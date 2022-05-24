https://ria.ru/20220524/sanktsii-1790437334.html

Больше половины американцев против антироссийских санкций, показал опрос

Больше половины американцев против антироссийских санкций, показал опрос - РИА Новости, 24.05.2022

Больше половины американцев против антироссийских санкций, показал опрос

Более половины граждан США не поддерживают введение антироссийских санкций, если они повлекут за собой ущерб для американской экономики, свидетельствуют... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T16:22

2022-05-24T16:22

2022-05-24T17:48

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украина

специальная военная операция на украине

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Более половины граждан США не поддерживают введение антироссийских санкций, если они повлекут за собой ущерб для американской экономики, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Associated Press (AP) и исследовательским центром NORC.Исследование показало, что только 45 процентов американцев выступают за введение как можно более эффективных ограничительных мер против России без учета вероятных экономических последствий. Вместе с тем 51 процент респондентов считают, что санкции не должны вредить экономическому благосостоянию самих США.Отмечается, что еще в марте — вскоре после начала спецоперации на Украине — статистика была обратной. Такое изменение демонстрирует важный сдвиг в общественном мнении, когда состояние национальной экономики превалирует над санкциями. Опрос проводился в период с 12 по 16 мая. В нем приняли участие 1172 взрослых американцев. Погрешность исследования составляет не более 0,4 процента.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры прежде всего коснулись банковского сектора и продажи высокотехнологичной продукции. При это нарушение цепочек поставок уже привело к экономическим проблемам в США и Европе, которые столкнулись с резким ростом цен на топливо и продукты питания. По данным американского Минтруда, к концу марта их стоимость увеличилась на 8,5 процента в годовом выражении. Рост оказался рекордным с декабря 1981 года.

https://ria.ru/20220510/ukraina-1787726188.html

https://ria.ru/20220523/sanktsii-1790198707.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, украина, в мире