https://ria.ru/20220524/podmoskove-1790471847.html

Воробьев: до конца года в Подмосковье откроют 16 новых дорожных объектов

Воробьев: до конца года в Подмосковье откроют 16 новых дорожных объектов - РИА Новости, 24.05.2022

Воробьев: до конца года в Подмосковье откроют 16 новых дорожных объектов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал до конца года открыть 16 новых дорожных объектов на территории региона, говорится в сообщении... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T18:26

2022-05-24T18:26

2022-05-24T18:42

новости подмосковья

шереметьево (аэропорт)

ногинск

балашиха

лобня

автомобильные дороги

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал до конца года открыть 16 новых дорожных объектов на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы губернатора."Уже в этом году мы откроем движение по первому этапу Северного обхода Лобни, а также завершим строительство участка Лобненского шоссе в районе аэропорта Шереметьево. Оба проекта важны для округа и региона, его ждут и наши жители, и бизнес. Всего же в этом году мы откроем 16 новых дорожных объектов общей протяжённостью более 40 километров", - приводятся в сообщении слова Воробьева.В частности, в сентябре будет запущен участок М-12, от ЦКАД до А-108, он выведет транзит из Балашихи, Ногинска, Павловского Посада. На 9 месяцев раньше срока откроется движение по путепроводу в Раздорах. Также досрочно на 6 месяцев будет готова дорога, ведущая к новой развязке в Трёхгорке."Хочу также обратить внимание, несмотря на давление санкций, планы у нас остаются прежними. И по строительству дорожных объектов, и по ремонту дорог. Мы используем материалы отечественного производства – асфальтобетон закупается, в том числе, и на подмосковных заводах, например, в Дмитрове и Долгопрудном. Впервые в этом году на муниципальных и региональных дорогах массово применяется новый асфальт, который обладает более плотной структурой и служит дольше – с его применением отремонтируем более 260 километров", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20220524/passazhiropotok-1790371821.html

ногинск

балашиха

лобня

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Артем Смирнов

шереметьево (аэропорт), ногинск, балашиха, лобня, автомобильные дороги