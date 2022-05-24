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Российские саперы обезвредили еще 200 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790506377.html
Российские саперы обезвредили еще 200 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Российские саперы обезвредили еще 200 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.05.2022
Российские саперы обезвредили еще 200 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Российские саперы за сутки проверили 98,07 гектара территории ДНР и ЛНР, обнаружив и обезвредив 200 взрывоопасных предметов, сообщил во вторник руководитель... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T21:51
2022-05-24T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские саперы за сутки проверили 98,07 гектара территории ДНР и ЛНР, обнаружив и обезвредив 200 взрывоопасных предметов, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 1721,28 гектара (в том числе за сутки – 98,07 гектара); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 9564 взрывоопасных предмета, из них за сутки – 200", - сообщил Мизинцев.
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
21:51 24.05.2022
 
Российские саперы обезвредили еще 200 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Минобороны: российские саперы обезвредили еще 200 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСаперы одной из инженерных бригад ВС РФ разминируют укрепрайон в Херсонской области
Саперы одной из инженерных бригад ВС РФ разминируют укрепрайон в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
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Саперы одной из инженерных бригад ВС РФ разминируют укрепрайон в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские саперы за сутки проверили 98,07 гектара территории ДНР и ЛНР, обнаружив и обезвредив 200 взрывоопасных предметов, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 1721,28 гектара (в том числе за сутки – 98,07 гектара); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 9564 взрывоопасных предмета, из них за сутки – 200", - сообщил Мизинцев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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