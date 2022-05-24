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В Анкаре пройдут консультации Турции с делегациями Швеции и Финляндии - РИА Новости, 24.05.2022
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В Анкаре пройдут консультации Турции с делегациями Швеции и Финляндии
В Анкаре пройдут консультации Турции с делегациями Швеции и Финляндии - РИА Новости, 24.05.2022
В Анкаре пройдут консультации Турции с делегациями Швеции и Финляндии
Консультации Турции с делегациями Швеции и Финляндии по членству в НАТО состоятся в среду в Анкаре, сообщили РИА Новости в МИД Турции. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:44
2022-05-24T13:52
в мире
йенс столтенберг
ибрагим калын
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
финляндия
швеция
турция
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 24 мая – РИА Новости. Консультации Турции с делегациями Швеции и Финляндии по членству в НАТО состоятся в среду в Анкаре, сообщили РИА Новости в МИД Турции.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана."Консультации относительно заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО между нашей делегацией во главе с пресс-секретарем президента, послом Ибрагимом Калыном и заместителем министра иностранных дел, послом Седатом Оналом и шведской и финской делегациями во главе с госсекретарем канцелярии премьер-министра Швеции Оскаром Стенстрёмом и заместителем министра юстиции Финляндии Юкка Саловаара состоятся в среду, 25 мая 2022 года, в Анкаре", - заявили в ведомстве.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. Он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин указывал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
https://ria.ru/20220524/nato-1790369500.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220524/nato-1790371397.html
финляндия
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в мире, йенс столтенберг, ибрагим калын, дмитрий песков (спецпредставитель президента), финляндия, швеция, турция, рабочая партия курдистана, нато
13:44 24.05.2022 (обновлено: 13:52 24.05.2022)
 
В Анкаре пройдут консультации Турции с делегациями Швеции и Финляндии

В Анкаре пройдут консультации Турции с делегациями Швеции и Финляндии по членству в НАТО

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 24 мая – РИА Новости. Консультации Турции с делегациями Швеции и Финляндии по членству в НАТО состоятся в среду в Анкаре, сообщили РИА Новости в МИД Турции.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
12:59
Экс-премьер Финляндии призвал НАТО принять во внимание опасения Турции
"Консультации относительно заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО между нашей делегацией во главе с пресс-секретарем президента, послом Ибрагимом Калыном и заместителем министра иностранных дел, послом Седатом Оналом и шведской и финской делегациями во главе с госсекретарем канцелярии премьер-министра Швеции Оскаром Стенстрёмом и заместителем министра юстиции Финляндии Юкка Саловаара состоятся в среду, 25 мая 2022 года, в Анкаре", - заявили в ведомстве.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. Он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин указывал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
13:04В мире
В Турции не исключили парадоксального распада НАТО из-за его расширения
 
В миреЙенс СтолтенбергИбрагим КалынДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ФинляндияШвецияТурцияРабочая партия КурдистанаНАТО
 
 
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