https://ria.ru/20220524/naki-1790337202.html

Суд в Москве заочно арестовал журналиста Майкла Наки

Суд в Москве заочно арестовал журналиста Майкла Наки - РИА Новости, 24.05.2022

Суд в Москве заочно арестовал журналиста Майкла Наки

Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест журналиста Майкла Наки по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T11:26

2022-05-24T11:26

2022-05-24T11:26

происшествия

россия

москва

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест журналиста Майкла Наки по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Наки М. С. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Блогеру вменяется часть 2 статьи 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

https://ria.ru/20220516/shteyn-1788765426.html

россия

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Кирилл Волков

происшествия, россия, москва, ситуация в днр и лнр