https://ria.ru/20220524/politsiya-1790455756.html
Полиция отвергла призыв мэра Лондона расследовать вечеринку Бориса Джонсона
Полиция отвергла призыв мэра Лондона расследовать вечеринку Бориса Джонсона - РИА Новости, 24.05.2022
Полиция отвергла призыв мэра Лондона расследовать вечеринку Бориса Джонсона
Служба столичной полиции Лондона отвергла призывы мэра британской столицы Садика Хана объяснить, почему премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не был... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T17:33
2022-05-24T17:33
2022-05-24T17:33
в мире
садик хан
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филипп (король бельгии)
великобритания
лондон
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ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости. Служба столичной полиции Лондона отвергла призывы мэра британской столицы Садика Хана объяснить, почему премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не был оштрафован за вечеринку во время карантина, фотографии с которой накануне опубликовали СМИ, пишет газета Times."Столичная полиция отвергла призывы мэра к прозрачности относительно расследования вокруг вечеринок на Даунинг-стрит, несмотря на растущее давление из-за провала полиции оштрафовать премьера", - пишет газета.Британский телеканал ITV в понедельник опубликовал новые фотографии Джонсона на вечеринке во время карантина, за участие в которой он не был оштрафован. По данным телеканала, снимок был сделан 13 ноября 2020 года во время вечеринки в честь директора по коммуникациям Джонсона. На фотографиях восемь человек стоят рядом на близком расстоянии, так же, как и фотограф. Джонсон запечатлен произносящим тост с поднятым в руке стаканом, рядом на столе стоят бутылки с алкоголем. Другие участники этой вечеринки были оштрафованы, однако сам Джонсон - нет. Полиция оштрафовала его только за вечеринку 19 июня 2020 года, которая была устроена в честь его дня рождения.Мэр Лондона Садик Хан, который курирует столичную полицию, заявил, что на фотографиях с Даунинг-стрит премьер-министр "пойман с поличным", и потребовал объяснений от полиции, почему премьер-министр не был оштрафован.На прошлой неделе полиция Лондона завершила расследование на предмет нарушений антиковидных правил в правительственных зданиях во время карантина в 2020 и 2021 годах, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. По итогам расследования полиция выписала 126 штрафов. Как стало известно, Джонсон, кроме ранее выписанного в апреле, другого штрафа не получил. Тем самым, по мнению экспертов, Джонсон смог пережить очередной политический скандал, угрожающий его карьере.Тем не менее, британская общественность по-прежнему ожидает публикации долгожданного доклада по итогам внутреннего расследования, которое проводила старшая госслужащая Сью Грей. По данным британских СМИ, вина в докладе в основном будет возложена на секретаря кабинета министров Саймона Кейса, и Джонсон собирается уволить его, чтобы сохранить за собой премьерское кресло.Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмин принес извинения перед королевской семьей, а полиция Лондона начала расследование на предмет нарушений.В середине апреля Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна по COVID-19 и заявил, что оплатил выписанный штраф.
https://ria.ru/20220524/dzhonson-1790404987.html
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в мире, садик хан, борис джонсон, филипп (король бельгии), великобритания, лондон
Полиция отвергла призыв мэра Лондона расследовать вечеринку Бориса Джонсона
Полиция отвергла призыв мэра Лондона расследовать вечеринку Джонсона во время локдауна
ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости.
Служба столичной полиции Лондона отвергла призывы мэра британской столицы Садика Хана объяснить, почему премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не был оштрафован за вечеринку во время карантина, фотографии с которой накануне опубликовали СМИ, пишет
газета Times.
"Столичная полиция отвергла призывы мэра к прозрачности относительно расследования вокруг вечеринок на Даунинг-стрит, несмотря на растущее давление из-за провала полиции оштрафовать премьера", - пишет газета.
Британский телеканал ITV в понедельник опубликовал новые фотографии Джонсона на вечеринке во время карантина, за участие в которой он не был оштрафован. По данным телеканала, снимок был сделан 13 ноября 2020 года во время вечеринки в честь директора по коммуникациям Джонсона. На фотографиях восемь человек стоят рядом на близком расстоянии, так же, как и фотограф. Джонсон запечатлен произносящим тост с поднятым в руке стаканом, рядом на столе стоят бутылки с алкоголем. Другие участники этой вечеринки были оштрафованы, однако сам Джонсон - нет. Полиция оштрафовала его только за вечеринку 19 июня 2020 года, которая была устроена в честь его дня рождения.
Мэр Лондона Садик Хан
, который курирует столичную полицию, заявил, что на фотографиях с Даунинг-стрит премьер-министр "пойман с поличным", и потребовал объяснений от полиции, почему премьер-министр не был оштрафован.
На прошлой неделе полиция Лондона завершила расследование на предмет нарушений антиковидных правил в правительственных зданиях во время карантина в 2020 и 2021 годах, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. По итогам расследования полиция выписала 126 штрафов. Как стало известно, Джонсон, кроме ранее выписанного в апреле, другого штрафа не получил. Тем самым, по мнению экспертов, Джонсон смог пережить очередной политический скандал, угрожающий его карьере.
Тем не менее, британская общественность по-прежнему ожидает публикации долгожданного доклада по итогам внутреннего расследования, которое проводила старшая госслужащая Сью Грей. По данным британских СМИ, вина в докладе в основном будет возложена на секретаря кабинета министров Саймона Кейса, и Джонсон собирается уволить его, чтобы сохранить за собой премьерское кресло.
Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон
оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа
, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II
тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмин принес извинения перед королевской семьей, а полиция Лондона начала расследование на предмет нарушений.
В середине апреля Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна по COVID-19 и заявил, что оплатил выписанный штраф.