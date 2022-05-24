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Кубань вложила пять миллиардов рублей в обновление парка сельхозтехники - РИА Новости, 24.05.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20220524/selkhoztekhnika-1790473443.html
Кубань вложила пять миллиардов рублей в обновление парка сельхозтехники
Кубань вложила пять миллиардов рублей в обновление парка сельхозтехники - РИА Новости, 24.05.2022
Кубань вложила пять миллиардов рублей в обновление парка сельхозтехники
Кубанские аграрии с начала текущего года вложили в обновление парка сельхозтехники 5 миллиардов рублей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T18:34
2022-05-24T18:34
краснодарский край
экономика
краснодарский край
россия
андрей коробка
усть-лабинский район
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КРАСНОДАР, 24 мая - РИА Новости. Кубанские аграрии с начала текущего года вложили в обновление парка сельхозтехники 5 миллиардов рублей, сообщает администрация региона."Даже в условиях санкций кубанские аграрии продолжают модернизировать парк сельхозтехники. С начала года закуплено более тысячи единиц различных сельхозмашин на сумму 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что речь об этом шла на XXII Агропромышленной выставке "Золотая Нива" в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. В ней участвуют порядка 400 компаний-производителей техники из России и зарубежных стран. В церемонии открытия участвовал замгубернатора края Андрей Коробка."Сельхозмашины приобретают на многие годы вперед и аграриям важно понимать, насколько в будущем доступны запчасти, ремонт и обслуживание. Масштабы и количество участников выставки "Золотая Нива" дают им уверенность в этом вопросе. Здесь большое количество отечественной техники, которая ничем не уступает импорту", – пояснил Коробка в ходе своего выступления.Замглавы края добавил, что регион расширяет сотрудничество с машиностроителями из Белоруссии, чья техника пользуется большим спросом у кубанских аграриев. Ее лучшие образцы также были представлены на выставке.
https://ria.ru/20220523/kuban-1790230162.html
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экономика, краснодарский край, россия, андрей коробка, усть-лабинский район
18:34 24.05.2022
 
Кубань вложила пять миллиардов рублей в обновление парка сельхозтехники

Кубань с начала 2022 года вложила в обновление парка сельхозтехники пять миллиардов рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 24 мая - РИА Новости. Кубанские аграрии с начала текущего года вложили в обновление парка сельхозтехники 5 миллиардов рублей, сообщает администрация региона.
"Даже в условиях санкций кубанские аграрии продолжают модернизировать парк сельхозтехники. С начала года закуплено более тысячи единиц различных сельхозмашин на сумму 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что речь об этом шла на XXII Агропромышленной выставке "Золотая Нива" в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. В ней участвуют порядка 400 компаний-производителей техники из России и зарубежных стран. В церемонии открытия участвовал замгубернатора края Андрей Коробка.
"Сельхозмашины приобретают на многие годы вперед и аграриям важно понимать, насколько в будущем доступны запчасти, ремонт и обслуживание. Масштабы и количество участников выставки "Золотая Нива" дают им уверенность в этом вопросе. Здесь большое количество отечественной техники, которая ничем не уступает импорту", – пояснил Коробка в ходе своего выступления.
Замглавы края добавил, что регион расширяет сотрудничество с машиностроителями из Белоруссии, чья техника пользуется большим спросом у кубанских аграриев. Ее лучшие образцы также были представлены на выставке.
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Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайРоссияАндрей КоробкаУсть-Лабинский район
 
 
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