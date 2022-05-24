16:22 24.05.2022 (обновлено: 17:48 24.05.2022)
Больше половины американцев против антироссийских санкций, показал опрос
Опрос: более 50% американцев не поддерживают санкции против России в ущерб экономике США
Прохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Более половины граждан США не поддерживают введение антироссийских санкций, если они повлекут за собой ущерб для американской экономики, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Associated Press (AP) и исследовательским центром NORC.
Исследование показало, что только 45 процентов американцев выступают за введение как можно более эффективных ограничительных мер против России без учета вероятных экономических последствий. Вместе с тем 51 процент респондентов считают, что санкции не должны вредить экономическому благосостоянию самих США.
Отмечается, что еще в марте — вскоре после начала спецоперации на Украине — статистика была обратной. Такое изменение демонстрирует важный сдвиг в общественном мнении, когда состояние национальной экономики превалирует над санкциями.
Опрос проводился в период с 12 по 16 мая. В нем приняли участие 1172 взрослых американцев. Погрешность исследования составляет не более 0,4 процента.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры прежде всего коснулись банковского сектора и продажи высокотехнологичной продукции. При это нарушение цепочек поставок уже привело к экономическим проблемам в США и Европе, которые столкнулись с резким ростом цен на топливо и продукты питания. По данным американского Минтруда, к концу марта их стоимость увеличилась на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года.