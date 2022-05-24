https://ria.ru/20220524/sukachev-1790445751.html

Гарик Сукачев показал редкое фото дочери

Гарик Сукачев показал редкое фото дочери - РИА Новости, 24.05.2022

Гарик Сукачев показал редкое фото дочери

Гарик Сукачев в социальных сетях показал редкое фото дочери Анастасии. Девушке исполнилось 18 лет. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T17:03

2022-05-24T17:03

2022-05-24T17:03

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гарик сукачев

шоу-бизнес

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Гарик Сукачев в социальных сетях показал редкое фото дочери Анастасии. Девушке исполнилось 18 лет.На фотографии отец с дочерью трогательно обнимаются, девушка держит в руках подаренные цветы. Пользователи поздравили Анастасию, а также отметили ее схожесть с артистом.У Сукачева также есть сын Александр Королев. Оба ребенка родились от отношений с супругой Ольгой Королевой.Ранее стало известно, что дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина выступила на разогреве у Bon Jovi.

https://ria.ru/20220524/volochkova-1790408905.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, гарик сукачев, шоу-бизнес