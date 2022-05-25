https://ria.ru/20220525/adygeya-1790691166.html
В Адыгее спасли туриста, сломавшего ногу при восхождении на Большой Тхач
В Адыгее спасли туриста, сломавшего ногу при восхождении на Большой Тхач - РИА Новости, 25.05.2022
В Адыгее спасли туриста, сломавшего ногу при восхождении на Большой Тхач
В Адыгее спасли туриста, сломавшего ногу при восхождении на гору Большой Тхач, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:30
2022-05-25T18:30
2022-05-25T18:30
туризм
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 25 мая — РИА Новости. В Адыгее спасли туриста, сломавшего ногу при восхождении на гору Большой Тхач, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (ЮРПСО)."Больше суток сотрудники Адыгейского поисково-спасательного отряда — филиала ЮРПСО МЧС России — вели поиск мужчины, получившего травму при восхождении на Большой Тхач (высота 2368 метров над уровнем моря)", — уточнили в пресс-службе.Информация о происшествии поступила вечером в понедельник. Из-за плохих погодных условий поднять вертолет не удалось, и к пострадавшему в ночь на вторник на автомобиле высокой проходимости выехала первая группа спасателей. Позднее к ней присоединилась вторая."Во вторник спасатели обнаружили травмированного туриста — в результате падения мужчина получил перелом наружной лодыжки и разрыв связок. Оказав пострадавшему — 38-летнему жителю Волгоградской области — первую помощь, сотрудники МЧС положили его на носилки и приступили к транспортировке для передачи в лечебное учреждение", — добавили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика адыгея, происшествия, новости - туризм, туризм
В Адыгее спасли туриста, сломавшего ногу при восхождении на Большой Тхач
Спасатели в Адыгее эвакуировали туриста со сломанной ногой с горы Большой Тхач
КРАСНОДАР, 25 мая — РИА Новости. В Адыгее спасли туриста, сломавшего ногу при восхождении на гору Большой Тхач, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России (ЮРПСО).
"Больше суток сотрудники Адыгейского поисково-спасательного отряда — филиала ЮРПСО МЧС России — вели поиск мужчины, получившего травму при восхождении на Большой Тхач (высота 2368 метров над уровнем моря)", — уточнили в пресс-службе.
Информация о происшествии поступила вечером в понедельник. Из-за плохих погодных условий поднять вертолет не удалось, и к пострадавшему в ночь на вторник на автомобиле высокой проходимости выехала первая группа спасателей. Позднее к ней присоединилась вторая.
"Во вторник спасатели обнаружили травмированного туриста — в результате падения мужчина получил перелом наружной лодыжки и разрыв связок. Оказав пострадавшему — 38-летнему жителю Волгоградской области — первую помощь, сотрудники МЧС положили его на носилки и приступили к транспортировке для передачи в лечебное учреждение", — добавили в пресс-службе.