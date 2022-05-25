https://ria.ru/20220525/banki-1790635703.html
В Центробанке рассказали о российском аналоге SWIFT
В Центробанке рассказали о российском аналоге SWIFT - РИА Новости, 25.05.2022
В Центробанке рассказали о российском аналоге SWIFT
Система передачи финансовых сообщений стала основным каналом для обработки транзакций внутри страны, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:17
2022-05-25T15:17
2022-05-25T15:17
экономика
swift
втб
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Система передачи финансовых сообщений стала основным каналом для обработки транзакций внутри страны, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова."Из резервного канала этот канал стал уже основным с учетом всех событий, которые мы переживаем. Это касается прежде всего операций внутри страны, но и с 12 странами мы уже выстроили прямые расчеты именно благодаря тому, что у нас есть Система передачи финансовых сообщений, которая интегрируется с аналогичными системами других стран", - сказала она на встрече с Ассоциацией банков России (АБР).Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.В начале марта Евросоюз принял решение отключить от SWIFT ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.
https://ria.ru/20220520/podklyuchenie-1789742788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, swift, втб, центральный банк рф (цб рф)
В Центробанке рассказали о российском аналоге SWIFT
Центробанк: российский аналог SWIFT стал основным каналом обработки транзакций в стране