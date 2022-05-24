Рейтинг@Mail.ru
Воробьев: до конца года в Подмосковье откроют 16 новых дорожных объектов - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220524/podmoskove-1790471847.html
Воробьев: до конца года в Подмосковье откроют 16 новых дорожных объектов
Воробьев: до конца года в Подмосковье откроют 16 новых дорожных объектов - РИА Новости, 24.05.2022
Воробьев: до конца года в Подмосковье откроют 16 новых дорожных объектов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал до конца года открыть 16 новых дорожных объектов на территории региона, говорится в сообщении... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T18:26
2022-05-24T18:42
новости подмосковья
шереметьево (аэропорт)
ногинск
балашиха
лобня
автомобильные дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790474216_71:0:987:515_1920x0_80_0_0_1f6c13a1ad9c10dc4875b9ec4cce5c9b.jpg
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал до конца года открыть 16 новых дорожных объектов на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы губернатора."Уже в этом году мы откроем движение по первому этапу Северного обхода Лобни, а также завершим строительство участка Лобненского шоссе в районе аэропорта Шереметьево. Оба проекта важны для округа и региона, его ждут и наши жители, и бизнес. Всего же в этом году мы откроем 16 новых дорожных объектов общей протяжённостью более 40 километров", - приводятся в сообщении слова Воробьева.В частности, в сентябре будет запущен участок М-12, от ЦКАД до А-108, он выведет транзит из Балашихи, Ногинска, Павловского Посада. На 9 месяцев раньше срока откроется движение по путепроводу в Раздорах. Также досрочно на 6 месяцев будет готова дорога, ведущая к новой развязке в Трёхгорке."Хочу также обратить внимание, несмотря на давление санкций, планы у нас остаются прежними. И по строительству дорожных объектов, и по ремонту дорог. Мы используем материалы отечественного производства – асфальтобетон закупается, в том числе, и на подмосковных заводах, например, в Дмитрове и Долгопрудном. Впервые в этом году на муниципальных и региональных дорогах массово применяется новый асфальт, который обладает более плотной структурой и служит дольше – с его применением отремонтируем более 260 километров", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20220524/passazhiropotok-1790371821.html
ногинск
балашиха
лобня
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790474216_186:0:873:515_1920x0_80_0_0_23afa75a68fa6bade1921abde3299108.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шереметьево (аэропорт), ногинск, балашиха, лобня, автомобильные дороги
18:26 24.05.2022 (обновлено: 18:42 24.05.2022)
 

Воробьев: до конца года в Подмосковье откроют 16 новых дорожных объектов

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской области Проект путепровода возле деревни Раздоры
Проект путепровода возле деревни Раздоры
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал до конца года открыть 16 новых дорожных объектов на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы губернатора.
"Уже в этом году мы откроем движение по первому этапу Северного обхода Лобни, а также завершим строительство участка Лобненского шоссе в районе аэропорта Шереметьево. Оба проекта важны для округа и региона, его ждут и наши жители, и бизнес. Всего же в этом году мы откроем 16 новых дорожных объектов общей протяжённостью более 40 километров", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Автобус компании Мострансавто - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
Вчера, 13:04Новости Подмосковья
Пассажиропоток на "дачных" маршрутах Подмосковья вырос на 10%
В частности, в сентябре будет запущен участок М-12, от ЦКАД до А-108, он выведет транзит из Балашихи, Ногинска, Павловского Посада. На 9 месяцев раньше срока откроется движение по путепроводу в Раздорах. Также досрочно на 6 месяцев будет готова дорога, ведущая к новой развязке в Трёхгорке.
"Хочу также обратить внимание, несмотря на давление санкций, планы у нас остаются прежними. И по строительству дорожных объектов, и по ремонту дорог. Мы используем материалы отечественного производства – асфальтобетон закупается, в том числе, и на подмосковных заводах, например, в Дмитрове и Долгопрудном. Впервые в этом году на муниципальных и региональных дорогах массово применяется новый асфальт, который обладает более плотной структурой и служит дольше – с его применением отремонтируем более 260 километров", - добавил губернатор.
 
Новости ПодмосковьяШереметьево (аэропорт)НогинскБалашихаЛобняАвтомобильные дороги
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала