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Российская авиация уничтожила крупный склад снарядов США на Украине - РИА Новости, 24.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790321133.html
Российская авиация уничтожила крупный склад снарядов США на Украине
Российская авиация уничтожила крупный склад снарядов США на Украине - РИА Новости, 24.05.2022
Российская авиация уничтожила крупный склад снарядов США на Украине
Российская авиация уничтожила на Украине склад снарядов к американским гаубицам M777, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:36
2022-05-24T11:14
в мире
соледар
красный лиман
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российская авиация уничтожила на Украине склад снарядов к американским гаубицам M777, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.О подавлении как минимум одной батареи буксируемых американских гаубиц М-777 российскими "Гиацинтами-С" Конашенков сообщил накануне.Как рассказали в Минобороны, расчеты самоходных установок в ходе спецоперации выполняют огневые задачи по уничтожению опорных пунктов, фортификационных сооружений, техники и живой силы противника, а также успешно подавляют огневые позиции противника в ходе ведения контрбатарейной борьбы. После каждого огневого налета и в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов противника гаубицы сразу меняют позицию.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, соледар, красный лиман, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
10:36 24.05.2022 (обновлено: 11:14 24.05.2022)
 
Российская авиация уничтожила крупный склад снарядов США на Украине

Минобороны сообщило об уничтожении на Украине склада снарядов для американских гаубиц М777

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российская авиация уничтожила на Украине склад снарядов к американским гаубицам M777, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Соледар, а также шесть складов боеприпасов <...>, в том числе один крупный склад 155-мм снарядов к американским гаубицам М-777 в Раздоловке", — заявил генерал-майор.
О подавлении как минимум одной батареи буксируемых американских гаубиц М-777 российскими "Гиацинтами-С" Конашенков сообщил накануне.
Как рассказали в Минобороны, расчеты самоходных установок в ходе спецоперации выполняют огневые задачи по уничтожению опорных пунктов, фортификационных сооружений, техники и живой силы противника, а также успешно подавляют огневые позиции противника в ходе ведения контрбатарейной борьбы. После каждого огневого налета и в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов противника гаубицы сразу меняют позицию.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСоледарКрасный ЛиманДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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