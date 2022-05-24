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Западные политики не знают, что такое Россия, заявил Лавров - РИА Новости, 24.05.2022
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Западные политики не знают, что такое Россия, заявил Лавров
Западные политики не знают, что такое Россия, заявил Лавров - РИА Новости, 24.05.2022
Западные политики не знают, что такое Россия, заявил Лавров
Западные политики, которые заявляют о необходимости добиться поражения России "на поле боя", вероятно, плохо учились в школе и не знают ее, заявил в понедельник РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T00:14
2022-05-24T07:37
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Западные политики, которые заявляют о необходимости добиться поражения России "на поле боя", вероятно, плохо учились в школе и не знают ее, заявил в понедельник глава МИД Сергей Лавров.Глава МИД выразил убеждение, что в итоге Западу придется признать "реальность, которая создается "на земле". "Будет вынужден признать, что нельзя безнаказанно постоянно наступать на российские жизненные интересы, русских, где бы они ни жили", - отметил он.Лавров также признался, что поражен тому, с какой скоростью Запад занял русофобскую позицию после начала спецоперации на Украине. "Это значит, что никуда не исчезало то, что они думали про Россию, начиная с XVI—XVII—XVIII веков", - сказал министр.Глава МИД также констатировал, что многие западные страны подыгрывают русофобским проявлениям на бытовом уровне. По его словам, примерно то же происходит и с руководителями Украины — они "говорят, что им должны, что почему Германия так медленно поворачивается, что какая-то "ливерная колбаса" (так канцлера Шольца назвал украинский посол Андрей Мельник - ред.) "руководит" Германией"."Еще недавно представить себе это было невозможно", - заметил министр.После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США и Евросоюз усилили санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для Запада, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты первой необходимости.
https://ria.ru/20220524/svyazi-1790287168.html
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россия, в мире, сша, нато
00:14 24.05.2022 (обновлено: 07:37 24.05.2022)
 
Западные политики не знают, что такое Россия, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что желающие поражения России политики на Западе плохо учились

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Западные политики, которые заявляют о необходимости добиться поражения России "на поле боя", вероятно, плохо учились в школе и не знают ее, заявил в понедельник глава МИД Сергей Лавров.

"Говорят, что Россия должна "потерпеть поражение", они должны "победить Россию", добиться того, чтобы Россия "проиграла на поле боя". Уверен, что вы знаете историю лучше, чем западные политики, которые произносят такие "заклинания". Наверное, они плохо учились в школе. Делают неправильные выводы из своего понимания прошлого и того, что такое Россия", — сказал Лавров, выступая в рамках проекта Гимназии имени Евгения Примакова "100 вопросов лидеру".

Глава МИД выразил убеждение, что в итоге Западу придется признать "реальность, которая создается "на земле". "Будет вынужден признать, что нельзя безнаказанно постоянно наступать на российские жизненные интересы, русских, где бы они ни жили", - отметил он.
Лавров также признался, что поражен тому, с какой скоростью Запад занял русофобскую позицию после начала спецоперации на Украине. "Это значит, что никуда не исчезало то, что они думали про Россию, начиная с XVI—XVII—XVIII веков", - сказал министр.
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Глава МИД также констатировал, что многие западные страны подыгрывают русофобским проявлениям на бытовом уровне. По его словам, примерно то же происходит и с руководителями Украины — они "говорят, что им должны, что почему Германия так медленно поворачивается, что какая-то "ливерная колбаса" (так канцлера Шольца назвал украинский посол Андрей Мельник - ред.) "руководит" Германией".
"Еще недавно представить себе это было невозможно", - заметил министр.
После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США и Евросоюз усилили санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для Запада, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты первой необходимости.
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