https://ria.ru/20220524/selkhoztekhnika-1790473443.html

Кубань вложила пять миллиардов рублей в обновление парка сельхозтехники

Кубань вложила пять миллиардов рублей в обновление парка сельхозтехники - РИА Новости, 24.05.2022

Кубань вложила пять миллиардов рублей в обновление парка сельхозтехники

Кубанские аграрии с начала текущего года вложили в обновление парка сельхозтехники 5 миллиардов рублей, сообщает администрация региона. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T18:34

2022-05-24T18:34

2022-05-24T18:34

краснодарский край

экономика

краснодарский край

россия

андрей коробка

усть-лабинский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571448992_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ac218bd0d3eb65ab451764cd9e11f59e.jpg

КРАСНОДАР, 24 мая - РИА Новости. Кубанские аграрии с начала текущего года вложили в обновление парка сельхозтехники 5 миллиардов рублей, сообщает администрация региона."Даже в условиях санкций кубанские аграрии продолжают модернизировать парк сельхозтехники. С начала года закуплено более тысячи единиц различных сельхозмашин на сумму 5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что речь об этом шла на XXII Агропромышленной выставке "Золотая Нива" в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. В ней участвуют порядка 400 компаний-производителей техники из России и зарубежных стран. В церемонии открытия участвовал замгубернатора края Андрей Коробка."Сельхозмашины приобретают на многие годы вперед и аграриям важно понимать, насколько в будущем доступны запчасти, ремонт и обслуживание. Масштабы и количество участников выставки "Золотая Нива" дают им уверенность в этом вопросе. Здесь большое количество отечественной техники, которая ничем не уступает импорту", – пояснил Коробка в ходе своего выступления.Замглавы края добавил, что регион расширяет сотрудничество с машиностроителями из Белоруссии, чья техника пользуется большим спросом у кубанских аграриев. Ее лучшие образцы также были представлены на выставке.

https://ria.ru/20220523/kuban-1790230162.html

https://ria.ru/20220523/natsproekt-1790235203.html

краснодарский край

россия

усть-лабинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, краснодарский край, россия, андрей коробка, усть-лабинский район