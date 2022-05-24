https://ria.ru/20220524/turtsiya-1790469709.html

Эксперты назвали стоимость авиабилетов в Турцию из регионов России

Эксперты назвали стоимость авиабилетов в Турцию из регионов России - РИА Новости, 24.05.2022

Эксперты назвали стоимость авиабилетов в Турцию из регионов России

Между Россией и Турцией до 1 июля может выполняться более 450 рейсов в неделю, эксперты рассказали, сколько стоят авиабилеты из разных городов РФ, сообщает... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T18:36

2022-05-24T18:36

2022-05-24T18:36

туризм

туризм

анталья (провинция)

турция

сочи

turkish airlines

аэрофлот

sukhoi superjet 100 (ssj100)

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Между Россией и Турцией до 1 июля может выполняться более 450 рейсов в неделю, эксперты рассказали, сколько стоят авиабилеты из разных городов РФ, сообщает АТОР.Так, из Калининграда в Анталью можно добраться на лайнере Turkish Airlines за 48,3 тысячи рублей на человека, время в пути – более трех часов. А полет из Тюмени в Анталью на рейсе той же авиакомпании обойдется в 67,1 тысячи на человека.Стыковочные рейсы из регионов, конечно, дешевле. Например, билет из Омска в Анталью со стыковкой в Москве и Сочи оценивается в 27,9 тысячи на человека в одну сторону. Однако путь будет продолжительным и займет более 33 часов.Если говорить о российских авиакомпаниях, то в Турцию летают Red Wings, "Азимут" "Россия", "Аэрофлот". В основном полетная программа сформирована из Москвы, но есть рейсы из Сочи. За прямой перелет по маршруту Сочи – Анталья длительностью два часа 20 минут авиакомпания "Азимут" просит 22,8 тысячи рублей на человека.Летом география вылетов в Турцию будет расширена. "Аэрофлот" с 1 июня запускает ежедневные регулярные рейсы в Сочи из девяти городов России: Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы.Red Wings с 3 июня начнет летать в Анталью из Санкт-Петербурга. Эта же авиакомпания расширяет программу в Стамбул. Помимо рейсов из Москвы, Екатеринбурга и Махачкалы лайнеры будут отправляться из Владикавказа, Самары, Уфы и Челябинска.Добраться из Самары в Стамбул на самолете Superjet 100 можно за 14,9 тысячи рублей на человека в одну сторону. Полет из Владикавказа оценивается перевозчиком в 10,4 тысячи, из Челябинска – 16,5, из Уфы – 20,5 тысячи.

https://ria.ru/20220512/reysy-1788193650.html

https://ria.ru/20220516/turtsiya-1788339184.html

анталья (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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