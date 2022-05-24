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Эксперты назвали стоимость авиабилетов в Турцию из регионов России - РИА Новости, 24.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220524/turtsiya-1790469709.html
Эксперты назвали стоимость авиабилетов в Турцию из регионов России
Эксперты назвали стоимость авиабилетов в Турцию из регионов России - РИА Новости, 24.05.2022
Эксперты назвали стоимость авиабилетов в Турцию из регионов России
Между Россией и Турцией до 1 июля может выполняться более 450 рейсов в неделю, эксперты рассказали, сколько стоят авиабилеты из разных городов РФ, сообщает... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T18:36
2022-05-24T18:36
туризм
туризм
анталья (провинция)
турция
сочи
turkish airlines
аэрофлот
sukhoi superjet 100 (ssj100)
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Между Россией и Турцией до 1 июля может выполняться более 450 рейсов в неделю, эксперты рассказали, сколько стоят авиабилеты из разных городов РФ, сообщает АТОР.Так, из Калининграда в Анталью можно добраться на лайнере Turkish Airlines за 48,3 тысячи рублей на человека, время в пути – более трех часов. А полет из Тюмени в Анталью на рейсе той же авиакомпании обойдется в 67,1 тысячи на человека.Стыковочные рейсы из регионов, конечно, дешевле. Например, билет из Омска в Анталью со стыковкой в Москве и Сочи оценивается в 27,9 тысячи на человека в одну сторону. Однако путь будет продолжительным и займет более 33 часов.Если говорить о российских авиакомпаниях, то в Турцию летают Red Wings, "Азимут" "Россия", "Аэрофлот". В основном полетная программа сформирована из Москвы, но есть рейсы из Сочи. За прямой перелет по маршруту Сочи – Анталья длительностью два часа 20 минут авиакомпания "Азимут" просит 22,8 тысячи рублей на человека.Летом география вылетов в Турцию будет расширена. "Аэрофлот" с 1 июня запускает ежедневные регулярные рейсы в Сочи из девяти городов России: Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы.Red Wings с 3 июня начнет летать в Анталью из Санкт-Петербурга. Эта же авиакомпания расширяет программу в Стамбул. Помимо рейсов из Москвы, Екатеринбурга и Махачкалы лайнеры будут отправляться из Владикавказа, Самары, Уфы и Челябинска.Добраться из Самары в Стамбул на самолете Superjet 100 можно за 14,9 тысячи рублей на человека в одну сторону. Полет из Владикавказа оценивается перевозчиком в 10,4 тысячи, из Челябинска – 16,5, из Уфы – 20,5 тысячи.
https://ria.ru/20220512/reysy-1788193650.html
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туризм, анталья (провинция), турция, сочи, turkish airlines, аэрофлот, sukhoi superjet 100 (ssj100), boeing 777-200, туристы, новости - туризм, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
18:36 24.05.2022
 
Эксперты назвали стоимость авиабилетов в Турцию из регионов России

АТОР: между Россией и Турцией до 1 июля может выполняться более 450 рейсов в неделю

© Sputnik / Туран Салджы / Перейти в фотобанкРоссийские туристы на курортах Турции
Российские туристы на курортах Турции - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Sputnik / Туран Салджы
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Между Россией и Турцией до 1 июля может выполняться более 450 рейсов в неделю, эксперты рассказали, сколько стоят авиабилеты из разных городов РФ, сообщает АТОР.
Так, из Калининграда в Анталью можно добраться на лайнере Turkish Airlines за 48,3 тысячи рублей на человека, время в пути – более трех часов. А полет из Тюмени в Анталью на рейсе той же авиакомпании обойдется в 67,1 тысячи на человека.
Стыковочные рейсы из регионов, конечно, дешевле. Например, билет из Омска в Анталью со стыковкой в Москве и Сочи оценивается в 27,9 тысячи на человека в одну сторону. Однако путь будет продолжительным и займет более 33 часов.
Если говорить о российских авиакомпаниях, то в Турцию летают Red Wings, "Азимут" "Россия", "Аэрофлот". В основном полетная программа сформирована из Москвы, но есть рейсы из Сочи. За прямой перелет по маршруту Сочи – Анталья длительностью два часа 20 минут авиакомпания "Азимут" просит 22,8 тысячи рублей на человека.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 18:39Туризм
"Аэрофлот" сообщил об увеличении числа рейсов в Турцию
Летом география вылетов в Турцию будет расширена. "Аэрофлот" с 1 июня запускает ежедневные регулярные рейсы в Сочи из девяти городов России: Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы.
Red Wings с 3 июня начнет летать в Анталью из Санкт-Петербурга. Эта же авиакомпания расширяет программу в Стамбул. Помимо рейсов из Москвы, Екатеринбурга и Махачкалы лайнеры будут отправляться из Владикавказа, Самары, Уфы и Челябинска.
Добраться из Самары в Стамбул на самолете Superjet 100 можно за 14,9 тысячи рублей на человека в одну сторону. Полет из Владикавказа оценивается перевозчиком в 10,4 тысячи, из Челябинска – 16,5, из Уфы – 20,5 тысячи.
Пляж одного из курортов Антальи - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
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