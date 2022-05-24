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Полиция отвергла призыв мэра Лондона расследовать вечеринку Бориса Джонсона - РИА Новости, 24.05.2022
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Полиция отвергла призыв мэра Лондона расследовать вечеринку Бориса Джонсона
Полиция отвергла призыв мэра Лондона расследовать вечеринку Бориса Джонсона - РИА Новости, 24.05.2022
Полиция отвергла призыв мэра Лондона расследовать вечеринку Бориса Джонсона
Служба столичной полиции Лондона отвергла призывы мэра британской столицы Садика Хана объяснить, почему премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не был... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T17:33
2022-05-24T17:33
в мире
садик хан
борис джонсон
филипп (король бельгии)
великобритания
лондон
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ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости. Служба столичной полиции Лондона отвергла призывы мэра британской столицы Садика Хана объяснить, почему премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не был оштрафован за вечеринку во время карантина, фотографии с которой накануне опубликовали СМИ, пишет газета Times."Столичная полиция отвергла призывы мэра к прозрачности относительно расследования вокруг вечеринок на Даунинг-стрит, несмотря на растущее давление из-за провала полиции оштрафовать премьера", - пишет газета.Британский телеканал ITV в понедельник опубликовал новые фотографии Джонсона на вечеринке во время карантина, за участие в которой он не был оштрафован. По данным телеканала, снимок был сделан 13 ноября 2020 года во время вечеринки в честь директора по коммуникациям Джонсона. На фотографиях восемь человек стоят рядом на близком расстоянии, так же, как и фотограф. Джонсон запечатлен произносящим тост с поднятым в руке стаканом, рядом на столе стоят бутылки с алкоголем. Другие участники этой вечеринки были оштрафованы, однако сам Джонсон - нет. Полиция оштрафовала его только за вечеринку 19 июня 2020 года, которая была устроена в честь его дня рождения.Мэр Лондона Садик Хан, который курирует столичную полицию, заявил, что на фотографиях с Даунинг-стрит премьер-министр "пойман с поличным", и потребовал объяснений от полиции, почему премьер-министр не был оштрафован.На прошлой неделе полиция Лондона завершила расследование на предмет нарушений антиковидных правил в правительственных зданиях во время карантина в 2020 и 2021 годах, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. По итогам расследования полиция выписала 126 штрафов. Как стало известно, Джонсон, кроме ранее выписанного в апреле, другого штрафа не получил. Тем самым, по мнению экспертов, Джонсон смог пережить очередной политический скандал, угрожающий его карьере.Тем не менее, британская общественность по-прежнему ожидает публикации долгожданного доклада по итогам внутреннего расследования, которое проводила старшая госслужащая Сью Грей. По данным британских СМИ, вина в докладе в основном будет возложена на секретаря кабинета министров Саймона Кейса, и Джонсон собирается уволить его, чтобы сохранить за собой премьерское кресло.Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмин принес извинения перед королевской семьей, а полиция Лондона начала расследование на предмет нарушений.В середине апреля Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна по COVID-19 и заявил, что оплатил выписанный штраф.
https://ria.ru/20220524/dzhonson-1790404987.html
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в мире, садик хан, борис джонсон, филипп (король бельгии), великобритания, лондон
17:33 24.05.2022
 
Полиция отвергла призыв мэра Лондона расследовать вечеринку Бориса Джонсона

Полиция отвергла призыв мэра Лондона расследовать вечеринку Джонсона во время локдауна

© AP Photo / Tim IrelandСотрудники полиции Лондона
Сотрудники полиции Лондона - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Tim Ireland
Сотрудники полиции Лондона . Архивное фото
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ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости. Служба столичной полиции Лондона отвергла призывы мэра британской столицы Садика Хана объяснить, почему премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не был оштрафован за вечеринку во время карантина, фотографии с которой накануне опубликовали СМИ, пишет газета Times.
"Столичная полиция отвергла призывы мэра к прозрачности относительно расследования вокруг вечеринок на Даунинг-стрит, несмотря на растущее давление из-за провала полиции оштрафовать премьера", - пишет газета.
Мэр Лондона Садик Хан - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
Вчера, 14:44
Мэр Лондона потребовал объяснений от полиции по поводу вечеринки Джонсона
Британский телеканал ITV в понедельник опубликовал новые фотографии Джонсона на вечеринке во время карантина, за участие в которой он не был оштрафован. По данным телеканала, снимок был сделан 13 ноября 2020 года во время вечеринки в честь директора по коммуникациям Джонсона. На фотографиях восемь человек стоят рядом на близком расстоянии, так же, как и фотограф. Джонсон запечатлен произносящим тост с поднятым в руке стаканом, рядом на столе стоят бутылки с алкоголем. Другие участники этой вечеринки были оштрафованы, однако сам Джонсон - нет. Полиция оштрафовала его только за вечеринку 19 июня 2020 года, которая была устроена в честь его дня рождения.
Мэр Лондона Садик Хан, который курирует столичную полицию, заявил, что на фотографиях с Даунинг-стрит премьер-министр "пойман с поличным", и потребовал объяснений от полиции, почему премьер-министр не был оштрафован.
На прошлой неделе полиция Лондона завершила расследование на предмет нарушений антиковидных правил в правительственных зданиях во время карантина в 2020 и 2021 годах, введенного из-за распространения коронавирусной инфекции. По итогам расследования полиция выписала 126 штрафов. Как стало известно, Джонсон, кроме ранее выписанного в апреле, другого штрафа не получил. Тем самым, по мнению экспертов, Джонсон смог пережить очередной политический скандал, угрожающий его карьере.
Полицейские на улице Лондона - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 18:06Распространение коронавируса
Сотрудников правительства Британии оштрафовали за нарушения мер по COVID-19
Тем не менее, британская общественность по-прежнему ожидает публикации долгожданного доклада по итогам внутреннего расследования, которое проводила старшая госслужащая Сью Грей. По данным британских СМИ, вина в докладе в основном будет возложена на секретаря кабинета министров Саймона Кейса, и Джонсон собирается уволить его, чтобы сохранить за собой премьерское кресло.
Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмин принес извинения перед королевской семьей, а полиция Лондона начала расследование на предмет нарушений.
В середине апреля Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна по COVID-19 и заявил, что оплатил выписанный штраф.
Протестующий с плакатом с изображением Бориса Джонсона и надписью А теперь partygate около здания Парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 13:44
Более половины британцев считают, что Джонсон должен уйти, показал опрос
 
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