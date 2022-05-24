https://ria.ru/20220524/transport-1790369120.html
Путин призвал учитывать реальный спрос при развитии морских и речных портов
Путин призвал учитывать реальный спрос при развитии морских и речных портов - РИА Новости, 24.05.2022
Путин призвал учитывать реальный спрос при развитии морских и речных портов
Развитие морских и речных портов РФ должно учитывать реальный спрос и загрузку, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:57
2022-05-24T12:57
2022-05-24T13:11
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Развитие морских и речных портов РФ должно учитывать реальный спрос и загрузку, заявил президент России Владимир Путин."Развитие морских и речных портов, железных и автомобильных дорог, конечно же, должно учитывать реальный спрос на перевозки и объективные прогнозы загрузки", - сказал Путин на совещании по развитию транспортной сферы.Президент напомнил, что не так давно шли острые оживленные дискуссии по теме развития восточного полигона железных дорог, конкретных параметров его пропускной способности."Были тогда свои условия, тогда звучали даже некоторые скептические оценки на этот счет по поводу того, что можно расширить, вложить огромные средства, сотни миллиардов рублей у нас на это планировалось, проложить новые пути, везти по ним будет нечего, так как грузовой базы может не быть. Но время показало, что эти оценки были неточными, так, мягко говоря. Сегодня восточное направление - максимально востребовано", - добавил он.
https://ria.ru/20220524/vostok-1790368736.html
https://ria.ru/20220524/ekonomika-1790367653.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин
12:57 24.05.2022 (обновлено: 13:11 24.05.2022)
Путин призвал учитывать реальный спрос при развитии морских и речных портов
Президент Путин заявил, что развитие портов должно учитывать реальные спрос и загрузку
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Развитие морских и речных портов РФ должно учитывать реальный спрос и загрузку, заявил президент России Владимир Путин.
"Развитие морских и речных портов, железных и автомобильных дорог, конечно же, должно учитывать реальный спрос на перевозки и объективные прогнозы загрузки", - сказал Путин на совещании по развитию транспортной сферы.
Президент напомнил, что не так давно шли острые оживленные дискуссии по теме развития восточного полигона железных дорог, конкретных параметров его пропускной способности.
"Были тогда свои условия, тогда звучали даже некоторые скептические оценки на этот счет по поводу того, что можно расширить, вложить огромные средства, сотни миллиардов рублей у нас на это планировалось, проложить новые пути, везти по ним будет нечего, так как грузовой базы может не быть. Но время показало, что эти оценки были неточными, так, мягко говоря. Сегодня восточное направление - максимально востребовано", - добавил он.