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CNN: США могут высвободить топливо из резервов для снижения цен на рынке - РИА Новости, 24.05.2022
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CNN: США могут высвободить топливо из резервов для снижения цен на рынке
CNN: США могут высвободить топливо из резервов для снижения цен на рынке - РИА Новости, 24.05.2022
CNN: США могут высвободить топливо из резервов для снижения цен на рынке
Власти США изучают возможность высвобождения из резервов дизельного топлива для снижения цен на топливном рынке, передает в понедельник телеканал CNN со ссылкой РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T00:54
2022-05-24T00:54
сша
цены на нефть
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Власти США изучают возможность высвобождения из резервов дизельного топлива для снижения цен на топливном рынке, передает в понедельник телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.Согласно этим данным, президент США Джо Байден распорядился провести подготовительные мероприятия, необходимые для последующего высвобождения дизельного топлива из резервных запасов.Вместе с тем, как отмечается, дизельные резервы США достаточно невелики, а потому сдерживающий эффект такого шага будет весьма ограниченным по времени.В США уже несколько месяцев наблюдается стабильный рост цен на бензин, которые в последние недели регулярно обновляют рекордные значения. На сегодняшний день стоимость бензина на автозаправках страны превышает 4,5 доллара за один галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Попытки действующей администрации противостоять росту цен на топливо до сих пор ощутимых результатов не принесли.
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сша, цены на нефть, джо байден, в мире
00:54 24.05.2022
 
CNN: США могут высвободить топливо из резервов для снижения цен на рынке

CNN: США могут высвободить дизельное топливо из резервов для снижения цен на рынке

© AP Photo / Marta LavandierМужчина на автозаправочной станции в Майами, США
Мужчина на автозаправочной станции в Майами, США - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Marta Lavandier
Мужчина на автозаправочной станции в Майами, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Власти США изучают возможность высвобождения из резервов дизельного топлива для снижения цен на топливном рынке, передает в понедельник телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.
Согласно этим данным, президент США Джо Байден распорядился провести подготовительные мероприятия, необходимые для последующего высвобождения дизельного топлива из резервных запасов.
"Мы считаем, что это похоже на те обстоятельства, при которых рассмотрение вопроса о высвобождении (топлива) является необходимым. Именно об этом распорядился президент", - сказал собеседник телеканала.
Вместе с тем, как отмечается, дизельные резервы США достаточно невелики, а потому сдерживающий эффект такого шага будет весьма ограниченным по времени.
В США уже несколько месяцев наблюдается стабильный рост цен на бензин, которые в последние недели регулярно обновляют рекордные значения. На сегодняшний день стоимость бензина на автозаправках страны превышает 4,5 доллара за один галлон, при этом еще год назад этот показатель держался на уровне трех долларов. Попытки действующей администрации противостоять росту цен на топливо до сих пор ощутимых результатов не принесли.
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