https://ria.ru/20220524/okhrana-1790507388.html

Госдеп: США еще думают над отправкой военных для охраны посольства в Киеве

Госдеп: США еще думают над отправкой военных для охраны посольства в Киеве - РИА Новости, 24.05.2022

Госдеп: США еще думают над отправкой военных для охраны посольства в Киеве

США пока не приняли решение относительно возможности отправки американских военных в Киев для охраны своего посольства, заявил во вторник официальный... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T22:05

2022-05-24T22:05

2022-05-24T22:05

в мире

сша

украина

киев

министерство обороны сша

нед прайс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760473691_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b07b48fdf630c12dbea7efe3b891462d.jpg

ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. США пока не приняли решение относительно возможности отправки американских военных в Киев для охраны своего посольства, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы пока не приняли никаких решений относительно возможного возвращения военнослужащих США на Украину в целях охраны нашего комплекса посольских зданий", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Он добавил, что вопрос обеспечения мер безопасности американской дипмиссии на Украине сейчас находится в стадии обсуждения.Власти США на минувшей неделе после трехмесячного перерыва возобновили работу своего посольства в Киеве. Вслед за этим министерство обороны США заявило, что готово обсуждать с госдепартаментом вопрос усиления охраны американской дипмиссии на Украине. В феврале на фоне начала Россией военной операции на Украине США временно перевели посольство из Киева во Львов.

https://ria.ru/20220524/ukraina-1790390119.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, киев, министерство обороны сша, нед прайс