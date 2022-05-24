https://ria.ru/20220524/likhoradka-1790290721.html
В КНДР почти три миллиона человек заболели лихорадкой
В КНДР почти три миллиона человек заболели лихорадкой - РИА Новости, 24.05.2022
В КНДР почти три миллиона человек заболели лихорадкой
КНДР за сутки зарегистрировала более 134 тысяч новых пациентов с высокой температурой, погибших нет, всего лихорадкой заболели более 2,94 миллиона человек,... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T02:54
2022-05-24T02:54
2022-05-24T02:54
в мире
ким чен ын
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788875199_0:49:3087:1785_1920x0_80_0_0_c48eda8d3671584833182e3e9a80870c.jpg
СЕУЛ, 24 мая – РИА Новости. КНДР за сутки зарегистрировала более 134 тысяч новых пациентов с высокой температурой, погибших нет, всего лихорадкой заболели более 2,94 миллиона человек, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Ранее сообщалось, что Северная Корея из-за появления в стране случаев коронавируса ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение "зловредной пандемии" и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.Число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура с конца апреля по 23 мая, составляет более 2,94 миллиона человек, среди них более 2,54 миллиона человек (86,4%) уже выздоровели, а примерно 400 тысяч все еще проходят лечение. Точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.На данный момент общее число погибших составляет 68 человек, смертность 0,002%. Сообщалось, что как минимум у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.2, так называемый "стелс-омикрон".Как сообщает ЦТАК, ситуация в стране с распространением пандемии "эффективно сдерживается и контролируется", положение стабильное, а после запуска максимальной чрезвычайно-противоэпидемической системы заболеваемость и смертность значительно уменьшились, увеличилось число выздоравливающих пациентов.Органы здравоохранения КНДР углубленно изучают пациентов с повышенной температурой и выздоравливающих по всей стране, чтобы определить особенности вируса, включая клинические симптомы, срок бациллоносительства, долю вторичной заболеваемости, реакции на лекарства, процент тяжелобольных и длительность заболевания. Ускоряется производство лекарств и реагентов для теста на наличие вируса.Мобилизованы более миллиона медработников, преподавателей и учащихся медучреждений, санитаров, они проводят осмотры, лечение, дезинфекцию. По стране действуют 10 тысяч передвижных противоэпидемических отрядов.
https://ria.ru/20220518/pomosch-1789149668.html
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/10/1788875199_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_0b3a3c27a441031ef6dd2c12b1439cbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)
В КНДР почти три миллиона человек заболели лихорадкой
В КНДР более 2,94 миллиона человек заболели лихорадкой, 68 из них погибли
СЕУЛ, 24 мая – РИА Новости.
КНДР за сутки зарегистрировала более 134 тысяч новых пациентов с высокой температурой, погибших нет, всего лихорадкой заболели более 2,94 миллиона человек, сообщило
северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что Северная Корея из-за появления в стране случаев коронавируса ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию Ким Чен Ына
во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение "зловредной пандемии" и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.
Число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура с конца апреля по 23 мая, составляет более 2,94 миллиона человек, среди них более 2,54 миллиона человек (86,4%) уже выздоровели, а примерно 400 тысяч все еще проходят лечение. Точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.
На данный момент общее число погибших составляет 68 человек, смертность 0,002%. Сообщалось, что как минимум у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.2, так называемый "стелс-омикрон".
Как сообщает ЦТАК, ситуация в стране с распространением пандемии "эффективно сдерживается и контролируется", положение стабильное, а после запуска максимальной чрезвычайно-противоэпидемической системы заболеваемость и смертность значительно уменьшились, увеличилось число выздоравливающих пациентов.
Органы здравоохранения КНДР углубленно изучают пациентов с повышенной температурой и выздоравливающих по всей стране, чтобы определить особенности вируса, включая клинические симптомы, срок бациллоносительства, долю вторичной заболеваемости, реакции на лекарства, процент тяжелобольных и длительность заболевания. Ускоряется производство лекарств и реагентов для теста на наличие вируса.
Мобилизованы более миллиона медработников, преподавателей и учащихся медучреждений, санитаров, они проводят осмотры, лечение, дезинфекцию. По стране действуют 10 тысяч передвижных противоэпидемических отрядов.