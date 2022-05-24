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"Зеленый монстр": болгар разозлили призывы Зеленского "наказать" Россию - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/zelenskiy-1790437666.html
"Зеленый монстр": болгар разозлили призывы Зеленского "наказать" Россию
"Зеленый монстр": болгар разозлили призывы Зеленского "наказать" Россию - РИА Новости, 24.05.2022
"Зеленый монстр": болгар разозлили призывы Зеленского "наказать" Россию
Читатели болгарского издания "Факти" раскритиковали Владимира Зеленского за очередные призывы ввести санкции против Москвы. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T16:25
2022-05-24T16:55
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
москва
болгария
владимир зеленский
общество
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" раскритиковали Владимира Зеленского за очередные призывы ввести санкции против Москвы.Во время выступления на Международном экономическом форуме в Давосе президент Украины снова призвал участвовать в восстановлении его страны, ввести эмбарго на российскую нефть, полностью заблокировать банки и предприятия IT-сектора.Многие пользователи задались вопросом, кто дал украинскому лидеру право указывать всему миру, что делать, а некоторые признали, что санкции против России не работают."Он и все те, кто их поддерживает, думают, что мир — это США и Европа", — подчеркнул Киро Световният."Эти санкции уже исчерпали себя. Мы уже санкционировали себя всем, что только можно придумать. Чего еще хочет Зеленский? Может, чтобы объявили голодовку?" — возмутился Факт."Каждый день этот зеленый монстр твердит и твердит. Каждый день приказывает миру, какие санкции надо ввести против России и говорит о победе, хвастается, будто он уже победил. У этого наглого одурманенного монстра явно что-то не в порядке с головой. &lt;...&gt; А кто восемь лет смеялся над жизнями жителей Донбасса, по чьему приказу? Скоро азовцы запоют и скажут, кто им приказал убивать. Вот тогда мир скажет, что делать с тобой и твоим окружением", — написал Мамин хубавец."Что привело его к мысли о том, что он может указывать миру, что делать?" — задался вопросом Учуден."Запад должен осознать, если сможет, что Зеленский не может управлять миром из своего бункера, даже если он это и видит в своих галлюцинациях", — подытожили читатели.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Западные страны в ответ ввели против Москвы санкции, которые коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также регулярно стали звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
https://ria.ru/20220524/soldaty-1790330076.html
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владимир путин, россия, украина, москва, болгария, владимир зеленский, общество
16:25 24.05.2022 (обновлено: 16:55 24.05.2022)
 
"Зеленый монстр": болгар разозлили призывы Зеленского "наказать" Россию

Читатели "Фактов" возмутились призывами Зеленского ввести больше санкций против России

© AP Photo / Markus SchreiberВыступление президента Украины Владимира Зеленского во время Всемирного экономического форума в Давосе
Выступление президента Украины Владимира Зеленского во время Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Выступление президента Украины Владимира Зеленского во время Всемирного экономического форума в Давосе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" раскритиковали Владимира Зеленского за очередные призывы ввести санкции против Москвы.
Во время выступления на Международном экономическом форуме в Давосе президент Украины снова призвал участвовать в восстановлении его страны, ввести эмбарго на российскую нефть, полностью заблокировать банки и предприятия IT-сектора.
Многие пользователи задались вопросом, кто дал украинскому лидеру право указывать всему миру, что делать, а некоторые признали, что санкции против России не работают.
"Он и все те, кто их поддерживает, думают, что мир — это США и Европа", — подчеркнул Киро Световният.
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"Эти санкции уже исчерпали себя. Мы уже санкционировали себя всем, что только можно придумать. Чего еще хочет Зеленский? Может, чтобы объявили голодовку?" — возмутился Факт.
"Зеленский без боя отдал польскому президенту Украину, в которой погибли тысячи людей, но Россия для него — враг, а кто же тогда Польша? Такого случая в истории еще не было! Зеленский — предатель, украинцам нужно вернуться домой, чтобы сохранить свою страну!" — отметила Ася.
"Каждый день этот зеленый монстр твердит и твердит. Каждый день приказывает миру, какие санкции надо ввести против России и говорит о победе, хвастается, будто он уже победил. У этого наглого одурманенного монстра явно что-то не в порядке с головой. <...> А кто восемь лет смеялся над жизнями жителей Донбасса, по чьему приказу? Скоро азовцы запоют и скажут, кто им приказал убивать. Вот тогда мир скажет, что делать с тобой и твоим окружением", — написал Мамин хубавец.
"Что привело его к мысли о том, что он может указывать миру, что делать?" — задался вопросом Учуден.
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"Запад должен осознать, если сможет, что Зеленский не может управлять миром из своего бункера, даже если он это и видит в своих галлюцинациях", — подытожили читатели.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Западные страны в ответ ввели против Москвы санкции, которые коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Также регулярно стали звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение технологических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаМоскваБолгарияВладимир ЗеленскийОбщество
 
 
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