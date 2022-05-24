https://ria.ru/20220524/shri-lanka-1790360714.html

Эксперты рассказали, стоит ли туристам сейчас ехать на Шри-Ланку

Эксперты рассказали, стоит ли туристам сейчас ехать на Шри-Ланку - РИА Новости, 24.05.2022

Эксперты рассказали, стоит ли туристам сейчас ехать на Шри-Ланку

Эксперты рассказали, как изменился турпоток на Шри-Ланку и спрос на это тропическое направление после отмены ЧС, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T16:19

2022-05-24T16:19

2022-05-24T16:19

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали, как изменился турпоток на Шри-Ланку и спрос на это тропическое направление после отмены ЧС, сообщает АТОР.В начале мая из-за волнений, связанных с экономическим кризисом, президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил о режиме ЧС. Но уже 20 мая режим чрезвычайного положения был отменен.Как сообщают в принимающих компаниях, сейчас на Шри-Ланке работают магазины, рестораны, кафе, общественный транспорт. Туристы спокойно планируют свою экскурсионную программу.Иностранцам пока лишь не рекомендовано ездить в Коломбо, поскольку там сохраняется напряженная ситуация. Но россияне и раньше редко рассматривали посещение столицы как обязательный пункт своей программы."Для Шри-Ланки туризм – ключевая отрасль экономики, поэтому безопасность и качество сервиса превыше всего для ланкийцев", – отмечает Любовь Чучмаева, заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе туроператора ПАКС.В компании PAC Group подтверждают, никаких проблем у туристов ни в отелях, ни на организованных нашей принимающей стороной экскурсиях не было.

https://ria.ru/20220512/shri-lanka-1788086966.html

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Лана Баева

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