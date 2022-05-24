https://ria.ru/20220524/sheremet-1790502834.html

Депутат Шеремет назвал итальянский план по Украине бесперспективным

Депутат Шеремет назвал итальянский план по Украине бесперспективным - РИА Новости, 24.05.2022

Депутат Шеремет назвал итальянский план по Украине бесперспективным

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал нежизнеспособным и бесперспективным итальянский план по урегулированию ситуации на Украине. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T21:18

2022-05-24T21:18

2022-05-24T21:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал нежизнеспособным и бесперспективным итальянский план по урегулированию ситуации на Украине.Ранее газета la Repubblica написала, что глава МИД Италии представил в ООН план мирного урегулирования на Украине из четырех пунктов. Они предусматривают прекращение огня, нейтралитет Украины с международным гарантиями и процессом вступления в ЕС, выработку двустороннего соглашения между Киевом и Москвой по территориальным вопросам, а также подписание нового многостороннего договора по безопасности в Европе.Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано позже подтвердил существование мирного плана по Украине, переданного в ООН, и заявил, что он потребует привлечения различных стран и организаций, включая ЕС и саму ООН. При этом, согласно плану, Крыму и республикам Донбасса предлагается дать полную автономию, оставив их в составе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели предложения Италии по урегулированию конфликта на Украине."Это неприемлемый формат. Очень печально, что итальянские дипломаты попусту тратят время, формируя столь нежизнеспособные и бесперспективные предложения, а в части Крыма так еще звучит посягательство на территориальную целостность России. Подобный план, составленный в угоду американцам, будет однозначно отвергнут нашей страной", - заявил Шеремет РИА Новости.По его словам, цели спецоперации на Украине будут достигнуты, а ООН тем временем следует подумать над тем, как впредь не допустить возрождения неонацизма в самом центре Европы и сдержать стремление США нарушать четко обозначенные красные линии во взаимоотношениях с Россией.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220524/krym-1790459498.html

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790266428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, европа, оон, михаил шеремет, госдума рф, республика крым