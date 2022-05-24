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Депутат Шеремет назвал итальянский план по Украине бесперспективным - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/sheremet-1790502834.html
Депутат Шеремет назвал итальянский план по Украине бесперспективным
Депутат Шеремет назвал итальянский план по Украине бесперспективным - РИА Новости, 24.05.2022
Депутат Шеремет назвал итальянский план по Украине бесперспективным
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал нежизнеспособным и бесперспективным итальянский план по урегулированию ситуации на Украине. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T21:18
2022-05-24T21:18
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
европа
оон
михаил шеремет
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал нежизнеспособным и бесперспективным итальянский план по урегулированию ситуации на Украине.Ранее газета la Repubblica написала, что глава МИД Италии представил в ООН план мирного урегулирования на Украине из четырех пунктов. Они предусматривают прекращение огня, нейтралитет Украины с международным гарантиями и процессом вступления в ЕС, выработку двустороннего соглашения между Киевом и Москвой по территориальным вопросам, а также подписание нового многостороннего договора по безопасности в Европе.Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано позже подтвердил существование мирного плана по Украине, переданного в ООН, и заявил, что он потребует привлечения различных стран и организаций, включая ЕС и саму ООН. При этом, согласно плану, Крыму и республикам Донбасса предлагается дать полную автономию, оставив их в составе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели предложения Италии по урегулированию конфликта на Украине."Это неприемлемый формат. Очень печально, что итальянские дипломаты попусту тратят время, формируя столь нежизнеспособные и бесперспективные предложения, а в части Крыма так еще звучит посягательство на территориальную целостность России. Подобный план, составленный в угоду американцам, будет однозначно отвергнут нашей страной", - заявил Шеремет РИА Новости.По его словам, цели спецоперации на Украине будут достигнуты, а ООН тем временем следует подумать над тем, как впредь не допустить возрождения неонацизма в самом центре Европы и сдержать стремление США нарушать четко обозначенные красные линии во взаимоотношениях с Россией.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220524/krym-1790459498.html
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790266428.html
россия
украина
европа
республика крым
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в мире, россия, украина, европа, оон, михаил шеремет, госдума рф, республика крым
21:18 24.05.2022
 
Депутат Шеремет назвал итальянский план по Украине бесперспективным

Депутат Госдумы от Крыма Шеремет назвал бесперспективным итальянский план по Украине

© РИА Новости / Синицын / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Синицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал нежизнеспособным и бесперспективным итальянский план по урегулированию ситуации на Украине.
Ранее газета la Repubblica написала, что глава МИД Италии представил в ООН план мирного урегулирования на Украине из четырех пунктов. Они предусматривают прекращение огня, нейтралитет Украины с международным гарантиями и процессом вступления в ЕС, выработку двустороннего соглашения между Киевом и Москвой по территориальным вопросам, а также подписание нового многостороннего договора по безопасности в Европе.
Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано позже подтвердил существование мирного плана по Украине, переданного в ООН, и заявил, что он потребует привлечения различных стран и организаций, включая ЕС и саму ООН. При этом, согласно плану, Крыму и республикам Донбасса предлагается дать полную автономию, оставив их в составе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели предложения Италии по урегулированию конфликта на Украине.
"Это неприемлемый формат. Очень печально, что итальянские дипломаты попусту тратят время, формируя столь нежизнеспособные и бесперспективные предложения, а в части Крыма так еще звучит посягательство на территориальную целостность России. Подобный план, составленный в угоду американцам, будет однозначно отвергнут нашей страной", - заявил Шеремет РИА Новости.
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
Вчера, 17:47
В Крыму назвали итальянский план по Украине чушью
По его словам, цели спецоперации на Украине будут достигнуты, а ООН тем временем следует подумать над тем, как впредь не допустить возрождения неонацизма в самом центре Европы и сдержать стремление США нарушать четко обозначенные красные линии во взаимоотношениях с Россией.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 20:52
В Италии задали три неудобных вопроса Украине из-за прав русскоязычных
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвропаООНМихаил ШереметГосдума РФРеспублика Крым
 
 
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