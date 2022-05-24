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Курс доллара на Мосбирже опустился до 56,8 рубля
Курс доллара на Мосбирже опустился до 56,8 рубля - РИА Новости, 24.05.2022
Курс доллара на Мосбирже опустился до 56,8 рубля
Рубль вырос во вторник к доллару до уровня 56,8 рубля, евро снизился до 58,55 рубля, в ходе торгов отечественная валюта вновь обновила многолетние максимумы,... РИА Новости, 24.05.2022
2022-05-24T19:23
2022-05-24T19:23
2022-05-24T19:23
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Рубль вырос во вторник к доллару до уровня 56,8 рубля, евро снизился до 58,55 рубля, в ходе торгов отечественная валюта вновь обновила многолетние максимумы, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 1,07 рубля, до 56,8 рубля, евро - на 1,55 рубля, до 58,55 рубля.В ходе торгов доллар падал до 56,18 рубля – минимума с февраля 2018 года, евро падал до 58,1 рубля – минимума с июня 2015 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс доллара на Мосбирже опустился до 56,8 рубля
Курс доллара на Мосбирже по итогам торгов опустился до 56,8 рубля, евро — до 58,55 рубля