https://ria.ru/20220524/zerno-1790380662.html

Проблемы с украинским зерном грозят ЕС миграционным кризисом, заявил Дуда

Проблемы с украинским зерном грозят ЕС миграционным кризисом, заявил Дуда - РИА Новости, 24.05.2022

Проблемы с украинским зерном грозят ЕС миграционным кризисом, заявил Дуда

Нехватка экспортируемого из Украины зерна приведет к гигантским миграционным проблемам в Южной Европе, заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая на... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:30

2022-05-24T13:30

2022-05-24T13:30

василий небензя

дмитрий медведев

одесса

украина

россия

оон

анджей дуда

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/68/1524436802_0:166:1993:1287_1920x0_80_0_0_0a0d715e4782c1e296bc9767926eea82.jpg

ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Нехватка экспортируемого из Украины зерна приведет к гигантским миграционным проблемам в Южной Европе, заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая на экономическом форуме в Давосе."Если Украина не сможет экспортировать свои зерновые в Северную Африку – Египет и другие страны, - будет серьезный кризис. Украина - это мощный партнер, обеспечивающий 80% потребностей Египта в злаковых", - сказал Дуда."Если окажется, что в Северной Африке голод, нет поставок, то Испания и вся Европа с юга будет иметь гигантские миграционные проблемы. Ясно, что будет огромное миграционное давление, не говоря уже об опасности нестабильности в странах Африки и других государствах", - добавил он.По его словам, основные трудности возникли из-за того, что порт Одессы оказался заблокирован. "Вопрос – сможем ли мы его разблокировать. Сможем ли мы транспортировать зерно в польские порты, в Клайпеду, в Румынию. Это проблемы, которые мы должны решить, потому что это ключ к решению проблемы потенциальной нестабильности в Северной Африке", - сказал Дуда.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, его войска заминировали свои морские порты. В МИД добавили, что "разговоры о якобы блокировании Россией экспорта украинского зерна в черноморских портах и образовавшийся от этого дефицит на рынке зерна - не что иное, как спекуляции". Бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал РИА Новости, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что зерно с Украины, если верить заявлениям западных политиков и данным СМИ, активно вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. По его словам, у России есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран - так Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

https://ria.ru/20220524/zerno-1790296326.html

https://ria.ru/20220523/zerno-1790126340.html

одесса

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

василий небензя, дмитрий медведев, одесса, украина, россия, оон, анджей дуда, в мире