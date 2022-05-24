https://ria.ru/20220524/politiki-1790287287.html

Западные политики не знают, что такое Россия, заявил Лавров

Западные политики не знают, что такое Россия, заявил Лавров - РИА Новости, 24.05.2022

Западные политики не знают, что такое Россия, заявил Лавров

Западные политики, которые заявляют о необходимости добиться поражения России "на поле боя", вероятно, плохо учились в школе и не знают ее, заявил в понедельник РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T00:14

2022-05-24T00:14

2022-05-24T07:37

россия

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сша

нато

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Западные политики, которые заявляют о необходимости добиться поражения России "на поле боя", вероятно, плохо учились в школе и не знают ее, заявил в понедельник глава МИД Сергей Лавров.Глава МИД выразил убеждение, что в итоге Западу придется признать "реальность, которая создается "на земле". "Будет вынужден признать, что нельзя безнаказанно постоянно наступать на российские жизненные интересы, русских, где бы они ни жили", - отметил он.Лавров также признался, что поражен тому, с какой скоростью Запад занял русофобскую позицию после начала спецоперации на Украине. "Это значит, что никуда не исчезало то, что они думали про Россию, начиная с XVI—XVII—XVIII веков", - сказал министр.Глава МИД также констатировал, что многие западные страны подыгрывают русофобским проявлениям на бытовом уровне. По его словам, примерно то же происходит и с руководителями Украины — они "говорят, что им должны, что почему Германия так медленно поворачивается, что какая-то "ливерная колбаса" (так канцлера Шольца назвал украинский посол Андрей Мельник - ред.) "руководит" Германией"."Еще недавно представить себе это было невозможно", - заметил министр.После начала военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины США и Евросоюз усилили санкционное давление на Москву. Многие государства объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. Все это уже обернулось проблемами для Запада, спровоцировав резкий рост цен на топливо и продукты первой необходимости.

https://ria.ru/20220524/svyazi-1790287168.html

https://ria.ru/20220523/evraziya-1790286485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, в мире, сша, нато