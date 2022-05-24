https://ria.ru/20220524/profosmotry-1790452690.html

Более 17 тысяч подростков Подмосковья проверены на употребление наркотиков

Более 17 тысяч подростков Подмосковья проверены на употребление наркотиков - РИА Новости, 24.05.2022

Более 17 тысяч подростков Подмосковья проверены на употребление наркотиков

Более 17 тысяч подростков в Московской области с начала года прошли профосмотры на употребление наркотиков, всего было проведено около 39 тысяч профосмотров,... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T17:23

2022-05-24T17:23

2022-05-24T17:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

виталий холдин

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более 17 тысяч подростков в Московской области с начала года прошли профосмотры на употребление наркотиков, всего было проведено около 39 тысяч профосмотров, сообщили в региональном минздраве."Проведение осмотров направлено на раннее выявление факта употребления детьми и подростками психоактивных веществ, а значит, возможность оказания им своевременной квалифицированной наркологической помощи. Всего с начала 2022 года проведено около 39 тысяч профосмотров, из них более 17 тысяч – школьникам и студентам", - приводят в сообщении слова главного внештатного психиатра-нарколога минздрава Московской области Виталия Холдина.Как отметили в министерстве, такие осмотры проводятся только специалистами наркологической службы на условиях добровольности, конфиденциальности и в строгом соблюдении врачебной тайны. "Сведения о результатах профилактического медицинского осмотра по каждому участнику являются конфиденциальными и не разглашаются", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20220505/deti-1787054819.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), виталий холдин, здоровье - общество