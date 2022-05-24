06:18 24.05.2022 (обновлено: 10:17 24.05.2022)
Силы ЛНР и российские военные выдавливают ВСУ из Северодонецка
Посол ЛНР Мирошник: продвижение Народной милиции в Северодонецке и пригородах продолжается
Боец МВД ЛНР демонстрирует украинскую форму. Архивное фото
ЛУГАНСК, 24 мая — РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики при поддержке российских подразделений продолжает занимать Северодонецк и его пригороды, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.
"Продолжается продвижение союзных сил по микрорайонам. Украинские формирования выдавливаются из жилых районов, переоборудованных в укрепленные", — говорится в публикации.
Как добавил Мирошник, местные жители подтверждают, что уже удалось зачистить некоторые небольшие населенные пункты в районе Северодонецка и Лисичанска, в остальных идет активное продвижение.
"Информация о том, что ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) покинули Северодонецк, не подтверждается. Предпринимаются попытки отвести отдельные подразделения в сторону Лисичанска. Получается плохо. Оставшиеся два моста плотно простреливаются", — добавил посол.
Как заявил в середине мая глава ЛНР Леонид Пасечник, освобождение Лисичанска и Северодонецка значительно затрудняется тем, что украинские войска используют мирное население в качестве живого щита.
По данным Мирошника, в этих городах остаются до девяти тысяч украинских боевиков, Киев не разрешает им отступить.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.