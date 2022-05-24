https://ria.ru/20220524/naki-1790337202.html
Суд в Москве заочно арестовал журналиста Майкла Наки
Суд в Москве заочно арестовал журналиста Майкла Наки - РИА Новости, 24.05.2022
Суд в Москве заочно арестовал журналиста Майкла Наки
Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест журналиста Майкла Наки по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:26
2022-05-24T11:26
2022-05-24T11:26
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест журналиста Майкла Наки по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Наки М. С. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Блогеру вменяется часть 2 статьи 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, ситуация в днр и лнр
Суд в Москве заочно арестовал журналиста Майкла Наки
Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Майкла Наки за фейки о российской армии