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В Дании начались американо-европейские военные учения - РИА Новости, 24.05.2022
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В Дании начались американо-европейские военные учения
В Дании начались американо-европейские военные учения - РИА Новости, 24.05.2022
В Дании начались американо-европейские военные учения
Министр обороны Дании Мортен Бедсков сообщил во вторник, что в стране начались американо-европейские военные учения "Защитник Европы". РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T16:12
2022-05-24T16:12
в мире
сша
нато
дания
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сергей шойгу
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министр обороны Дании Мортен Бедсков сообщил во вторник, что в стране начались американо-европейские военные учения "Защитник Европы".Учения пройдут на датском острове Борнхольм. Сегодня на расположенный там аэродром прибыли силы США."Большое прибытие в Борнхольме! Датско-американские военные учения начались. (Это выражение) солидарности членов альянса (НАТО), датского, скандинавского и балтийского сотрудничества", - написал министр на своей странице в Twitter.Как сообщает датский телеканал TV2, в рамках учений задействуют ряд РСЗО HIMARS, два датских самолета F-16, фрегат Niels Juel и 300 военнослужащих датской королевской лейб-гвардии.Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что США и НАТО наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у границ РФ, в серии учений "Защитник Европы" участвуют до 40 тысяч военных из 30 стран блока.
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в мире, сша, нато, дания, f-16, сергей шойгу
16:12 24.05.2022
 
В Дании начались американо-европейские военные учения

Министр обороны Бедсков сообщил, что в Дании начались американо-европейские военные учения

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкКопенгаген, Дания
Копенгаген, Дания - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Копенгаген, Дания. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министр обороны Дании Мортен Бедсков сообщил во вторник, что в стране начались американо-европейские военные учения "Защитник Европы".
Учения пройдут на датском острове Борнхольм. Сегодня на расположенный там аэродром прибыли силы США.
"Большое прибытие в Борнхольме! Датско-американские военные учения начались. (Это выражение) солидарности членов альянса (НАТО), датского, скандинавского и балтийского сотрудничества", - написал министр на своей странице в Twitter.
Как сообщает датский телеканал TV2, в рамках учений задействуют ряд РСЗО HIMARS, два датских самолета F-16, фрегат Niels Juel и 300 военнослужащих датской королевской лейб-гвардии.
Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что США и НАТО наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у границ РФ, в серии учений "Защитник Европы" участвуют до 40 тысяч военных из 30 стран блока.
Танки США и Южной Кореи во время совместных учений - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 11:21
Южная Корея и США активизируют совместные военные учения
 
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