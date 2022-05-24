https://ria.ru/20220524/vaktsina-1790399839.html

В ВОЗ оценили эффективность вакцины от натуральной оспы против оспы обезьян

В ВОЗ оценили эффективность вакцины от натуральной оспы против оспы обезьян - РИА Новости, 24.05.2022

В ВОЗ оценили эффективность вакцины от натуральной оспы против оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что вакцина против натуральной оспы эффективна от оспы обезьян, однако точных данных на этот счет пока РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:26

2022-05-24T14:26

2022-05-24T14:26

оспа обезьян

в мире

женева (город)

воз

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ЖЕНЕВА, 24 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что вакцина против натуральной оспы эффективна от оспы обезьян, однако точных данных на этот счет пока нет, заявила во вторник руководитель секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис."Прошлые исследования показали, что вакцины против оспы, возможно, были эффективны примерно на 85% против оспы обезьян. Это ограниченные исследования, которые были проведены примерно во время ликвидации оспы, и в настоящее время проводятся дополнительные исследования с использованием новых вакцин", - сказала Льюис на брифинге в Женеве.Она отметила, что ВОЗ не располагает точными данными по эффективности вакцины против оспы обезьян, но организация будет отслеживать соответствующую информацию.По последним данным ВОЗ, в неэндемичных странах зарегистрирован 131 случай заражения оспой обезьян среди людей, еще 106 фактов расследуются.

женева (город)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оспа обезьян, в мире, женева (город), воз