Рейтинг@Mail.ru
Названы страны, с которыми у России нет ограничений на сухопутных границах - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220524/puteshestviya-1790431781.html
Названы страны, с которыми у России нет ограничений на сухопутных границах
Названы страны, с которыми у России нет ограничений на сухопутных границах - РИА Новости, 24.05.2022
Названы страны, с которыми у России нет ограничений на сухопутных границах
Эксперты назвали страны, с которыми у России сняты ограничения на сухопутных границах, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T17:45
2022-05-24T17:45
туризм
туризм
новости - туризм
россия
белоруссия
абхазия
киргизия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570809243_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c0d52fca00f49b388e60cd614aa86a7f.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Эксперты назвали страны, с которыми у России сняты ограничения на сухопутных границах, сообщает Ostrovok.ru.Так, в Белоруссию и Абхазию можно въехать по российскому или загранпаспорту, виза не нужна, но при визите в страну на побережье Черного моря необходима маска.По земле можно попасть и в Грузию. На границе придется предъявить не только загранпаспорт, но и сертификат вакцинации или ПЦР-тест не старше 72 часов, а также заполненную спецформу. Виза не требуется.Попасть в Казахстан через наземные пункты пропуска можно по российскому или заграничному паспорту. Виза не нужна, а отрицательный результат ПЦР-анализа пограничники проверят.В Киргизию и Южную Осетию разрешается въезжать по российскому паспорту, в Монголию — только по заграну. Россия открыла сухопутную границу и с Китаем, но власти Поднебесной не готовы принимать туристов в связи с угрозой коронавируса. Попасть в страну может ограниченное число россиян (дипломаты, представители международных организаций) и только авиарейсами.
https://ria.ru/20220524/turizm-1790318883.html
россия
белоруссия
абхазия
киргизия
китай
южная осетия
казахстан
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570809243_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_93d42a25c419b503424ae24f95c0a42c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, россия, белоруссия, абхазия, киргизия, китай, южная осетия, казахстан, визы, коронавирус covid-19, грузия
17:45 24.05.2022
 
Названы страны, с которыми у России нет ограничений на сухопутных границах

Ostrovok.ru: у России нет ковидных ограничений на сухопутных границах с пятью странами

© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкМечеть "Нур Астана" в Нур-Султане
Мечеть Нур Астана в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Sputnik / Абзал Калиев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Эксперты назвали страны, с которыми у России сняты ограничения на сухопутных границах, сообщает Ostrovok.ru.
Так, в Белоруссию и Абхазию можно въехать по российскому или загранпаспорту, виза не нужна, но при визите в страну на побережье Черного моря необходима маска.
По земле можно попасть и в Грузию. На границе придется предъявить не только загранпаспорт, но и сертификат вакцинации или ПЦР-тест не старше 72 часов, а также заполненную спецформу. Виза не требуется.
Попасть в Казахстан через наземные пункты пропуска можно по российскому или заграничному паспорту. Виза не нужна, а отрицательный результат ПЦР-анализа пограничники проверят.
В Киргизию и Южную Осетию разрешается въезжать по российскому паспорту, в Монголию — только по заграну.
Россия открыла сухопутную границу и с Китаем, но власти Поднебесной не готовы принимать туристов в связи с угрозой коронавируса. Попасть в страну может ограниченное число россиян (дипломаты, представители международных организаций) и только авиарейсами.
Отпуск у моря: куда отправиться этим летом
Вчера, 13:31Инфографика
Отпуск у моря: куда отправиться этим летом
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияБелоруссияАбхазияКиргизияКитайЮжная ОсетияКазахстанВизыКоронавирус COVID-19Грузия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала