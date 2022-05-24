https://ria.ru/20220524/sukachev-1790445751.html
Гарик Сукачев показал редкое фото дочери
Гарик Сукачев показал редкое фото дочери - РИА Новости, 24.05.2022
Гарик Сукачев показал редкое фото дочери
Гарик Сукачев в социальных сетях показал редкое фото дочери Анастасии. Девушке исполнилось 18 лет. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T17:03
2022-05-24T17:03
2022-05-24T17:03
шоубиз
знаменитости
гарик сукачев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Гарик Сукачев в социальных сетях показал редкое фото дочери Анастасии. Девушке исполнилось 18 лет.На фотографии отец с дочерью трогательно обнимаются, девушка держит в руках подаренные цветы. Пользователи поздравили Анастасию, а также отметили ее схожесть с артистом.У Сукачева также есть сын Александр Королев. Оба ребенка родились от отношений с супругой Ольгой Королевой.Ранее стало известно, что дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина выступила на разогреве у Bon Jovi.
https://ria.ru/20220524/volochkova-1790408905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, гарик сукачев, шоу-бизнес
Гарик Сукачев показал редкое фото дочери
Гарик Сукачев показал редкое фото дочери Анастасии
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Гарик Сукачев в социальных сетях показал редкое фото дочери Анастасии. Девушке исполнилось 18 лет.
"Анастасии Игоревне сегодня 18! Папа тронут до слез", – написал певец.
На фотографии отец с дочерью трогательно обнимаются, девушка держит в руках подаренные цветы. Пользователи поздравили Анастасию, а также отметили ее схожесть с артистом.
"Чудесное фото!", "Как же быстро дети растут", "Папина гордость", "Дочь похожа на отца", "Чудесный потрет", – написали в комментариях.
У Сукачева также есть сын Александр Королев. Оба ребенка родились от отношений с супругой Ольгой Королевой.
Ранее стало известно, что дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина выступила
на разогреве у Bon Jovi.