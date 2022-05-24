https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790506377.html
Российские саперы обезвредили еще 200 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Российские саперы обезвредили еще 200 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.05.2022
Российские саперы обезвредили еще 200 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Российские саперы за сутки проверили 98,07 гектара территории ДНР и ЛНР, обнаружив и обезвредив 200 взрывоопасных предметов, сообщил во вторник руководитель... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T21:51
2022-05-24T21:51
2022-05-24T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782042304_0:219:3071:1946_1920x0_80_0_0_8177e5dc547448295937648b99ba2300.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские саперы за сутки проверили 98,07 гектара территории ДНР и ЛНР, обнаружив и обезвредив 200 взрывоопасных предметов, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 1721,28 гектара (в том числе за сутки – 98,07 гектара); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 9564 взрывоопасных предмета, из них за сутки – 200", - сообщил Мизинцев.
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782042304_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_83c70b934cfd742643f687a0dfa3aaec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Российские саперы обезвредили еще 200 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Минобороны: российские саперы обезвредили еще 200 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР