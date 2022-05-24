https://ria.ru/20220524/rusofobiya-1790375180.html
Русофобия развивалась на Украине под западным патронажем, заявил Шойгу
Русофобия развивалась на Украине под западным патронажем, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.05.2022
Русофобия развивалась на Украине под западным патронажем, заявил Шойгу
Русофобские настроения развивались на Украине под западным патронажем, гонению подверглись русский язык, культура и история, заявил во вторник министр обороны... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:15
2022-05-24T13:15
2022-05-24T13:15
специальная военная операция на украине
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одкб
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Русофобские настроения развивались на Украине под западным патронажем, гонению подверглись русский язык, культура и история, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."Под западным патронажем в украинском обществе развивались русофобские националистические настроения, гонению подвергся русский язык, русская культура и наша общая история", - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны ОДКБ.По его словам, несогласных с таким развитием событий просто уничтожали. Шойгу отметил, что на протяжении восьми лет киевский режим методично обстреливал города и сёла Донбасса. За это время погибли более 14 тысяч человек, а около 33 тысяч было ранено."Все наши попытки заставить Киев выполнить Минские соглашения были тщетны, он их просто игнорировал", - добавил министр.
https://ria.ru/20220523/lavrov-1790286052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, киев, одкб, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу
Русофобия развивалась на Украине под западным патронажем, заявил Шойгу
Шойгу заявил, что русофобские настроения развивались на Украине под западным патронажем