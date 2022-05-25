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Туроператоры оценили спрос на путевки в Бельгию после снятия ограничений - РИА Новости, 25.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220525/belgiya-1790469942.html
Туроператоры оценили спрос на путевки в Бельгию после снятия ограничений
Туроператоры оценили спрос на путевки в Бельгию после снятия ограничений - РИА Новости, 25.05.2022
Туроператоры оценили спрос на путевки в Бельгию после снятия ограничений
Туроператоры ожидают увеличение спроса у россиян на поездки в Бельгию, если посольство начнет выдавать визы, сообщают участники рынка. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:54
2022-05-25T10:54
туризм
туризм
новости - туризм
бельгия
стамбул
белград (город)
евросоюз
визы
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Туроператоры ожидают увеличение спроса у россиян на поездки в Бельгию, если посольство начнет выдавать визы, сообщают участники рынка."Сейчас будет интерес к любой стране, объявившей о снятии ограничений", — сказала менеджер туроператора "Ванд" Наталья Кириченко.Главный вопрос — возможность получить визу. Обычно через несколько дней после введения новых правил появляется информация консульства о сроках выдачи разрешений на въезд, поясняет она.В Pac Group отметили, что ожидают официальную информацию от партнеров. Пока на сайте посольства Бельгии в Москве она не изменена. "Интерес к турам в страны ЕС есть, каждый день бронируются индивидуальные поездки, и любые отмены ограничений всегда положительно влияют на спрос", — говорит представитель компании.Между тем, туроператор De Visu отмечает, что сейчас европейские направления спросом не пользуются: перелеты дорогие, стыковки длительные и неудобные. Такие путешествия совершают только имеющие вид на жительство, бизнес-интересы и отправляющиеся на лечение и обучение. "В отпуск, погулять по улицам европейских городов, желающих немного еще и из-за неприветливого отношения к россиянам из-за ситуации на Украине", — отмечает собеседник.Власти Бельгии на этой неделе сняли запрет на не вызванные необходимостью поездки из-за пределов ЕС. Ограничения распространялись в том числе и на туристов из третьих стран.Сейчас имеющие действующие визы россияне смогут отправиться в Бельгию через Стамбул, Белград, ОАЭ.Гостям теперь не придется заполнять спецанкеты, предоставлять коронавирусный сертификат, сдавать тесты и соблюдать карантин. Исключение — для прибывающих из страны, столкнувшейся с распространением нового штамма болезни.Кроме того, теперь не нужно носить маски в общественном транспорте. Но они по-прежнему необходимы в больницах и аптеках.
https://ria.ru/20220518/tadzhikistan-1789078056.html
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туризм, новости - туризм, бельгия, стамбул, белград (город), евросоюз, визы, коронавирус covid-19, оаэ, туристы
10:54 25.05.2022
 
Туроператоры оценили спрос на путевки в Бельгию после снятия ограничений

Туроператоры осторожно оценивают спрос на путевки в Бельгию после снятия ограничений

© Pixabay / Pixabay / Dimitris VetsikasБрюгге. Архивное фото
Брюгге. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Pixabay / Pixabay / Dimitris Vetsikas
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Туроператоры ожидают увеличение спроса у россиян на поездки в Бельгию, если посольство начнет выдавать визы, сообщают участники рынка.
"Сейчас будет интерес к любой стране, объявившей о снятии ограничений", — сказала менеджер туроператора "Ванд" Наталья Кириченко.
Главный вопрос — возможность получить визу. Обычно через несколько дней после введения новых правил появляется информация консульства о сроках выдачи разрешений на въезд, поясняет она.
В Pac Group отметили, что ожидают официальную информацию от партнеров. Пока на сайте посольства Бельгии в Москве она не изменена. "Интерес к турам в страны ЕС есть, каждый день бронируются индивидуальные поездки, и любые отмены ограничений всегда положительно влияют на спрос", — говорит представитель компании.
Между тем, туроператор De Visu отмечает, что сейчас европейские направления спросом не пользуются: перелеты дорогие, стыковки длительные и неудобные. Такие путешествия совершают только имеющие вид на жительство, бизнес-интересы и отправляющиеся на лечение и обучение.
"В отпуск, погулять по улицам европейских городов, желающих немного еще и из-за неприветливого отношения к россиянам из-за ситуации на Украине", — отмечает собеседник.
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Власти Бельгии на этой неделе сняли запрет на не вызванные необходимостью поездки из-за пределов ЕС. Ограничения распространялись в том числе и на туристов из третьих стран.
Сейчас имеющие действующие визы россияне смогут отправиться в Бельгию через Стамбул, Белград, ОАЭ.
Гостям теперь не придется заполнять спецанкеты, предоставлять коронавирусный сертификат, сдавать тесты и соблюдать карантин. Исключение — для прибывающих из страны, столкнувшейся с распространением нового штамма болезни.
Кроме того, теперь не нужно носить маски в общественном транспорте. Но они по-прежнему необходимы в больницах и аптеках.
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