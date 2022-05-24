18:26 24.05.2022 (обновлено: 18:42 24.05.2022)
Воробьев: до конца года в Подмосковье откроют 16 новых дорожных объектов
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской области Проект путепровода возле деревни Раздоры
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской области
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал до конца года открыть 16 новых дорожных объектов на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы губернатора.
"Уже в этом году мы откроем движение по первому этапу Северного обхода Лобни, а также завершим строительство участка Лобненского шоссе в районе аэропорта Шереметьево. Оба проекта важны для округа и региона, его ждут и наши жители, и бизнес. Всего же в этом году мы откроем 16 новых дорожных объектов общей протяжённостью более 40 километров", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
В частности, в сентябре будет запущен участок М-12, от ЦКАД до А-108, он выведет транзит из Балашихи, Ногинска, Павловского Посада. На 9 месяцев раньше срока откроется движение по путепроводу в Раздорах. Также досрочно на 6 месяцев будет готова дорога, ведущая к новой развязке в Трёхгорке.
"Хочу также обратить внимание, несмотря на давление санкций, планы у нас остаются прежними. И по строительству дорожных объектов, и по ремонту дорог. Мы используем материалы отечественного производства – асфальтобетон закупается, в том числе, и на подмосковных заводах, например, в Дмитрове и Долгопрудном. Впервые в этом году на муниципальных и региональных дорогах массово применяется новый асфальт, который обладает более плотной структурой и служит дольше – с его применением отремонтируем более 260 километров", - добавил губернатор.