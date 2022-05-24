https://ria.ru/20220524/turtsiya-1790385917.html

В Анкаре пройдут консультации Турции с делегациями Швеции и Финляндии

В Анкаре пройдут консультации Турции с делегациями Швеции и Финляндии - РИА Новости, 24.05.2022

В Анкаре пройдут консультации Турции с делегациями Швеции и Финляндии

Консультации Турции с делегациями Швеции и Финляндии по членству в НАТО состоятся в среду в Анкаре, сообщили РИА Новости в МИД Турции. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:44

2022-05-24T13:44

2022-05-24T13:52

в мире

йенс столтенберг

ибрагим калын

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

финляндия

швеция

турция

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 24 мая – РИА Новости. Консультации Турции с делегациями Швеции и Финляндии по членству в НАТО состоятся в среду в Анкаре, сообщили РИА Новости в МИД Турции.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана."Консультации относительно заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО между нашей делегацией во главе с пресс-секретарем президента, послом Ибрагимом Калыном и заместителем министра иностранных дел, послом Седатом Оналом и шведской и финской делегациями во главе с госсекретарем канцелярии премьер-министра Швеции Оскаром Стенстрёмом и заместителем министра юстиции Финляндии Юкка Саловаара состоятся в среду, 25 мая 2022 года, в Анкаре", - заявили в ведомстве.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. Он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин указывал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.

https://ria.ru/20220524/nato-1790369500.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220524/nato-1790371397.html

финляндия

швеция

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йенс столтенберг, ибрагим калын, дмитрий песков (спецпредставитель президента), финляндия, швеция, турция, рабочая партия курдистана, нато