери экспортной выручки до конца года и около 30% снижения экспорта", - сказал Снопков, выступая в среду в белорусском парламенте.По его словам, в настоящее время прямое влияние санкций затронуло порядка 20% экономики страны, косвенно распространилось на всю ее оставшуюся часть. Таким образом, констатировал Снопков, 100% белорусской экономики находится под воздействием санкционных ограничений.
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экономика, белоруссия
10:34 25.05.2022 (обновлено: 11:02 25.05.2022)
 
Белоруссия недополучит 14 миллиардов долларов экспортной выручки

Белоруссия из-за санкций в 2022 году недополучит 14 миллиардов долларов экспортной выручки

© Фото : Karolina Grabowska/PexelsАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Фото : Karolina Grabowska/Pexels
Американские доллары. Архивное фото
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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Санкции и конфликт на Украине могут привести к снижению экспорта Белоруссии в 2022 году на 30%, потери в экспортной выручке оцениваются в 14 миллиардов долларов до конца года, сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков.
"Только из-за прямого санкционного воздействия за четыре месяца мы недополучили 2,3% ВВП. Негативное влияние недружественных действий нарастает… В целом санкционные ограничения и утрата украинского рынка оцениваются в 14 миллиардов долларов потери экспортной выручки до конца года и около 30% снижения экспорта", - сказал Снопков, выступая в среду в белорусском парламенте.
Рубль укрепляется, а экономика России справляется с санкциями - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 18:04ХЗ: Хазин знает
Рубль укрепляется, а экономика России справляется с санкциями
По его словам, в настоящее время прямое влияние санкций затронуло порядка 20% экономики страны, косвенно распространилось на всю ее оставшуюся часть. Таким образом, констатировал Снопков, 100% белорусской экономики находится под воздействием санкционных ограничений.
 
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