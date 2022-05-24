https://ria.ru/20220524/podmoskove-1790451625.html

Около 80 тысяч школьников из Подмосковья поучаствовали в ОГЭ по математике

Около 80 тысяч школьников из Подмосковья поучаствовали в ОГЭ по математике - РИА Новости, 24.05.2022

Около 80 тысяч школьников из Подмосковья поучаствовали в ОГЭ по математике

Около 80 тысяч девятиклассников из Московской области поучаствовали в ОГЭ по математике, за экзаменом следили порядка одной тысячи общественных наблюдателей,... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T17:37

2022-05-24T17:37

2022-05-24T17:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

математика

основной государственный экзамен (огэ)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Около 80 тысяч девятиклассников из Московской области поучаствовали в ОГЭ по математике, за экзаменом следили порядка одной тысячи общественных наблюдателей, сообщили в региональном минобразования."Почти 80 тысяч девятиклассников Подмосковья сегодня приняли участие в ОГЭ по математике. Для сдачи работало 648 пунктов. Экзамен прошел штатно", - приводят слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной в сообщении.За ходом экзамена следили около одной тысячи аккредитованных общественных наблюдателей. Результаты экзамена будут известны 7 июня, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220523/podmoskove-1790203054.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), общество, математика, основной государственный экзамен (огэ)