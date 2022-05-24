https://ria.ru/20220524/pesni-1790402452.html

В Ивано-Франковске избили музыканта за исполнение песни на русском языке

В Ивано-Франковске избили музыканта за исполнение песни на русском языке - РИА Новости, 24.05.2022

В Ивано-Франковске избили музыканта за исполнение песни на русском языке

Местного музыканта на западе Украины избили за исполнение песен на русском языке, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T14:38

2022-05-24T14:38

2022-05-24T14:42

сергей лавров

украина

ивано-франковск

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Местного музыканта на западе Украины избили за исполнение песен на русском языке, сообщает издание "Страна.ua"."В Ивано-Франковске прямо на улице избили музыканта, который пел на русском языке", - говорится в сообщении.По информации издания, сам музыкант местный.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220430/cherkassy-1786324932.html

украина

ивано-франковск

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сергей лавров, украина, ивано-франковск, россия