https://ria.ru/20220524/likhoradka-1790290721.html

В КНДР почти три миллиона человек заболели лихорадкой

В КНДР почти три миллиона человек заболели лихорадкой - РИА Новости, 24.05.2022

В КНДР почти три миллиона человек заболели лихорадкой

КНДР за сутки зарегистрировала более 134 тысяч новых пациентов с высокой температурой, погибших нет, всего лихорадкой заболели более 2,94 миллиона человек,... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T02:54

2022-05-24T02:54

2022-05-24T02:54

в мире

ким чен ын

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 24 мая – РИА Новости. КНДР за сутки зарегистрировала более 134 тысяч новых пациентов с высокой температурой, погибших нет, всего лихорадкой заболели более 2,94 миллиона человек, сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Ранее сообщалось, что Северная Корея из-за появления в стране случаев коронавируса ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение "зловредной пандемии" и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.Число больных, у которых была зафиксирована повышенная температура с конца апреля по 23 мая, составляет более 2,94 миллиона человек, среди них более 2,54 миллиона человек (86,4%) уже выздоровели, а примерно 400 тысяч все еще проходят лечение. Точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.На данный момент общее число погибших составляет 68 человек, смертность 0,002%. Сообщалось, что как минимум у одного из них анализ выявил вариант штамма коронавируса "омикрон" BA.2, так называемый "стелс-омикрон".Как сообщает ЦТАК, ситуация в стране с распространением пандемии "эффективно сдерживается и контролируется", положение стабильное, а после запуска максимальной чрезвычайно-противоэпидемической системы заболеваемость и смертность значительно уменьшились, увеличилось число выздоравливающих пациентов.Органы здравоохранения КНДР углубленно изучают пациентов с повышенной температурой и выздоравливающих по всей стране, чтобы определить особенности вируса, включая клинические симптомы, срок бациллоносительства, долю вторичной заболеваемости, реакции на лекарства, процент тяжелобольных и длительность заболевания. Ускоряется производство лекарств и реагентов для теста на наличие вируса.Мобилизованы более миллиона медработников, преподавателей и учащихся медучреждений, санитаров, они проводят осмотры, лечение, дезинфекцию. По стране действуют 10 тысяч передвижных противоэпидемических отрядов.

https://ria.ru/20220518/pomosch-1789149668.html

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)