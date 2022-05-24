18:53 24.05.2022 (обновлено: 19:35 24.05.2022)
В США назвали страны, образующие "фронду" внутри НАТО
NI: Хорватия, Венгрия и Турция могут заблокировать расширение НАТО
© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Некоторые страны-члены НАТО могут сформировать "фронду" и заблокировать расширение альянса, пишет обозреватель американского издания The National Interest Марк Епископос.
"Попытки Турции затормозить процесс интеграции Финляндии и Швеции в военный блок могут побудить Венгрию и Хорватию занять более жесткую позицию в вопросе его экспансии", — полагает автор.
По мнению журналиста, остается неясным, выступает ли Анкара категорически против потенциальных кандидатов, или турецкий лидер тянет время, чтобы добиться уступок по другим вопросам. Сейчас он стремится купить у США сорок истребителей F-16 и снаряжение для модернизации старых самолетов. Администрация Джо Байдена одобрила сделку, но конгресс еще не принял окончательного решения, уточнил Епископос.
В Хельсинки и Стокгольме заговорили о возможности вступления в НАТО на фоне российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, но Анкара заблокировала их заявку. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции скандинавских стран по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
В свою очередь, хорватский лидер Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в блоке до разрешения проблем на Балканах. Он назвал инициативу о включении этих государств в орбиту Североатлантического альянса "опасным шарлатанством".
В России не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает присоединение двух новых стран к блоку экзистенциальной угрозой для России.