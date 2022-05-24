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Курс доллара на Мосбирже опустился до 56,8 рубля

Курс доллара на Мосбирже опустился до 56,8 рубля - РИА Новости, 24.05.2022

Курс доллара на Мосбирже опустился до 56,8 рубля

Рубль вырос во вторник к доллару до уровня 56,8 рубля, евро снизился до 58,55 рубля, в ходе торгов отечественная валюта вновь обновила многолетние максимумы,... РИА Новости, 24.05.2022

2022-05-24T19:23

2022-05-24T19:23

2022-05-24T19:23

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Рубль вырос во вторник к доллару до уровня 56,8 рубля, евро снизился до 58,55 рубля, в ходе торгов отечественная валюта вновь обновила многолетние максимумы, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 1,07 рубля, до 56,8 рубля, евро - на 1,55 рубля, до 58,55 рубля.В ходе торгов доллар падал до 56,18 рубля – минимума с февраля 2018 года, евро падал до 58,1 рубля – минимума с июня 2015 года.

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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