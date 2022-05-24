https://ria.ru/20220524/pesni-1790402452.html
В Ивано-Франковске избили музыканта за исполнение песни на русском языке
В Ивано-Франковске избили музыканта за исполнение песни на русском языке - РИА Новости, 24.05.2022
В Ивано-Франковске избили музыканта за исполнение песни на русском языке
Местного музыканта на западе Украины избили за исполнение песен на русском языке, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:38
2022-05-24T14:38
2022-05-24T14:42
сергей лавров
украина
ивано-франковск
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Местного музыканта на западе Украины избили за исполнение песен на русском языке, сообщает издание "Страна.ua"."В Ивано-Франковске прямо на улице избили музыканта, который пел на русском языке", - говорится в сообщении.По информации издания, сам музыкант местный.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220430/cherkassy-1786324932.html
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сергей лавров, украина, ивано-франковск, россия
14:38 24.05.2022 (обновлено: 14:42 24.05.2022)
В Ивано-Франковске избили музыканта за исполнение песни на русском языке
В Ивано-Франковске избили музыканта за исполнение песен на русском языке