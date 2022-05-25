https://ria.ru/20220525/banki-1790571716.html

Белорусским банкам запретили платежи в адрес украинских резидентов

Белорусским банкам запретили платежи в адрес украинских резидентов - РИА Новости, 25.05.2022

Белорусским банкам запретили платежи в адрес украинских резидентов

Белоруссия ввела зеркально в ответ на действия Украины запрет для банков осуществлять платежи в адрес резидентов Украины, сообщил первый заместитель... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T11:22

2022-05-25T11:22

2022-05-25T11:51

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МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Белоруссия ввела зеркально в ответ на действия Украины запрет для банков осуществлять платежи в адрес резидентов Украины, сообщил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков."Единственное, что мы зазеркалили – решение нацбанку Украины о приостановке платежей в адрес резидентов Беларуси. Мы зазеркалили это решение и запретили по банкам, дав им поручение не осуществлять никакие платежи в сторону резидентов Украины", - сказал Снопков, выступая в среду в белорусском парламенте.

https://ria.ru/20220426/belorussiya-1785550893.html

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украина

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Кирилл Волков

белоруссия, украина, в мире