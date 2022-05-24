https://ria.ru/20220524/podmoskove-1790326688.html
В Подмосковье нарастят объем производство ягод
В Подмосковье нарастят объем производство ягод - РИА Новости, 24.05.2022
В Подмосковье нарастят объем производство ягод
Компания "Гринфилдс Агро" нарастит производство ягод на территории Подмосковья за счет запуска второй очереди теплиц в городском округе Наро-Фоминск, говорится... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T10:55
2022-05-24T10:55
2022-05-24T10:55
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
ягоды
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Компания "Гринфилдс Агро" нарастит производство ягод на территории Подмосковья за счет запуска второй очереди теплиц в городском округе Наро-Фоминск, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Общий объем инвестиций в проект составил около 1 миллиарда рублей."В этом году "Гринфилдс Агро" к началу летнего сезона увеличил производственные площади на 30%, что в полной мере закроет потребность торговых сетей Москвы и области в качественной подмосковной ягоде, подходящей под коммерческое использование", - приводятся слова заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова.
https://ria.ru/20220519/agro-1789539886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), ягоды