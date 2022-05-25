Рейтинг@Mail.ru
Белорусским банкам запретили платежи в адрес украинских резидентов - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220525/banki-1790571716.html
Белорусским банкам запретили платежи в адрес украинских резидентов
Белорусским банкам запретили платежи в адрес украинских резидентов - РИА Новости, 25.05.2022
Белорусским банкам запретили платежи в адрес украинских резидентов
Белоруссия ввела зеркально в ответ на действия Украины запрет для банков осуществлять платежи в адрес резидентов Украины, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T11:22
2022-05-25T11:51
белоруссия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573011782_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_492765f906c4f5de7381ed49744757aa.jpg
МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Белоруссия ввела зеркально в ответ на действия Украины запрет для банков осуществлять платежи в адрес резидентов Украины, сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков."Единственное, что мы зазеркалили – решение нацбанку Украины о приостановке платежей в адрес резидентов Беларуси. Мы зазеркалили это решение и запретили по банкам, дав им поручение не осуществлять никакие платежи в сторону резидентов Украины", - сказал Снопков, выступая в среду в белорусском парламенте.
https://ria.ru/20220426/belorussiya-1785550893.html
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573011782_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_27f38c6481722acc9791709cc16e0b3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, украина, в мире
11:22 25.05.2022 (обновлено: 11:51 25.05.2022)
 
Белорусским банкам запретили платежи в адрес украинских резидентов

Белоруссия зеркально запретила банкам осуществлять платежи в адрес украинских резидентов

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк Вход в здание головного офиса Белгазпромбанка на улице Притыцкого в Минске
 Вход в здание головного офиса Белгазпромбанка на улице Притыцкого в Минске - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Вход в здание головного офиса Белгазпромбанка на улице Притыцкого в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Белоруссия ввела зеркально в ответ на действия Украины запрет для банков осуществлять платежи в адрес резидентов Украины, сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков.
"Единственное, что мы зазеркалили – решение нацбанку Украины о приостановке платежей в адрес резидентов Беларуси. Мы зазеркалили это решение и запретили по банкам, дав им поручение не осуществлять никакие платежи в сторону резидентов Украины", - сказал Снопков, выступая в среду в белорусском парламенте.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 15:44Специальная военная операция на Украине
Украина не готова полностью разрывать связи с Белоруссией, заявил Арестович
 
БелоруссияУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала