https://ria.ru/20220524/ucheniya-1790435412.html

В Дании начались американо-европейские военные учения

В Дании начались американо-европейские военные учения - РИА Новости, 24.05.2022

В Дании начались американо-европейские военные учения

Министр обороны Дании Мортен Бедсков сообщил во вторник, что в стране начались американо-европейские военные учения "Защитник Европы". РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T16:12

2022-05-24T16:12

2022-05-24T16:12

в мире

сша

нато

дания

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сергей шойгу

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Министр обороны Дании Мортен Бедсков сообщил во вторник, что в стране начались американо-европейские военные учения "Защитник Европы".Учения пройдут на датском острове Борнхольм. Сегодня на расположенный там аэродром прибыли силы США."Большое прибытие в Борнхольме! Датско-американские военные учения начались. (Это выражение) солидарности членов альянса (НАТО), датского, скандинавского и балтийского сотрудничества", - написал министр на своей странице в Twitter.Как сообщает датский телеканал TV2, в рамках учений задействуют ряд РСЗО HIMARS, два датских самолета F-16, фрегат Niels Juel и 300 военнослужащих датской королевской лейб-гвардии.Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что США и НАТО наращивают масштабы оперативной и боевой подготовки у границ РФ, в серии учений "Защитник Европы" участвуют до 40 тысяч военных из 30 стран блока.

https://ria.ru/20220521/ucheniya-1789888355.html

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в мире, сша, нато, дания, f-16, сергей шойгу