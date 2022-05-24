13:44 24.05.2022 (обновлено: 13:52 24.05.2022)
В Анкаре пройдут консультации Турции с делегациями Швеции и Финляндии
В Анкаре пройдут консультации Турции с делегациями Швеции и Финляндии по членству в НАТО
Вид Анкары. Архивное фото
АНКАРА, 24 мая – РИА Новости. Консультации Турции с делегациями Швеции и Финляндии по членству в НАТО состоятся в среду в Анкаре, сообщили РИА Новости в МИД Турции.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Газета Financial Times написала, что Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
"Консультации относительно заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО между нашей делегацией во главе с пресс-секретарем президента, послом Ибрагимом Калыном и заместителем министра иностранных дел, послом Седатом Оналом и шведской и финской делегациями во главе с госсекретарем канцелярии премьер-министра Швеции Оскаром Стенстрёмом и заместителем министра юстиции Финляндии Юкка Саловаара состоятся в среду, 25 мая 2022 года, в Анкаре", - заявили в ведомстве.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. Он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Между тем президент РФ Владимир Путин указывал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.