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В США назвали страны, образующие "фронду" внутри НАТО - РИА Новости, 24.05.2022
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В США назвали страны, образующие "фронду" внутри НАТО
В США назвали страны, образующие "фронду" внутри НАТО - РИА Новости, 24.05.2022
В США назвали страны, образующие "фронду" внутри НАТО
Некоторые страны-члены НАТО могут сформировать "фронду" и заблокировать расширение альянса, пишет обозреватель американского издания The National Interest Марк... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T18:53
2022-05-24T19:35
политика
турция
финляндия
швеция
венгрия
хорватия
нато
f-16
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Некоторые страны-члены НАТО могут сформировать "фронду" и заблокировать расширение альянса, пишет обозреватель американского издания The National Interest Марк Епископос.По мнению журналиста, остается неясным, выступает ли Анкара категорически против потенциальных кандидатов, или турецкий лидер тянет время, чтобы добиться уступок по другим вопросам. Сейчас он стремится купить у США сорок истребителей F-16 и снаряжение для модернизации старых самолетов. Администрация Джо Байдена одобрила сделку, но конгресс еще не принял окончательного решения, уточнил Епископос.В Хельсинки и Стокгольме заговорили о возможности вступления в НАТО на фоне российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, но Анкара заблокировала их заявку. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции скандинавских стран по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).В свою очередь, хорватский лидер Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в блоке до разрешения проблем на Балканах. Он назвал инициативу о включении этих государств в орбиту Североатлантического альянса "опасным шарлатанством".В России не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает присоединение двух новых стран к блоку экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220522/nato-1789987046.html
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политика, турция, финляндия, швеция, венгрия, хорватия, нато, f-16, реджеп тайип эрдоган, зоран миланович
18:53 24.05.2022 (обновлено: 19:35 24.05.2022)
 
В США назвали страны, образующие "фронду" внутри НАТО

NI: Хорватия, Венгрия и Турция могут заблокировать расширение НАТО

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Некоторые страны-члены НАТО могут сформировать "фронду" и заблокировать расширение альянса, пишет обозреватель американского издания The National Interest Марк Епископос.

"Попытки Турции затормозить процесс интеграции Финляндии и Швеции в военный блок могут побудить Венгрию и Хорватию занять более жесткую позицию в вопросе его экспансии", — полагает автор.

По мнению журналиста, остается неясным, выступает ли Анкара категорически против потенциальных кандидатов, или турецкий лидер тянет время, чтобы добиться уступок по другим вопросам. Сейчас он стремится купить у США сорок истребителей F-16 и снаряжение для модернизации старых самолетов. Администрация Джо Байдена одобрила сделку, но конгресс еще не принял окончательного решения, уточнил Епископос.
В Хельсинки и Стокгольме заговорили о возможности вступления в НАТО на фоне российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, но Анкара заблокировала их заявку. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции скандинавских стран по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
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В США признали вступление Финляндии и Швеции в НАТО опасным для Европы
В свою очередь, хорватский лидер Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в блоке до разрешения проблем на Балканах. Он назвал инициативу о включении этих государств в орбиту Североатлантического альянса "опасным шарлатанством".
В России не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает присоединение двух новых стран к блоку экзистенциальной угрозой для России.
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ПолитикаТурцияФинляндияШвецияВенгрияХорватияНАТОF-16Реджеп Тайип ЭрдоганЗоран Миланович
 
 
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