https://ria.ru/20220524/nato-1790477640.html

В США назвали страны, образующие "фронду" внутри НАТО

В США назвали страны, образующие "фронду" внутри НАТО - РИА Новости, 24.05.2022

В США назвали страны, образующие "фронду" внутри НАТО

Некоторые страны-члены НАТО могут сформировать "фронду" и заблокировать расширение альянса, пишет обозреватель американского издания The National Interest Марк... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T18:53

2022-05-24T18:53

2022-05-24T19:35

политика

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f-16

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Некоторые страны-члены НАТО могут сформировать "фронду" и заблокировать расширение альянса, пишет обозреватель американского издания The National Interest Марк Епископос.По мнению журналиста, остается неясным, выступает ли Анкара категорически против потенциальных кандидатов, или турецкий лидер тянет время, чтобы добиться уступок по другим вопросам. Сейчас он стремится купить у США сорок истребителей F-16 и снаряжение для модернизации старых самолетов. Администрация Джо Байдена одобрила сделку, но конгресс еще не принял окончательного решения, уточнил Епископос.В Хельсинки и Стокгольме заговорили о возможности вступления в НАТО на фоне российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, но Анкара заблокировала их заявку. Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наложил вето из-за позиции скандинавских стран по отношению к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).В свою очередь, хорватский лидер Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в блоке до разрешения проблем на Балканах. Он назвал инициативу о включении этих государств в орбиту Североатлантического альянса "опасным шарлатанством".В России не раз отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает присоединение двух новых стран к блоку экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220522/nato-1789987046.html

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, турция, финляндия, швеция, венгрия, хорватия, нато, f-16, реджеп тайип эрдоган, зоран миланович