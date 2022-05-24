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Больше половины американцев против антироссийских санкций, показал опрос - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/sanktsii-1790437334.html
Больше половины американцев против антироссийских санкций, показал опрос
Больше половины американцев против антироссийских санкций, показал опрос - РИА Новости, 24.05.2022
Больше половины американцев против антироссийских санкций, показал опрос
Более половины граждан США не поддерживают введение антироссийских санкций, если они повлекут за собой ущерб для американской экономики, свидетельствуют... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T16:22
2022-05-24T17:48
сша
россия
украина
специальная военная операция на украине
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Более половины граждан США не поддерживают введение антироссийских санкций, если они повлекут за собой ущерб для американской экономики, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Associated Press (AP) и исследовательским центром NORC.Исследование показало, что только 45 процентов американцев выступают за введение как можно более эффективных ограничительных мер против России без учета вероятных экономических последствий. Вместе с тем 51 процент респондентов считают, что санкции не должны вредить экономическому благосостоянию самих США.Отмечается, что еще в марте — вскоре после начала спецоперации на Украине — статистика была обратной. Такое изменение демонстрирует важный сдвиг в общественном мнении, когда состояние национальной экономики превалирует над санкциями. Опрос проводился в период с 12 по 16 мая. В нем приняли участие 1172 взрослых американцев. Погрешность исследования составляет не более 0,4 процента.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры прежде всего коснулись банковского сектора и продажи высокотехнологичной продукции. При это нарушение цепочек поставок уже привело к экономическим проблемам в США и Европе, которые столкнулись с резким ростом цен на топливо и продукты питания. По данным американского Минтруда, к концу марта их стоимость увеличилась на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года.
https://ria.ru/20220510/ukraina-1787726188.html
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353
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сша, россия, украина, в мире
16:22 24.05.2022 (обновлено: 17:48 24.05.2022)
 
Больше половины американцев против антироссийских санкций, показал опрос

Опрос: более 50% американцев не поддерживают санкции против России в ущерб экономике США

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкПрохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
Прохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Прохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Более половины граждан США не поддерживают введение антироссийских санкций, если они повлекут за собой ущерб для американской экономики, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Associated Press (AP) и исследовательским центром NORC.
Исследование показало, что только 45 процентов американцев выступают за введение как можно более эффективных ограничительных мер против России без учета вероятных экономических последствий. Вместе с тем 51 процент респондентов считают, что санкции не должны вредить экономическому благосостоянию самих США.
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Почти половина американцев согласна на поражение Украины, показал опрос
Отмечается, что еще в марте — вскоре после начала спецоперации на Украине — статистика была обратной. Такое изменение демонстрирует важный сдвиг в общественном мнении, когда состояние национальной экономики превалирует над санкциями.
Опрос проводился в период с 12 по 16 мая. В нем приняли участие 1172 взрослых американцев. Погрешность исследования составляет не более 0,4 процента.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры прежде всего коснулись банковского сектора и продажи высокотехнологичной продукции. При это нарушение цепочек поставок уже привело к экономическим проблемам в США и Европе, которые столкнулись с резким ростом цен на топливо и продукты питания. По данным американского Минтруда, к концу марта их стоимость увеличилась на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года.
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23 мая, 15:58
Global Times: антироссийские санкции "ужалили" американскую экономику
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияУкраинаВ мире
 
 
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