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Суд в Москве заочно арестовал журналиста Майкла Наки - РИА Новости, 24.05.2022
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Суд в Москве заочно арестовал журналиста Майкла Наки
Суд в Москве заочно арестовал журналиста Майкла Наки - РИА Новости, 24.05.2022
Суд в Москве заочно арестовал журналиста Майкла Наки
Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест журналиста Майкла Наки по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T11:26
2022-05-24T11:26
происшествия
россия
москва
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест журналиста Майкла Наки по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде."Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Наки М. С. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Блогеру вменяется часть 2 статьи 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
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происшествия, россия, москва, ситуация в днр и лнр
11:26 24.05.2022
 
Суд в Москве заочно арестовал журналиста Майкла Наки

Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Майкла Наки за фейки о российской армии

© АГН "Москва"Вход в здание Басманного суда
Вход в здание Басманного суда - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
© АГН "Москва"
Вход в здание Басманного суда. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест журналиста Майкла Наки по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Наки М. С. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Блогеру вменяется часть 2 статьи 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 12:09
Мундепа Штейн объявили в розыск
 
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