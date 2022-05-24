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Силы ДНР уничтожили 24 украинских националиста с начала суток - РИА Новости, 24.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220524/natsionalisty-1790481627.html
Силы ДНР уничтожили 24 украинских националиста с начала суток
Силы ДНР уничтожили 24 украинских националиста с начала суток - РИА Новости, 24.05.2022
Силы ДНР уничтожили 24 украинских националиста с начала суток
Силы ДНР с начала текущих суток уничтожили 24 украинских националиста, говорится в заявлении Народной милиции ДНР. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T19:11
2022-05-24T19:22
специальная военная операция на украине
днр
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Силы ДНР с начала текущих суток уничтожили 24 украинских националиста, говорится в заявлении Народной милиции ДНР.Вместе с тем указывается, что уничтожена одна огневая позиция украинских войск, один танк, два грузовика, захвачена одна РСЗО БМ-21 "Град" и два бронетранспортера."С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили двадцать четыре украинских националиста, одну огневую позицию 120-мм миномета, один танк, два грузовых транспортных средства. Захвачены одна 122-мм реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" и два бронетранспортера", - сообщили в ведомстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/avdeevka-1790412733.html
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днр, донбасс, вооруженные силы украины
19:11 24.05.2022 (обновлено: 19:22 24.05.2022)
 
Силы ДНР уничтожили 24 украинских националиста с начала суток

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 24 украинских националистов с начала суток

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР на блокпосту
Военнослужащие ДНР на блокпосту - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ДНР на блокпосту. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Силы ДНР с начала текущих суток уничтожили 24 украинских националиста, говорится в заявлении Народной милиции ДНР.
Вместе с тем указывается, что уничтожена одна огневая позиция украинских войск, один танк, два грузовика, захвачена одна РСЗО БМ-21 "Град" и два бронетранспортера.
"С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили двадцать четыре украинских националиста, одну огневую позицию 120-мм миномета, один танк, два грузовых транспортных средства. Захвачены одна 122-мм реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" и два бронетранспортера", - сообщили в ведомстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
Вчера, 15:01Специальная военная операция на Украине
Силы ДНР не планируют заходить в Авдеевку, заявил Басурин
 
Специальная военная операция на УкраинеДНРДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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