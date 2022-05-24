https://ria.ru/20220524/podmoskove-1790451625.html
Около 80 тысяч школьников из Подмосковья поучаствовали в ОГЭ по математике
Около 80 тысяч школьников из Подмосковья поучаствовали в ОГЭ по математике - РИА Новости, 24.05.2022
Около 80 тысяч школьников из Подмосковья поучаствовали в ОГЭ по математике
Около 80 тысяч девятиклассников из Московской области поучаствовали в ОГЭ по математике, за экзаменом следили порядка одной тысячи общественных наблюдателей,... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T17:37
2022-05-24T17:37
2022-05-24T17:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
математика
основной государственный экзамен (огэ)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Около 80 тысяч девятиклассников из Московской области поучаствовали в ОГЭ по математике, за экзаменом следили порядка одной тысячи общественных наблюдателей, сообщили в региональном минобразования."Почти 80 тысяч девятиклассников Подмосковья сегодня приняли участие в ОГЭ по математике. Для сдачи работало 648 пунктов. Экзамен прошел штатно", - приводят слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной в сообщении.За ходом экзамена следили около одной тысячи аккредитованных общественных наблюдателей. Результаты экзамена будут известны 7 июня, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220523/podmoskove-1790203054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество, математика, основной государственный экзамен (огэ)