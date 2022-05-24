Кубань вложила пять миллиардов рублей в обновление парка сельхозтехники
Кубань с начала 2022 года вложила в обновление парка сельхозтехники пять миллиардов рублей
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Архивное фото
КРАСНОДАР, 24 мая - РИА Новости. Кубанские аграрии с начала текущего года вложили в обновление парка сельхозтехники 5 миллиардов рублей, сообщает администрация региона.
"Даже в условиях санкций кубанские аграрии продолжают модернизировать парк сельхозтехники. С начала года закуплено более тысячи единиц различных сельхозмашин на сумму 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь об этом шла на XXII Агропромышленной выставке "Золотая Нива" в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. В ней участвуют порядка 400 компаний-производителей техники из России и зарубежных стран. В церемонии открытия участвовал замгубернатора края Андрей Коробка.
"Сельхозмашины приобретают на многие годы вперед и аграриям важно понимать, насколько в будущем доступны запчасти, ремонт и обслуживание. Масштабы и количество участников выставки "Золотая Нива" дают им уверенность в этом вопросе. Здесь большое количество отечественной техники, которая ничем не уступает импорту", – пояснил Коробка в ходе своего выступления.
Замглавы края добавил, что регион расширяет сотрудничество с машиностроителями из Белоруссии, чья техника пользуется большим спросом у кубанских аграриев. Ее лучшие образцы также были представлены на выставке.