https://ria.ru/20220524/zarazheniya-1790480479.html

Число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании выросло до 71

Число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании выросло до 71 - РИА Новости, 24.05.2022

Число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании выросло до 71

Число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании выросло до 71, говорится в сообщении Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA). РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T19:05

2022-05-24T19:05

2022-05-24T19:06

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англия

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оспа обезьян

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ЛОНДОН, 24 мая - РИА Новости. Число случаев заражения оспой обезьян в Великобритании выросло до 71, говорится в сообщении Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA).По данным ведомства, в Англии выявлено еще 14 случаев оспы обезьян."В результате общее число случаев, подтвержденных в Англии с 7 мая, по состоянию на 23 мая достигло 70. Служба общественного здравоохранения Шотландии подтвердило в понедельник, что выявлен один случай оспы обезьян, в результате чего общее число случаев, выявленных в Великобритании, достигло 71", - отмечается в сообщении ведомства.При этом по состоянию на 23 мая ни в Уэльсе, ни в Северной Ирландии пока не было выявлено ни одного случая заболевания.Несмотря на выявление новых случаев заболевания, риск для населения Великобритании остается низким, указали в UKHSA.Там добавили, что связываются с людьми, которые считаются контактами подтвержденных случаев с высоким риском, и советуют тем, кто прошел оценку риска и чувствует себя хорошо, изолироваться дома на срок до 21 дня. Кроме того, UKHSA закупило запасы безопасной вакцины против оспы (под названием Imvanex, поставляемой компанией Bavarian Nordic), и она предлагается выявленным близким контактам человека с диагнозом оспа обезьян, чтобы снизить риск симптоматической инфекции и тяжелого заболевания.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220524/ospa-1790379778.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, англия, шотландия, оспа обезьян