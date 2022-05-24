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Более 17 тысяч подростков Подмосковья проверены на употребление наркотиков - РИА Новости, 24.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220524/profosmotry-1790452690.html
Более 17 тысяч подростков Подмосковья проверены на употребление наркотиков
Более 17 тысяч подростков Подмосковья проверены на употребление наркотиков - РИА Новости, 24.05.2022
Более 17 тысяч подростков Подмосковья проверены на употребление наркотиков
Более 17 тысяч подростков в Московской области с начала года прошли профосмотры на употребление наркотиков, всего было проведено около 39 тысяч профосмотров,... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T17:23
2022-05-24T17:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
виталий холдин
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более 17 тысяч подростков в Московской области с начала года прошли профосмотры на употребление наркотиков, всего было проведено около 39 тысяч профосмотров, сообщили в региональном минздраве."Проведение осмотров направлено на раннее выявление факта употребления детьми и подростками психоактивных веществ, а значит, возможность оказания им своевременной квалифицированной наркологической помощи. Всего с начала 2022 года проведено около 39 тысяч профосмотров, из них более 17 тысяч – школьникам и студентам", - приводят в сообщении слова главного внештатного психиатра-нарколога минздрава Московской области Виталия Холдина.Как отметили в министерстве, такие осмотры проводятся только специалистами наркологической службы на условиях добровольности, конфиденциальности и в строгом соблюдении врачебной тайны. "Сведения о результатах профилактического медицинского осмотра по каждому участнику являются конфиденциальными и не разглашаются", - добавили в сообщении.
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московская область (подмосковье), виталий холдин, здоровье - общество
17:23 24.05.2022
 

Более 17 тысяч подростков Подмосковья проверены на употребление наркотиков

© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyПодростки в школе
Подростки в школе - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Более 17 тысяч подростков в Московской области с начала года прошли профосмотры на употребление наркотиков, всего было проведено около 39 тысяч профосмотров, сообщили в региональном минздраве.
"Проведение осмотров направлено на раннее выявление факта употребления детьми и подростками психоактивных веществ, а значит, возможность оказания им своевременной квалифицированной наркологической помощи. Всего с начала 2022 года проведено около 39 тысяч профосмотров, из них более 17 тысяч – школьникам и студентам", - приводят в сообщении слова главного внештатного психиатра-нарколога минздрава Московской области Виталия Холдина.
Как отметили в министерстве, такие осмотры проводятся только специалистами наркологической службы на условиях добровольности, конфиденциальности и в строгом соблюдении врачебной тайны. "Сведения о результатах профилактического медицинского осмотра по каждому участнику являются конфиденциальными и не разглашаются", - добавили в сообщении.
Обследование в Центре спортивной медицины - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 17:19Новости Подмосковья
Более 800 детей-спортсменов обследовали в подмосковном Центре спортмедицины
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Виталий ХолдинЗдоровье - Общество
 
 
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