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В Ивано-Франковске избили музыканта за исполнение песни на русском языке - РИА Новости, 24.05.2022
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В Ивано-Франковске избили музыканта за исполнение песни на русском языке
В Ивано-Франковске избили музыканта за исполнение песни на русском языке - РИА Новости, 24.05.2022
В Ивано-Франковске избили музыканта за исполнение песни на русском языке
Местного музыканта на западе Украины избили за исполнение песен на русском языке, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T14:38
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сергей лавров
украина
ивано-франковск
россия
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Местного музыканта на западе Украины избили за исполнение песен на русском языке, сообщает издание "Страна.ua"."В Ивано-Франковске прямо на улице избили музыканта, который пел на русском языке", - говорится в сообщении.По информации издания, сам музыкант местный.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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сергей лавров, украина, ивано-франковск, россия
14:38 24.05.2022 (обновлено: 14:42 24.05.2022)
 
В Ивано-Франковске избили музыканта за исполнение песни на русском языке

В Ивано-Франковске избили музыканта за исполнение песен на русском языке

CC0 / annalika170 / Ивано-Франковск
Ивано-Франковск - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
CC0 / annalika170 /
Ивано-Франковск. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Местного музыканта на западе Украины избили за исполнение песен на русском языке, сообщает издание "Страна.ua".
Ивано-Франковске прямо на улице избили музыканта, который пел на русском языке", - говорится в сообщении.
По информации издания, сам музыкант местный.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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