https://ria.ru/20220524/puteshestviya-1790431781.html

Названы страны, с которыми у России нет ограничений на сухопутных границах

Названы страны, с которыми у России нет ограничений на сухопутных границах - РИА Новости, 24.05.2022

Названы страны, с которыми у России нет ограничений на сухопутных границах

Эксперты назвали страны, с которыми у России сняты ограничения на сухопутных границах, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T17:45

2022-05-24T17:45

2022-05-24T17:45

туризм

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Эксперты назвали страны, с которыми у России сняты ограничения на сухопутных границах, сообщает Ostrovok.ru.Так, в Белоруссию и Абхазию можно въехать по российскому или загранпаспорту, виза не нужна, но при визите в страну на побережье Черного моря необходима маска.По земле можно попасть и в Грузию. На границе придется предъявить не только загранпаспорт, но и сертификат вакцинации или ПЦР-тест не старше 72 часов, а также заполненную спецформу. Виза не требуется.Попасть в Казахстан через наземные пункты пропуска можно по российскому или заграничному паспорту. Виза не нужна, а отрицательный результат ПЦР-анализа пограничники проверят.В Киргизию и Южную Осетию разрешается въезжать по российскому паспорту, в Монголию — только по заграну. Россия открыла сухопутную границу и с Китаем, но власти Поднебесной не готовы принимать туристов в связи с угрозой коронавируса. Попасть в страну может ограниченное число россиян (дипломаты, представители международных организаций) и только авиарейсами.

https://ria.ru/20220524/turizm-1790318883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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