Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал учитывать реальный спрос при развитии морских и речных портов - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220524/transport-1790369120.html
Путин призвал учитывать реальный спрос при развитии морских и речных портов
Путин призвал учитывать реальный спрос при развитии морских и речных портов - РИА Новости, 24.05.2022
Путин призвал учитывать реальный спрос при развитии морских и речных портов
Развитие морских и речных портов РФ должно учитывать реальный спрос и загрузку, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:57
2022-05-24T13:11
экономика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40882/05/408820547_0:580:2034:1724_1920x0_80_0_0_6b772e1ed1d5cf42be3001860d99803c.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Развитие морских и речных портов РФ должно учитывать реальный спрос и загрузку, заявил президент России Владимир Путин."Развитие морских и речных портов, железных и автомобильных дорог, конечно же, должно учитывать реальный спрос на перевозки и объективные прогнозы загрузки", - сказал Путин на совещании по развитию транспортной сферы.Президент напомнил, что не так давно шли острые оживленные дискуссии по теме развития восточного полигона железных дорог, конкретных параметров его пропускной способности."Были тогда свои условия, тогда звучали даже некоторые скептические оценки на этот счет по поводу того, что можно расширить, вложить огромные средства, сотни миллиардов рублей у нас на это планировалось, проложить новые пути, везти по ним будет нечего, так как грузовой базы может не быть. Но время показало, что эти оценки были неточными, так, мягко говоря. Сегодня восточное направление - максимально востребовано", - добавил он.
https://ria.ru/20220524/vostok-1790368736.html
https://ria.ru/20220524/ekonomika-1790367653.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40882/05/408820547_0:389:2034:1915_1920x0_80_0_0_d695cd7ad0c897afcee44e361d3b332d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин
12:57 24.05.2022 (обновлено: 13:11 24.05.2022)
 
Путин призвал учитывать реальный спрос при развитии морских и речных портов

Президент Путин заявил, что развитие портов должно учитывать реальные спрос и загрузку

© РИА Новости / Макс Альперт / Перейти в фотобанкРечной вокзал
Речной вокзал - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Макс Альперт
Перейти в фотобанк
Речной вокзал. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Развитие морских и речных портов РФ должно учитывать реальный спрос и загрузку, заявил президент России Владимир Путин.
"Развитие морских и речных портов, железных и автомобильных дорог, конечно же, должно учитывать реальный спрос на перевозки и объективные прогнозы загрузки", - сказал Путин на совещании по развитию транспортной сферы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
12:56
Путин отметил востребованность восточного транспортного направления
Президент напомнил, что не так давно шли острые оживленные дискуссии по теме развития восточного полигона железных дорог, конкретных параметров его пропускной способности.
"Были тогда свои условия, тогда звучали даже некоторые скептические оценки на этот счет по поводу того, что можно расширить, вложить огромные средства, сотни миллиардов рублей у нас на это планировалось, проложить новые пути, везти по ним будет нечего, так как грузовой базы может не быть. Но время показало, что эти оценки были неточными, так, мягко говоря. Сегодня восточное направление - максимально востребовано", - добавил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
12:53
Ситуация в глобальной экономике стремительно меняется, заявил Путин
 
ЭкономикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала