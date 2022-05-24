https://ria.ru/20220524/shri-lanka-1790360714.html
Эксперты рассказали, стоит ли туристам сейчас ехать на Шри-Ланку
Эксперты рассказали, стоит ли туристам сейчас ехать на Шри-Ланку - РИА Новости, 24.05.2022
Эксперты рассказали, стоит ли туристам сейчас ехать на Шри-Ланку
Эксперты рассказали, как изменился турпоток на Шри-Ланку и спрос на это тропическое направление после отмены ЧС, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T16:19
2022-05-24T16:19
2022-05-24T16:19
туризм
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали, как изменился турпоток на Шри-Ланку и спрос на это тропическое направление после отмены ЧС, сообщает АТОР.В начале мая из-за волнений, связанных с экономическим кризисом, президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил о режиме ЧС. Но уже 20 мая режим чрезвычайного положения был отменен.Как сообщают в принимающих компаниях, сейчас на Шри-Ланке работают магазины, рестораны, кафе, общественный транспорт. Туристы спокойно планируют свою экскурсионную программу.Иностранцам пока лишь не рекомендовано ездить в Коломбо, поскольку там сохраняется напряженная ситуация. Но россияне и раньше редко рассматривали посещение столицы как обязательный пункт своей программы."Для Шри-Ланки туризм – ключевая отрасль экономики, поэтому безопасность и качество сервиса превыше всего для ланкийцев", – отмечает Любовь Чучмаева, заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе туроператора ПАКС.В компании PAC Group подтверждают, никаких проблем у туристов ни в отелях, ни на организованных нашей принимающей стороной экскурсиях не было.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, шри-ланка, коломбо, готабая раджапакса, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
Эксперты рассказали, стоит ли туристам сейчас ехать на Шри-Ланку
На Шри-Ланке отменили режим ЧС, эксперты рассказали, как это повлияло на туристов
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Эксперты рассказали, как изменился турпоток на Шри-Ланку и спрос на это тропическое направление после отмены ЧС, сообщает
АТОР.
В начале мая из-за волнений, связанных с экономическим кризисом, президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил о режиме ЧС. Но уже 20 мая режим чрезвычайного положения был отменен.
Как сообщают в принимающих компаниях, сейчас на Шри-Ланке работают магазины, рестораны, кафе, общественный транспорт. Туристы спокойно планируют свою экскурсионную программу.
Иностранцам пока лишь не рекомендовано ездить в Коломбо, поскольку там сохраняется напряженная ситуация. Но россияне и раньше редко рассматривали посещение столицы как обязательный пункт своей программы.
"Для Шри-Ланки туризм – ключевая отрасль экономики, поэтому безопасность и качество сервиса превыше всего для ланкийцев", – отмечает Любовь Чучмаева, заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе туроператора ПАКС.
В компании PAC Group подтверждают, никаких проблем у туристов ни в отелях, ни на организованных нашей принимающей стороной экскурсиях не было.