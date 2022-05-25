https://ria.ru/20220525/banki-1790635703.html

В Центробанке рассказали о российском аналоге SWIFT

В Центробанке рассказали о российском аналоге SWIFT - РИА Новости, 25.05.2022

В Центробанке рассказали о российском аналоге SWIFT

Система передачи финансовых сообщений стала основным каналом для обработки транзакций внутри страны, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:17

2022-05-25T15:17

2022-05-25T15:17

экономика

swift

втб

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Система передачи финансовых сообщений стала основным каналом для обработки транзакций внутри страны, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова."Из резервного канала этот канал стал уже основным с учетом всех событий, которые мы переживаем. Это касается прежде всего операций внутри страны, но и с 12 странами мы уже выстроили прямые расчеты именно благодаря тому, что у нас есть Система передачи финансовых сообщений, которая интегрируется с аналогичными системами других стран", - сказала она на встрече с Ассоциацией банков России (АБР).Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.В начале марта Евросоюз принял решение отключить от SWIFT ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.

https://ria.ru/20220520/podklyuchenie-1789742788.html

https://ria.ru/20220418/swift-1784048114.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, swift, втб, центральный банк рф (цб рф)