https://ria.ru/20220524/turkmeniya-1790393568.html

Туркмения возобновляет авиасообщение с ОАЭ и Россией

Туркмения возобновляет авиасообщение с ОАЭ и Россией - РИА Новости, 24.05.2022

Туркмения возобновляет авиасообщение с ОАЭ и Россией

Авиакомпания "Туркменистан" с 30 мая возобновляет регулярные рейсы в Дубай, а с 1 июня — в Казань, сообщает во вторник туркменский новостной сайт Туркменпортал... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:32

2022-05-24T14:32

2022-05-24T14:32

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АШХАБАД, 24 мая — РИА Новости. Авиакомпания "Туркменистан" с 30 мая возобновляет регулярные рейсы в Дубай, а с 1 июня — в Казань, сообщает во вторник туркменский новостной сайт Туркменпортал со ссылкой на представителя агентства "Туркменховаеллары" (Туркменские авиалинии).Из столицы Туркменистана в ОАЭ пассажирский самолет будет отправляться каждый понедельник в 12:20 по местному времени (10:20 мск). Рейсы в Казань назанчены из Ашхабада по средам в 14:55 (12:55 мск).Стоимость билета в один конец из Туркменистана в Дубай — 6700 манатов (1,9 тысячи долларов), а в Казань – 8020 манатов (2,3 тысячи долларов). Оплата принимается в национальной валюте.Туркменпортал отмечает, что иностранным гражданам при вылете в Казань и Дубай необходимо пройти ПЦР-тест на COVID-19 не более, чем за 48 часов до отправления рейса.Туркмения приостановила регулярное международное авиасообщение в марте 2020 года из-за пандемии. Согласно официальным сообщениям, в стране случаи заболевания коронавирусом не зарегистрированы.

https://ria.ru/20220524/krym-1790370608.html

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Лана Баева

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