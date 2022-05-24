https://ria.ru/20220524/lenoblast-1790381856.html
Предложение Ленобласти по спасению водоемов СЗФО поддержано в Минстрое РФ
Предложение Ленобласти по спасению водоемов СЗФО поддержано в Минстрое РФ - РИА Новости, 24.05.2022
Предложение Ленобласти по спасению водоемов СЗФО поддержано в Минстрое РФ
Власти Ленинградской области выступили с инициативой разработки проекта защиты Финского залива и Ладожского озеро за счет качественной очистки сточных вод,... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T13:40
2022-05-24T13:40
2022-05-24T13:40
ленинградская область
общество
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
ладожское озеро
финский залив
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Власти Ленинградской области выступили с инициативой разработки проекта защиты Финского залива и Ладожского озеро за счет качественной очистки сточных вод, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, предложения по оздоровлению крупных водоемов на северо-западе России прозвучали во время расширенного заседания комитета СФ по аграрно-производственной политике и природопользованию. Их подготовили представители региона совместно с коллегами из Новгородской, Псковской, Калининградской областей, Санкт-Петербурга и Республики Карелия."Разработка федерального проекта по экологическому оздоровлению и защите Финского залива и Ладожского озера может идти по примеру "Оздоровления Волги" нацпроекта "Экология". Он позволит сохранить водные объекты, в том числе за счет качественной очистки сточных вод. Сейчас количество выпусков сточных вод в водные объекты Ленобласти ― 447 единиц. Часть стоков сбрасывается без очистки или очищается недостаточно. Важно восстанавливать инфраструктуру: строить новые и реконструировать существующие канализационные очистные сооружения. Всего в списке 157 объектов на 107 миллиардов рублей, в том числе модульные очистные сооружения для небольших населенных пунктов", ― сказал глава комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.В пресс-службе областной администрации отметили, что предложение властей Ленобласти нашло поддержку в Минстрое РФ.
https://ria.ru/20220516/ekovoprosy-1788821277.html
ладожское озеро
финский залив
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), ладожское озеро, финский залив
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Власти Ленинградской области выступили с инициативой разработки проекта защиты Финского залива и Ладожского озеро за счет качественной очистки сточных вод, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, предложения по оздоровлению крупных водоемов на северо-западе России прозвучали во время расширенного заседания комитета СФ по аграрно-производственной политике и природопользованию. Их подготовили представители региона совместно с коллегами из Новгородской, Псковской, Калининградской областей, Санкт-Петербурга и Республики Карелия.
"Разработка федерального проекта по экологическому оздоровлению и защите Финского залива
и Ладожского озера
может идти по примеру "Оздоровления Волги" нацпроекта "Экология". Он позволит сохранить водные объекты, в том числе за счет качественной очистки сточных вод. Сейчас количество выпусков сточных вод в водные объекты Ленобласти ― 447 единиц. Часть стоков сбрасывается без очистки или очищается недостаточно. Важно восстанавливать инфраструктуру: строить новые и реконструировать существующие канализационные очистные сооружения. Всего в списке 157 объектов на 107 миллиардов рублей, в том числе модульные очистные сооружения для небольших населенных пунктов", ― сказал глава комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.
В пресс-службе областной администрации отметили, что предложение властей Ленобласти нашло поддержку в Минстрое РФ.
"Комитет Совета Федерации по аграрно-производственной политике и природопользованию единогласно проголосовал за предложение региона. Министерству природных ресурсов и экологии РФ рекомендовано рассмотреть предложение правительства Ленинградской области о разработке федерального проекта по экологическому оздоровлению и защите восточной части Финского залива и Ладожского озера по примеру федерального проекта "Оздоровление Волги" в рамках нацпроекта "Экология", — сказал собеседник агентства.