https://ria.ru/20220524/opasnost-1790310090.html

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 24.05.2022

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении "желтого" уровня террористической опасности еще на две недели - до 8 июня. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T09:37

2022-05-24T09:37

2022-05-24T09:57

общество

курская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ВОРОНЕЖ/МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении "желтого" уровня террористической опасности еще на две недели - до 8 июня."Внимание! Вместе с руководителями силовых структур принял решение продлить "желтый" уровень террористической опасности еще на две недели — до 8 июня. Это поможет нашим спецслужбам сохранять безопасность курян. Прошу жителей быть бдительными: обращайте внимание на оставленные сумки, о подозрительных гражданах или группах лиц сообщайте в полицию по номерам 102 или 112", - написал он в своем Telegram-канале.Впервые желтый уровень террористической опасности ввели в Курской области 11 апреля. Власти региона приняли такое решение из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов, отмечал Старовойт."Террористическая угроза сохраняется", - прокомментировал губернатор во вторник.

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, курская область