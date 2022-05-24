https://ria.ru/20220524/severodonetsk-1790296480.html

Силы ЛНР и российские военные выдавливают ВСУ из Северодонецка

Силы ЛНР и российские военные выдавливают ВСУ из Северодонецка - РИА Новости, 24.05.2022

Силы ЛНР и российские военные выдавливают ВСУ из Северодонецка

Народная милиция Луганской Народной Республики при поддержке российских подразделений продолжает занимать Северодонецк и его пригороды, сообщил посол ЛНР в... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T06:18

2022-05-24T06:18

2022-05-24T10:17

специальная военная операция на украине

в мире

северодонецк

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ЛУГАНСК, 24 мая — РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики при поддержке российских подразделений продолжает занимать Северодонецк и его пригороды, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.Как добавил Мирошник, местные жители подтверждают, что уже удалось зачистить некоторые небольшие населенные пункты в районе Северодонецка и Лисичанска, в остальных идет активное продвижение."Информация о том, что ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) покинули Северодонецк, не подтверждается. Предпринимаются попытки отвести отдельные подразделения в сторону Лисичанска. Получается плохо. Оставшиеся два моста плотно простреливаются", — добавил посол.Как заявил в середине мая глава ЛНР Леонид Пасечник, освобождение Лисичанска и Северодонецка значительно затрудняется тем, что украинские войска используют мирное население в качестве живого щита.По данным Мирошника, в этих городах остаются до девяти тысяч украинских боевиков, Киев не разрешает им отступить.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/dezertirstvo-1790294268.html

https://ria.ru/20220523/ukraina-1790007131.html

северодонецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, северодонецк, россия, украина