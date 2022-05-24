https://ria.ru/20220524/puteshestviya-1790431781.html
Названы страны, с которыми у России нет ограничений на сухопутных границах
Названы страны, с которыми у России нет ограничений на сухопутных границах - РИА Новости, 24.05.2022
Названы страны, с которыми у России нет ограничений на сухопутных границах
Эксперты назвали страны, с которыми у России сняты ограничения на сухопутных границах, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T17:45
2022-05-24T17:45
2022-05-24T17:45
туризм
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абхазия
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Эксперты назвали страны, с которыми у России сняты ограничения на сухопутных границах, сообщает Ostrovok.ru.Так, в Белоруссию и Абхазию можно въехать по российскому или загранпаспорту, виза не нужна, но при визите в страну на побережье Черного моря необходима маска.По земле можно попасть и в Грузию. На границе придется предъявить не только загранпаспорт, но и сертификат вакцинации или ПЦР-тест не старше 72 часов, а также заполненную спецформу. Виза не требуется.Попасть в Казахстан через наземные пункты пропуска можно по российскому или заграничному паспорту. Виза не нужна, а отрицательный результат ПЦР-анализа пограничники проверят.В Киргизию и Южную Осетию разрешается въезжать по российскому паспорту, в Монголию — только по заграну. Россия открыла сухопутную границу и с Китаем, но власти Поднебесной не готовы принимать туристов в связи с угрозой коронавируса. Попасть в страну может ограниченное число россиян (дипломаты, представители международных организаций) и только авиарейсами.
https://ria.ru/20220524/turizm-1790318883.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, россия, белоруссия, абхазия, киргизия, китай, южная осетия, казахстан, визы, коронавирус covid-19, грузия
Названы страны, с которыми у России нет ограничений на сухопутных границах
Ostrovok.ru: у России нет ковидных ограничений на сухопутных границах с пятью странами
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Эксперты назвали страны, с которыми у России сняты ограничения на сухопутных границах, сообщает Ostrovok.ru.
Так, в Белоруссию и Абхазию можно въехать по российскому или загранпаспорту, виза не нужна, но при визите в страну на побережье Черного моря необходима маска.
По земле можно попасть и в Грузию. На границе придется предъявить не только загранпаспорт, но и сертификат вакцинации или ПЦР-тест не старше 72 часов, а также заполненную спецформу. Виза не требуется.
Попасть в Казахстан через наземные пункты пропуска можно по российскому или заграничному паспорту. Виза не нужна, а отрицательный результат ПЦР-анализа пограничники проверят.
В Киргизию и Южную Осетию разрешается въезжать по российскому паспорту, в Монголию — только по заграну.
Россия открыла сухопутную границу и с Китаем, но власти Поднебесной не готовы принимать туристов в связи с угрозой коронавируса. Попасть в страну может ограниченное число россиян (дипломаты, представители международных организаций) и только авиарейсами.