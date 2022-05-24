10:36 24.05.2022 (обновлено: 11:14 24.05.2022)
Российская авиация уничтожила крупный склад снарядов США на Украине
Минобороны сообщило об уничтожении на Украине склада снарядов для американских гаубиц М777
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российская авиация уничтожила на Украине склад снарядов к американским гаубицам M777, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Соледар, а также шесть складов боеприпасов <...>, в том числе один крупный склад 155-мм снарядов к американским гаубицам М-777 в Раздоловке", — заявил генерал-майор.
О подавлении как минимум одной батареи буксируемых американских гаубиц М-777 российскими "Гиацинтами-С" Конашенков сообщил накануне.
Как рассказали в Минобороны, расчеты самоходных установок в ходе спецоперации выполняют огневые задачи по уничтожению опорных пунктов, фортификационных сооружений, техники и живой силы противника, а также успешно подавляют огневые позиции противника в ходе ведения контрбатарейной борьбы. После каждого огневого налета и в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов противника гаубицы сразу меняют позицию.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.