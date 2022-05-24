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В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 24.05.2022
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении "желтого" уровня террористической опасности еще на две недели - до 8 июня. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T09:37
2022-05-24T09:37
2022-05-24T09:57
общество
курская область
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ВОРОНЕЖ/МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении "желтого" уровня террористической опасности еще на две недели - до 8 июня."Внимание! Вместе с руководителями силовых структур принял решение продлить "желтый" уровень террористической опасности еще на две недели — до 8 июня. Это поможет нашим спецслужбам сохранять безопасность курян. Прошу жителей быть бдительными: обращайте внимание на оставленные сумки, о подозрительных гражданах или группах лиц сообщайте в полицию по номерам 102 или 112", - написал он в своем Telegram-канале.Впервые желтый уровень террористической опасности ввели в Курской области 11 апреля. Власти региона приняли такое решение из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов, отмечал Старовойт."Террористическая угроза сохраняется", - прокомментировал губернатор во вторник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, курская область
09:37 24.05.2022 (обновлено: 09:57 24.05.2022)
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
Курский губернатор Старовойт продлил желтый уровень террористической опасности до 8 июня
ВОРОНЕЖ/МОСКВА, 24 мая - РИА Новости.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил
о продлении "желтого" уровня террористической опасности еще на две недели - до 8 июня.
"Внимание! Вместе с руководителями силовых структур принял решение продлить "желтый" уровень террористической опасности еще на две недели — до 8 июня. Это поможет нашим спецслужбам сохранять безопасность курян. Прошу жителей быть бдительными: обращайте внимание на оставленные сумки, о подозрительных гражданах или группах лиц сообщайте в полицию по номерам 102 или 112", - написал он в своем Telegram-канале.
Впервые желтый уровень террористической опасности ввели в Курской области 11 апреля. Власти региона приняли такое решение из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов, отмечал Старовойт.
"Террористическая угроза сохраняется", - прокомментировал губернатор во вторник.