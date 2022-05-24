Рейтинг@Mail.ru
Силы ЛНР и российские военные выдавливают ВСУ из Северодонецка - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/severodonetsk-1790296480.html
Силы ЛНР и российские военные выдавливают ВСУ из Северодонецка
Силы ЛНР и российские военные выдавливают ВСУ из Северодонецка - РИА Новости, 24.05.2022
Силы ЛНР и российские военные выдавливают ВСУ из Северодонецка
Народная милиция Луганской Народной Республики при поддержке российских подразделений продолжает занимать Северодонецк и его пригороды, сообщил посол ЛНР в... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T06:18
2022-05-24T10:17
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786486213_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_4f83ce22de653a1f817d8f5c77583ed1.jpg
ЛУГАНСК, 24 мая — РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики при поддержке российских подразделений продолжает занимать Северодонецк и его пригороды, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.Как добавил Мирошник, местные жители подтверждают, что уже удалось зачистить некоторые небольшие населенные пункты в районе Северодонецка и Лисичанска, в остальных идет активное продвижение."Информация о том, что ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) покинули Северодонецк, не подтверждается. Предпринимаются попытки отвести отдельные подразделения в сторону Лисичанска. Получается плохо. Оставшиеся два моста плотно простреливаются", — добавил посол.Как заявил в середине мая глава ЛНР Леонид Пасечник, освобождение Лисичанска и Северодонецка значительно затрудняется тем, что украинские войска используют мирное население в качестве живого щита.По данным Мирошника, в этих городах остаются до девяти тысяч украинских боевиков, Киев не разрешает им отступить.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/dezertirstvo-1790294268.html
https://ria.ru/20220523/ukraina-1790007131.html
северодонецк
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/01/1786486213_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_4e2e4d2a78151287731ac9c848f563fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северодонецк, россия, украина
06:18 24.05.2022 (обновлено: 10:17 24.05.2022)
 
Силы ЛНР и российские военные выдавливают ВСУ из Северодонецка

Посол ЛНР Мирошник: продвижение Народной милиции в Северодонецке и пригородах продолжается

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец МВД ЛНР демонстрирует украинскую форму
Боец МВД ЛНР демонстрирует украинскую форму - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец МВД ЛНР демонстрирует украинскую форму. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 мая — РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики при поддержке российских подразделений продолжает занимать Северодонецк и его пригороды, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

"Продолжается продвижение союзных сил по микрорайонам. Украинские формирования выдавливаются из жилых районов, переоборудованных в укрепленные", — говорится в публикации.

Как добавил Мирошник, местные жители подтверждают, что уже удалось зачистить некоторые небольшие населенные пункты в районе Северодонецка и Лисичанска, в остальных идет активное продвижение.
"Информация о том, что ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) покинули Северодонецк, не подтверждается. Предпринимаются попытки отвести отдельные подразделения в сторону Лисичанска. Получается плохо. Оставшиеся два моста плотно простреливаются", — добавил посол.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
05:09Специальная военная операция на Украине
В Раде предложили разрешить офицерам ВСУ убивать дезертиров
Как заявил в середине мая глава ЛНР Леонид Пасечник, освобождение Лисичанска и Северодонецка значительно затрудняется тем, что украинские войска используют мирное население в качестве живого щита.
По данным Мирошника, в этих городах остаются до девяти тысяч украинских боевиков, Киев не разрешает им отступить.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и "существенно снизили боевой потенциал Украины". Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Сравнение Мариуполя со Сталинградом сыграло с Украиной злую шутку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверодонецкРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала