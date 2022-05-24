https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790321133.html

Российская авиация уничтожила крупный склад снарядов США на Украине

Российская авиация уничтожила крупный склад снарядов США на Украине - РИА Новости, 24.05.2022

Российская авиация уничтожила крупный склад снарядов США на Украине

Российская авиация уничтожила на Украине склад снарядов к американским гаубицам M777, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T10:36

2022-05-24T10:36

2022-05-24T11:14

в мире

соледар

красный лиман

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российская авиация уничтожила на Украине склад снарядов к американским гаубицам M777, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.О подавлении как минимум одной батареи буксируемых американских гаубиц М-777 российскими "Гиацинтами-С" Конашенков сообщил накануне.Как рассказали в Минобороны, расчеты самоходных установок в ходе спецоперации выполняют огневые задачи по уничтожению опорных пунктов, фортификационных сооружений, техники и живой силы противника, а также успешно подавляют огневые позиции противника в ходе ведения контрбатарейной борьбы. После каждого огневого налета и в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов противника гаубицы сразу меняют позицию.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/spetsoperatsiya-1790320229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, соледар, красный лиман, донецкая народная республика, вооруженные силы украины