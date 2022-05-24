https://ria.ru/20220524/toplivo-1790288275.html

CNN: США могут высвободить топливо из резервов для снижения цен на рынке

CNN: США могут высвободить топливо из резервов для снижения цен на рынке - РИА Новости, 24.05.2022

CNN: США могут высвободить топливо из резервов для снижения цен на рынке

Власти США изучают возможность высвобождения из резервов дизельного топлива для снижения цен на топливном рынке, передает в понедельник телеканал CNN со ссылкой РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T00:54

2022-05-24T00:54

2022-05-24T00:54

сша

цены на нефть

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Власти США изучают возможность высвобождения из резервов дизельного топлива для снижения цен на топливном рынке, передает в понедельник телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.Согласно этим данным, президент США Джо Байден распорядился провести подготовительные мероприятия, необходимые для последующего высвобождения дизельного топлива из резервных запасов.Вместе с тем, как отмечается, дизельные резервы США достаточно невелики, а потому сдерживающий эффект такого шага будет весьма ограниченным по времени.В США уже несколько месяцев наблюдается стабильный рост цен на бензин, которые в последние недели регулярно обновляют рекордные значения. На сегодняшний день стоимость бензина на автозаправках страны превышает 4,5 доллара за один галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Попытки действующей администрации противостоять росту цен на топливо до сих пор ощутимых результатов не принесли.

https://ria.ru/20220410/tseny-1782733778.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, цены на нефть, джо байден, в мире