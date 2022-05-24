Рейтинг@Mail.ru
Русофобия развивалась на Украине под западным патронажем, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/rusofobiya-1790375180.html
Русофобия развивалась на Украине под западным патронажем, заявил Шойгу
Русофобия развивалась на Украине под западным патронажем, заявил Шойгу - РИА Новости, 24.05.2022
Русофобия развивалась на Украине под западным патронажем, заявил Шойгу
Русофобские настроения развивались на Украине под западным патронажем, гонению подверглись русский язык, культура и история, заявил во вторник министр обороны... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:15
2022-05-24T13:15
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
киев
одкб
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785343060_0:230:3204:2032_1920x0_80_0_0_e1e951cda4f748a0db253b4832ff7054.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Русофобские настроения развивались на Украине под западным патронажем, гонению подверглись русский язык, культура и история, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."Под западным патронажем в украинском обществе развивались русофобские националистические настроения, гонению подвергся русский язык, русская культура и наша общая история", - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны ОДКБ.По его словам, несогласных с таким развитием событий просто уничтожали. Шойгу отметил, что на протяжении восьми лет киевский режим методично обстреливал города и сёла Донбасса. За это время погибли более 14 тысяч человек, а около 33 тысяч было ранено."Все наши попытки заставить Киев выполнить Минские соглашения были тщетны, он их просто игнорировал", - добавил министр.
https://ria.ru/20220523/lavrov-1790286052.html
донбасс
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785343060_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_8b4e55e5f717be88091cf54d150d988a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, киев, одкб, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу
13:15 24.05.2022
 
Русофобия развивалась на Украине под западным патронажем, заявил Шойгу

Шойгу заявил, что русофобские настроения развивались на Украине под западным патронажем

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Русофобские настроения развивались на Украине под западным патронажем, гонению подверглись русский язык, культура и история, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Под западным патронажем в украинском обществе развивались русофобские националистические настроения, гонению подвергся русский язык, русская культура и наша общая история", - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны ОДКБ.
По его словам, несогласных с таким развитием событий просто уничтожали. Шойгу отметил, что на протяжении восьми лет киевский режим методично обстреливал города и сёла Донбасса. За это время погибли более 14 тысяч человек, а около 33 тысяч было ранено.
"Все наши попытки заставить Киев выполнить Минские соглашения были тщетны, он их просто игнорировал", - добавил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
Вчера, 23:56
Лавров отметил попытки западных правительств подыгрывать бытовой русофобии
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассКиевОДКБУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала