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В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 24.05.2022
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В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 24.05.2022
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении "желтого" уровня террористической опасности еще на две недели - до 8 июня. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T09:37
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общество
курская область
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ВОРОНЕЖ/МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении "желтого" уровня террористической опасности еще на две недели - до 8 июня."Внимание! Вместе с руководителями силовых структур принял решение продлить "желтый" уровень террористической опасности еще на две недели — до 8 июня. Это поможет нашим спецслужбам сохранять безопасность курян. Прошу жителей быть бдительными: обращайте внимание на оставленные сумки, о подозрительных гражданах или группах лиц сообщайте в полицию по номерам 102 или 112", - написал он в своем Telegram-канале.Впервые желтый уровень террористической опасности ввели в Курской области 11 апреля. Власти региона приняли такое решение из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов, отмечал Старовойт."Террористическая угроза сохраняется", - прокомментировал губернатор во вторник.
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общество, курская область
09:37 24.05.2022 (обновлено: 09:57 24.05.2022)
 
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

Курский губернатор Старовойт продлил желтый уровень террористической опасности до 8 июня

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ/МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении "желтого" уровня террористической опасности еще на две недели - до 8 июня.
"Внимание! Вместе с руководителями силовых структур принял решение продлить "желтый" уровень террористической опасности еще на две недели — до 8 июня. Это поможет нашим спецслужбам сохранять безопасность курян. Прошу жителей быть бдительными: обращайте внимание на оставленные сумки, о подозрительных гражданах или группах лиц сообщайте в полицию по номерам 102 или 112", - написал он в своем Telegram-канале.
Впервые желтый уровень террористической опасности ввели в Курской области 11 апреля. Власти региона приняли такое решение из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов, отмечал Старовойт.
"Террористическая угроза сохраняется", - прокомментировал губернатор во вторник.
 
ОбществоКурская область
 
 
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