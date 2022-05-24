https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790506377.html

Российские саперы обезвредили еще 200 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Российские саперы обезвредили еще 200 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.05.2022

Российские саперы обезвредили еще 200 взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Российские саперы за сутки проверили 98,07 гектара территории ДНР и ЛНР, обнаружив и обезвредив 200 взрывоопасных предметов, сообщил во вторник руководитель... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T21:51

2022-05-24T21:51

2022-05-24T21:51

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российские саперы за сутки проверили 98,07 гектара территории ДНР и ЛНР, обнаружив и обезвредив 200 взрывоопасных предметов, сообщил во вторник руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 1721,28 гектара (в том числе за сутки – 98,07 гектара); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 9564 взрывоопасных предмета, из них за сутки – 200", - сообщил Мизинцев.

луганская народная республика

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф