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Госдеп: США еще думают над отправкой военных для охраны посольства в Киеве - РИА Новости, 24.05.2022
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Госдеп: США еще думают над отправкой военных для охраны посольства в Киеве
Госдеп: США еще думают над отправкой военных для охраны посольства в Киеве - РИА Новости, 24.05.2022
Госдеп: США еще думают над отправкой военных для охраны посольства в Киеве
США пока не приняли решение относительно возможности отправки американских военных в Киев для охраны своего посольства, заявил во вторник официальный... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T22:05
2022-05-24T22:05
в мире
сша
украина
киев
министерство обороны сша
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. США пока не приняли решение относительно возможности отправки американских военных в Киев для охраны своего посольства, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы пока не приняли никаких решений относительно возможного возвращения военнослужащих США на Украину в целях охраны нашего комплекса посольских зданий", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Он добавил, что вопрос обеспечения мер безопасности американской дипмиссии на Украине сейчас находится в стадии обсуждения.Власти США на минувшей неделе после трехмесячного перерыва возобновили работу своего посольства в Киеве. Вслед за этим министерство обороны США заявило, что готово обсуждать с госдепартаментом вопрос усиления охраны американской дипмиссии на Украине. В феврале на фоне начала Россией военной операции на Украине США временно перевели посольство из Киева во Львов.
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в мире, сша, украина, киев, министерство обороны сша, нед прайс
22:05 24.05.2022
 
Госдеп: США еще думают над отправкой военных для охраны посольства в Киеве

В Госдепе сообщили, что США еще думают над отправкой военных для охраны посольства в Киеве

© AP Photo / Pool/Brendan SmialowskiПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Pool/Brendan Smialowski
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. США пока не приняли решение относительно возможности отправки американских военных в Киев для охраны своего посольства, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы пока не приняли никаких решений относительно возможного возвращения военнослужащих США на Украину в целях охраны нашего комплекса посольских зданий", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
Он добавил, что вопрос обеспечения мер безопасности американской дипмиссии на Украине сейчас находится в стадии обсуждения.
Власти США на минувшей неделе после трехмесячного перерыва возобновили работу своего посольства в Киеве. Вслед за этим министерство обороны США заявило, что готово обсуждать с госдепартаментом вопрос усиления охраны американской дипмиссии на Украине. В феврале на фоне начала Россией военной операции на Украине США временно перевели посольство из Киева во Львов.
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