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В Центробанке рассказали о российском аналоге SWIFT - РИА Новости, 25.05.2022
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В Центробанке рассказали о российском аналоге SWIFT
В Центробанке рассказали о российском аналоге SWIFT - РИА Новости, 25.05.2022
В Центробанке рассказали о российском аналоге SWIFT
Система передачи финансовых сообщений стала основным каналом для обработки транзакций внутри страны, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:17
2022-05-25T15:17
экономика
swift
втб
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Система передачи финансовых сообщений стала основным каналом для обработки транзакций внутри страны, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова."Из резервного канала этот канал стал уже основным с учетом всех событий, которые мы переживаем. Это касается прежде всего операций внутри страны, но и с 12 странами мы уже выстроили прямые расчеты именно благодаря тому, что у нас есть Система передачи финансовых сообщений, которая интегрируется с аналогичными системами других стран", - сказала она на встрече с Ассоциацией банков России (АБР).Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.В начале марта Евросоюз принял решение отключить от SWIFT ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.
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экономика, swift, втб, центральный банк рф (цб рф)
15:17 25.05.2022
 
В Центробанке рассказали о российском аналоге SWIFT

Центробанк: российский аналог SWIFT стал основным каналом обработки транзакций в стране

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Система передачи финансовых сообщений стала основным каналом для обработки транзакций внутри страны, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
"Из резервного канала этот канал стал уже основным с учетом всех событий, которые мы переживаем. Это касается прежде всего операций внутри страны, но и с 12 странами мы уже выстроили прямые расчеты именно благодаря тому, что у нас есть Система передачи финансовых сообщений, которая интегрируется с аналогичными системами других стран", - сказала она на встрече с Ассоциацией банков России (АБР).
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 15:06
Мишустин призвал подключить банки СНГ к российскому аналогу SWIFT
Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
В начале марта Евросоюз принял решение отключить от SWIFT ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 11:05
К российскому аналогу SWIFT присоединились 52 иностранные организации
 
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