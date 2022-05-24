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Концепция прав человека не защитила жителей Донбасса, заявил Фадеев - РИА Новости, 24.05.2022
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Концепция прав человека не защитила жителей Донбасса, заявил Фадеев
Концепция прав человека не защитила жителей Донбасса, заявил Фадеев - РИА Новости, 24.05.2022
Концепция прав человека не защитила жителей Донбасса, заявил Фадеев
Глава СПЧ Валерий Фадеев считает всеобщую декларацию прав и свобод и институты их защиты неработающим документом, потому что он не смог защитить права жителей... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T12:25
2022-05-24T12:25
общество
донбасс
москва
россия
совет федерации рф
валерий фадеев
международный форум "новые смыслы новой реальности"
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев считает всеобщую декларацию прав и свобод и институты их защиты неработающим документом, потому что он не смог защитить права жителей Донбасса."Права человека. Если бы институты прав человека работали, они защитили бы права жителей Донбасса. Права жителей Донбасса словом защитить не удалось, их пришлось защищать оружием. Это очень ясная и понятная оценка того, как работают сегодняшние институты защиты прав и свобод человека. Почему они не работают? Есть всеобщая декларация прав человека…. она в огромной степени не работает, это неработающий документ. Концепция прав человека и институты защиты прав и свобод - все вообще используются как оружие, и многочисленные примеры все знают", - сказал Фадеев в ходе форума "Новые смыслы новой реальности" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума - медиагруппа "Россия сегодня", площадкой форума выступает мультимедийный пресс-центре медиагруппы на Зубовском бульваре, 4, в Москве. Полная программа форума доступна по ссылке http://pressmia.ru/pressclub/20220524/953635563.html. Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчегинг и необходимость противостояния историческим искажениям. В рамках форума в пресс-центре также открылась фотоэкспозиция "Новая жизнь. Начало". В ее основе – кадры фоторепортеров "Россия сегодня" о восстановлении мирной жизни на территориях, освобожденных Вооруженными силами РФ в ходе СВО.
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общество, донбасс, москва, россия, совет федерации рф, валерий фадеев, международный форум "новые смыслы новой реальности"
12:25 24.05.2022
 
Концепция прав человека не защитила жителей Донбасса, заявил Фадеев

Глава СПЧ Фадеев назвал декларацию прав и свобод человека неработающим документом

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев считает всеобщую декларацию прав и свобод и институты их защиты неработающим документом, потому что он не смог защитить права жителей Донбасса.
"Права человека. Если бы институты прав человека работали, они защитили бы права жителей Донбасса. Права жителей Донбасса словом защитить не удалось, их пришлось защищать оружием. Это очень ясная и понятная оценка того, как работают сегодняшние институты защиты прав и свобод человека. Почему они не работают? Есть всеобщая декларация прав человека…. она в огромной степени не работает, это неработающий документ. Концепция прав человека и институты защиты прав и свобод - все вообще используются как оружие, и многочисленные примеры все знают", - сказал Фадеев в ходе форума "Новые смыслы новой реальности" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Международный форум "Новые смыслы новой реальности" проходит в Москве 24 мая при участии представителей Государственной думы и Совета Федерации, блогеров и лидеров мнений, а также руководителей и журналистов центральных СМИ. Организатор форума - медиагруппа "Россия сегодня", площадкой форума выступает мультимедийный пресс-центре медиагруппы на Зубовском бульваре, 4, в Москве. Полная программа форума доступна по ссылке http://pressmia.ru/pressclub/20220524/953635563.html. Среди главных тем форума – острейшие проблемы современности, как борьба с неонацизмом, информационными войнами, двойными стандартами в контексте прав человека, фактчегинг и необходимость противостояния историческим искажениям. В рамках форума в пресс-центре также открылась фотоэкспозиция "Новая жизнь. Начало". В ее основе – кадры фоторепортеров "Россия сегодня" о восстановлении мирной жизни на территориях, освобожденных Вооруженными силами РФ в ходе СВО.
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 14:47
Запад пренебрегает правами человека других народов, заявили в СПЧ
 
ОбществоДонбассМоскваРоссияСовет Федерации РФВалерий ФадеевМеждународный форум "Новые смыслы новой реальности"
 
 
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