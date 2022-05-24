Рейтинг@Mail.ru
Около 80 тысяч школьников из Подмосковья поучаствовали в ОГЭ по математике - РИА Новости, 24.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220524/podmoskove-1790451625.html
Около 80 тысяч школьников из Подмосковья поучаствовали в ОГЭ по математике
Около 80 тысяч школьников из Подмосковья поучаствовали в ОГЭ по математике - РИА Новости, 24.05.2022
Около 80 тысяч школьников из Подмосковья поучаствовали в ОГЭ по математике
Около 80 тысяч девятиклассников из Московской области поучаствовали в ОГЭ по математике, за экзаменом следили порядка одной тысячи общественных наблюдателей,... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T17:37
2022-05-24T17:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
математика
основной государственный экзамен (огэ)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768871272_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cb65b8007e81aeb2b33672ac8010ad86.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Около 80 тысяч девятиклассников из Московской области поучаствовали в ОГЭ по математике, за экзаменом следили порядка одной тысячи общественных наблюдателей, сообщили в региональном минобразования."Почти 80 тысяч девятиклассников Подмосковья сегодня приняли участие в ОГЭ по математике. Для сдачи работало 648 пунктов. Экзамен прошел штатно", - приводят слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной в сообщении.За ходом экзамена следили около одной тысячи аккредитованных общественных наблюдателей. Результаты экзамена будут известны 7 июня, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220523/podmoskove-1790203054.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768871272_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_a1affbe3485f17b37c9c7393163a1afe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), общество, математика, основной государственный экзамен (огэ)
17:37 24.05.2022
 

Около 80 тысяч школьников из Подмосковья поучаствовали в ОГЭ по математике

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчащиеся в коридоре школы
Учащиеся в коридоре школы - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Около 80 тысяч девятиклассников из Московской области поучаствовали в ОГЭ по математике, за экзаменом следили порядка одной тысячи общественных наблюдателей, сообщили в региональном минобразования.
"Почти 80 тысяч девятиклассников Подмосковья сегодня приняли участие в ОГЭ по математике. Для сдачи работало 648 пунктов. Экзамен прошел штатно", - приводят слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной в сообщении.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 16:19Новости Подмосковья
Воробьев: детский отдых в лагерях Подмосковья должен быть на уровне
За ходом экзамена следили около одной тысячи аккредитованных общественных наблюдателей. Результаты экзамена будут известны 7 июня, добавили в министерстве.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоматематикаОсновной государственный экзамен (ОГЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала