https://ria.ru/20220524/rusofobiya-1790375180.html

Русофобия развивалась на Украине под западным патронажем, заявил Шойгу

Русофобия развивалась на Украине под западным патронажем, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.05.2022

Русофобия развивалась на Украине под западным патронажем, заявил Шойгу

Русофобские настроения развивались на Украине под западным патронажем, гонению подверглись русский язык, культура и история, заявил во вторник министр обороны... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T13:15

2022-05-24T13:15

2022-05-24T13:15

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

киев

одкб

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Русофобские настроения развивались на Украине под западным патронажем, гонению подверглись русский язык, культура и история, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."Под западным патронажем в украинском обществе развивались русофобские националистические настроения, гонению подвергся русский язык, русская культура и наша общая история", - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны ОДКБ.По его словам, несогласных с таким развитием событий просто уничтожали. Шойгу отметил, что на протяжении восьми лет киевский режим методично обстреливал города и сёла Донбасса. За это время погибли более 14 тысяч человек, а около 33 тысяч было ранено."Все наши попытки заставить Киев выполнить Минские соглашения были тщетны, он их просто игнорировал", - добавил министр.

https://ria.ru/20220523/lavrov-1790286052.html

донбасс

киев

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Ольга Маркова

в мире, донбасс, киев, одкб, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу