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Запад пытается навязать России свой либеральный миропорядок, заявил Пушков - РИА Новости, 24.05.2022
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Запад пытается навязать России свой либеральный миропорядок, заявил Пушков
Запад пытается навязать России свой либеральный миропорядок, заявил Пушков - РИА Новости, 24.05.2022
Запад пытается навязать России свой либеральный миропорядок, заявил Пушков
Запад старается навязать России свой глобальный миропорядок, хотя это ему самому не выгодно, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T17:32
2022-05-24T17:32
россия
нато
в мире
совет федерации рф
алексей пушков
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Запад старается навязать России свой глобальный миропорядок, хотя это ему самому не выгодно, заявил сенатор Алексей Пушков."Со всех сторон эта ситуация (противостояния с Россией - ред.) им не выгодна - ни финансово, ни экономически, ни даже политически, потому Запад не усилился и может потерпеть поражение. Но над этим всем господствует установка навязать свой либеральный порядок, каким они его видят", - сказал он на форуме на площадке медиагруппы "Россия сегодня" "Новые смыслы, новые реальности".В качестве примера подобных действий Пушков назвал решение Финляндии вступить в НАТО, которые, по его словам, является "парадоксальным". "Президент Финляндии сам говорит, что не видит угрозы со стороны России, но из-за идеологического захлёста идеология торжествует над рациональностью", - подчеркнул сенатор.При этом он отметил, что не призывает к тотальной "девестернизации": у Запада богатейшая культура и история. "Но мы не должны утрачивать свою самостоятельность. Защита нашей безопасности, наше право на самостоятельность - это часть нашей идеологии",- сказал он.
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россия, нато, в мире, совет федерации рф, алексей пушков
17:32 24.05.2022
 
Запад пытается навязать России свой либеральный миропорядок, заявил Пушков

Сенатор Пушков: Запад пытается навязать России свой миропорядок, хотя ему это не выгодно

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Запад старается навязать России свой глобальный миропорядок, хотя это ему самому не выгодно, заявил сенатор Алексей Пушков.
"Со всех сторон эта ситуация (противостояния с Россией - ред.) им не выгодна - ни финансово, ни экономически, ни даже политически, потому Запад не усилился и может потерпеть поражение. Но над этим всем господствует установка навязать свой либеральный порядок, каким они его видят", - сказал он на форуме на площадке медиагруппы "Россия сегодня" "Новые смыслы, новые реальности".
В качестве примера подобных действий Пушков назвал решение Финляндии вступить в НАТО, которые, по его словам, является "парадоксальным". "Президент Финляндии сам говорит, что не видит угрозы со стороны России, но из-за идеологического захлёста идеология торжествует над рациональностью", - подчеркнул сенатор.
При этом он отметил, что не призывает к тотальной "девестернизации": у Запада богатейшая культура и история. "Но мы не должны утрачивать свою самостоятельность. Защита нашей безопасности, наше право на самостоятельность - это часть нашей идеологии",- сказал он.
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